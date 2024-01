Família precisa de R$ 99 mil para levar corpo de criança para o Brasil

Lisboa — Um casal de Manaus, Amazonas, que vive numa vila perto de Coimbra, em Portugal, abriu uma vaquinha na internet para arrecadar 18 mil euros (R$ 99 mil) para levar o corpo do filho de 4 anos para o Brasil. O menino morreu na última quarta-feira (3/1), depois de sofrer um acidente de carro na virada do ano. A família havia saído de casa para realizar o sonho do pequeno Thomás de ver os fogos de artifícios, mas, na volta, o carro em que estavam foi atingido em cheio por outro veículo.

Os pais do menino, Renato e Kamyla, conseguiram se salvar. Thomás, no entanto, ficou em estado gravíssimo, foi levado para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas não resistiu e teve morte cerebral três dias depois de internado. Os órgãos da criança foram doados. O jovem casal está devastado e quer enterrar o filho em Manaus. Mas só o translado do corpo custa 6 mil euros (R$ 33 mil) e as passagens para os pais, em torno de 12 mil euros (R$ 66 mil). Sem condições de bancar essa despesa, a família optou por pedir ajuda.

O Consulado do Brasil no Porto, responsável por toda a região de Coimbra, foi acionado pelos Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (Claim), mas não há previsão de recursos no orçamento do Itamaraty para esse tipo de gasto. O máximo que o consulado pode oferecer é apoio jurídico e emocional, com o acompanhamento de psicólogos. A expectativa dos pais de Thomás é de que as doações alcancem a quantia necessária o mais rapidamente possível. A dor da família só aumenta diante da incerteza sobre se será possível enterrar o corpo do menino em Manaus.

Quem quiser ajudar deve acessar o Instagram Kamyla,Karyny. As pessoas que moram em Portugal podem transferir qualquer quantia para a conta da mãe de Thomás pelo MB Way, que corresponde ao PIX do Brasil. O número é (+351) 960 109 749. Há um movimento nas redes sociais para que artistas e autoridades estendam as mãos à família neste momento terrível.