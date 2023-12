Kim Jong-un ordena "acelerar" preparativos de guerra contra os EUA

Nesta quinta-feira (27/12), o líder norte-coreano Kim Jong-un ordenou que a força militar do país acelere preparativos para um conflito com os Estados Unidos, motivado por "movimentos de confronto sem precedentes" por parte dos americanos. As ordens se estenderam ao Partido dos Trabalhadores da Coreia, bem como aos militares, indústrias de material bélico e setor de armas nucleares coreano.

Em 17 de dezembro, a Coreia do Norte lançou um míssil balístico de curto alcance em direção ao Mar do Japão, depois que os Estados Unidos enviaram submarino nuclear para a Coreia do Sul. Para Kim, a chegada do submersível poderia ser classificada como "prelúdio de uma guerra nuclear."

Em reunião do governo norte-coreano, o líder do país disse que Pyongyang pretende expandir a cooperação com países "anti-imperialistas independentes", como informou a agência de notícias KCNA.

Os Estados Unidos acusam a Coreia do Norte de fornecer armas para a Rússia para uso na guerra contra a Ucrânia, enquanto a Rússia forneceria apoio técnico para a Coreia aumentar seu potencial militar.