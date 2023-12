Vídeo: noiva diz "não", expõe motivo no altar e é aplaudida na Colômbia

No município Chinú, em Córdoba, na Colômbia, o vídeo de um casamento viralizou na internet após a noiva decidir não se casar na última hora. Jessica Lucia estava no altar com o então noivo Santiago Restrepo, a cerimônia havia chegado ao momento dos votos, mas, ao invés do tão esperado "sim", a mulher surpreendeu a todos. “Não sei por que houve problemas justamente hoje, não”, declarou.

O motivo, segundo a mulher, é que o noivo teria mentido para ela sobre a aprovação do casamento pelo pai dele. O futuro sogro também teria maltratado os filhos dela no dia da cerimônia. “O Santiago mentiu para mim, ele me disse que o pai dele estava muito feliz, que ele ia pagar pelo casamento, não sei, ele se deixa influenciar pelo pai, olha como ele tratou os meus filhos quando eu cheguei, não vou me casar, primeiro os meus filhos”.

Após a negativa, um dos convidados, que possivelmente seria o pai do noivo, chegou a aplaudir a decisão e ainda disse: “Perfeito”. Em seguida, Santiago retira o anel da mão da noiva.

Chinú, Córdoba. Novia le dijo no al novio en pleno matrimonio. pic.twitter.com/Kg2AmTX2iH — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) December 19, 2023