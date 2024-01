Equador: Jornalista feito refém em estúdio de TV conta drama ao Correio

"Entre 14h e 14h30 de terça-feira, eu não estava na apresentação do El Noticiero. Eu estava na redação da área de notícias, conversando com dois colegas, quando escutamos ruídos. Percebi que algo ocorria do lado de fora da emissora. O programa El Noticiero estava no ar. Quando escutaram os barulhos, todos os apresentadores buscaram um refúgio. Eu e duas colegas nos escondemos no banheiro. Durante vários minutos, pudemos nos comunicar com nossas famílias e com a polícia. Até que os encapuzados nos encontraram. Foi então que nos demos conta que acontecia. Eles portavam armas de grosso calibre, carabinas, fuzis de uso militar, pistolas e facas.

Sob ameaças, os marginais nos conduziram até a área do estúdio, no momento em que o programa estava ao vivo. Acredito que tudo tenha durado entre 40 e 45 minutos, um tempo considerável. Houve desmaios, inclusive. Os criminosos roubaram pertences dos funcionários. Eles queriam transmitir uma mensagem por meio da televisão. Seguravam um celular com uma videochamada em andamento. Do outro lado, havia um indivíduo também encapuzado. Acreditávamos que era uma pessoa madura, um adulto, pois todos aqueles que estavam ao nosso redor eram jovens. Queriam um interlocutor, um apresentador. Eles me identificaram como tal.

Jose Luis Calderon, repórter da emissora TC Televisión, de Guayaquil: refúgio no banheiro (foto: Arquivo pessoal )

Eles me ameaçaram, apontaram armas em minha direção e colocaram um cartucho de dinamite em minha roupa. Pediram-me que eu enviasse a mensagem para que a polícia não entrasse; caso contrário, nos matariam. Quando os policiais tomaram o controle do estúdio, detiveram 13 pessoas, incluindo dois menores. Na condição de ser humano, fiquei exposto ao medo. Temia enfrentar uma invasão policial que pudesse colocar fim à minha vida.

Criminoso coloca banana de dinamite no bolso do paletó do profissional: ameaças constantes, tiros e desmaios de colegas (foto: Reprodução )

Temi muito, mas procurei guardar a calma, a serenidade. Não sei como a encontrei naquele momento. Isso possibilitou que os indivíduos não extravasassem a ação violenta e que a polícia interviesse para tomar o controle da situação. Depois que colocaram a dinamite no meu bolso, a polícia começou a disparar do outro lado do estúdio, em uma área hermética, atrás da porta de metal. Escutávamos as balas. Os indivíduos responderam, com tiros. Foi aí que nos demos conta de que as armas estavam carregadas."

Jose Luis Calderon, 47 anos, apresentador da TC Televisión, jornalista desde 2001. Depoimento ao Correio, por telefone

Saiba Mais Cidades DF Antes de assassinar ex, assassino visitou salão no sábado em busca da vítima

Antes de assassinar ex, assassino visitou salão no sábado em busca da vítima Política Lula manifesta apoio em caracterizar guerra em Gaza como genocídio