Cientistas revelam as verdadeiras cores dos planetas Urano e Netuno

As primeiras imagens foram capturadas pela sonda Voyager da NASA na década de 1980 - (crédito: BBC) Pallab Ghosh - BBC News

Nossas ideias sobre as cores dos planetas Netuno e Urano estavam erradas, revela uma pesquisa liderada por astrônomos do Reino Unido.

Imagens de uma missão espacial na década de 1980, a Voyager, mostraram que a cor de Netuno era azul anil, e Urano, verde.

Mas um estudo recente mostrou que os dois planetas gigantes e gelados têm tons semelhantes de azul esverdeado.

Descobriu-se que as imagens anteriores de Netuno foram melhoradas para mostrar detalhes da atmosfera do planeta, o que alterou a sua verdadeira cor.

"Eles fizeram algo que todo mundo no Instagram já fez em algum momento: eles ajustaram as cores", disse a astrônoma Catherine Heymans, professora de astrofísica da Universidade de Edimburgo, na Escócia.

"Eles acentuaram o azul apenas para revelar as características que podemos ver na atmosfera de Netuno, e é por isso que a imagem parece muito azul, mas na realidade, Netuno é bastante semelhante a Urano."

Os astrônomos sabem há muito tempo que a maioria das imagens modernas dos dois planetas não refletem com precisão as suas cores verdadeiras, de acordo com o professor Patrick Irwin, da Universidade de Oxford, que liderou a pesquisa.

"Mesmo que a cor artificialmente saturada fosse conhecida na época entre os cientistas - e as imagens tenham sido divulgadas com legendas explicando isso - essa distinção foi perdida com o tempo."

Robert Massey, vice-diretor da Royal Astronomical Society (RAS), explicou que melhorar imagens era um procedimento normal na pesquisa sobre o Universo.

"Seria tolice olhar para uma imagem sobre o espaço e não pensar que ela foi melhorada. Não é que tenha havido qualquer conspiração para esconder isso do público", diz.

O professor Irwin e a sua equipe processaram os dados originais para produzir o que se afirma ser "a representação mais precisa até agora" da cor de Netuno e Urano.

O equívoco inicial surgiu porque as imagens capturadas de ambos os planetas pela missão da espaçonave Voyager 2 da Nasa registraram suas imagens em três cores distintas.

Cores verdadeiras

As imagens foram recombinadas para criar imagens coloridas compostas, que nem sempre eram balanceadas com precisão.

O contraste também foi fortemente aprimorado para realçar detalhes nas nuvens, faixas e ventos dos planetas. No caso de Netuno, ambos os processos se tornaram mais azuis do que realmente são.

No estudo recente, os pesquisadores usaram dados do Espectrógrafo de Imagens do Telescópio Espacial Hubble e do Explorador Espectroscópico Multi Unidade no Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul.

Em ambos os instrumentos, cada pixel é um espectro contínuo de cores que permite aos pesquisadores produzir as cores verdadeiras de ambos os planetas.

A análise revelou que Urano e Netuno têm um tom semelhante de azul esverdeado, embora os pesquisadores tenham encontrado uma leve diferença.

Netuno tem um leve toque de azul adicional, que o modelo revela ser devido a uma camada de neblina mais fina naquele planeta.

O estudo também mostrou que Urano parece um pouco mais verde durante o verão e o inverno, quando um de seus polos está apontado para o Sol.

Mas durante a primavera e outono, quando o Sol está acima do equador, ele apresenta uma coloração mais azulada.