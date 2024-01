Mária Telkes, a cientista 'Rainha do Sol' que fascinou o mundo com suas invenções no começo do século 20

Mária Telkes nasceu em 1900 na Hungria. Este retrato é de 1956 - (crédito: Library of Congress) Dalia Ventura - BBC News Mundo

Ela era chamada de 'Rainha do Sol' - e com razão.

A biofísica Mária Telkes se destacou por fabricar dispositivos que aproveitavam a energia solar quando isso não era tão comum.

Uma de suas criações mais famosas foi a Sun Dover House, uma casa construída na zona rural de Massachusetts, nos Estados Unidos, há 75 anos com um sistema de aquecimento solar projetado por ela.

Mas essa foi apenas uma de suas criações, que incluíram até um aparelho que salvou vidas durante a Segunda Guerra Mundial.

Quando o conflito eclodiu, Telkes estava no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ou MIT, onde o Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento Científico dos EUA foi criado em 1941 para ajudar no esforço de guerra.

Ele foi encarregado de encontrar uma solução para um problema urgente: quando aviadores ou marinheiros eram abatidos no Pacífico, ficavam à deriva no oceano e morriam de desidratação.

Telkes projetou um kit de dessalinização inflável movido a energia solar, que converteu água salgada em água potável.

O dispositivo foi incluído nos kits médicos de emergência do Exército dos EUA.

A mesma tecnologia foi posteriormente expandida e redesenhada para atender às necessidades das água das Ilhas Virgens.

Para se ter uma ideia de quão excepcional foi o fato de o inventor ser uma mulher, o jornal Daily Boston Globe noticiou o seguinte em novembro de 1948.

"Graças a uma loira alta e de aparência deslumbrante do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é bonita o suficiente para ganhar a vida como modelo ou dançarina se não fosse uma física estabelecida, o povo de St. John, nas Ilhas Virgens, não mais têm que depender das tempestades para obter água potável."

E o diário não foi a única publicação a destacar o gênero da cientista com espanto ao relatar suas conquistas.

Quando o MIT realizou um simpósio intitulado “Aquecimento Solar Espacial” em 1950, Telkes e a arquiteta Eleanor Raymond foram o assunto da cidade por projetar e construir a Sun Dover House.

“A casa de depois de amanhã está a caminho. Na verdade, uma já foi construída... e outra, bem mais barata, foi idealizada por uma cientista e uma arquiteta do mesmo sexo”, observou uma das muitas publicações que falaram sobre o assunto nos EUA e em outros países.

Três mulheres

Para ser mais preciso, não foram duas, mas três mulheres que uniram forças para tornar realidade o projeto de criar uma casa totalmente aquecida por energia solar. Isso em um momento em que se esperava que as mulheres fossem responsáveis ??pela limpeza da casa, e não por sua construção.

Raymond construiu uma carreira em uma área onde as mulheres eram raras: em 1910, havia apenas 50 arquitetas em todos os Estados Unidos, e muitas escolas de arquitetura negavam a admissão a mulheres.

Nascida em 1887, se formou em 1917 e, após fazer parceria com um arquiteto para poder trabalhar, tornou-se independente em 1928.

Cinco anos depois, uma encomenda para projetar um estúdio no estilo Bauhaus em Dover, Massachusetts, se revelou importante.

Era para a escultora e filantropa Amelia Peabody, que se tornaria sua patrona, e completaria o trio de mulheres que colaboraram na Sun Dover House fornecendo o financiamento.

Herdeira da fortuna de uma rica família americana, Peabody nasceu destinada a uma vida como socialite em Boston, mas optou por permanecer solteira, seguir sua paixão pela escultura e usar a riqueza da família para financiar causas de caridade.

Em um passeio a cavalo, ele se apaixonou por Dover e comprou uma propriedade na floresta, onde se refugiou da agitação da vida social.

Foi lá que Raymond construiu seu estúdio de escultura e outras 7 estruturas, várias delas arquitetonicamente revolucionárias.

E foi Raymond quem propôs patrocinar um projeto histórico de uma cientista chamada Mária Telkes, ideia que fascinou Peabody.

O MIT, local onde aquela cientista desenvolveu o projeto, não teve problemas com o envolvimento de Peabody, mas questionou a associação com Raymond, já que ela não só era homossexual, como também não fazia muito esforço para esconder.

O principal administrador solar do MIT escreveu que sua afiliação o deixou “um pouco preocupado” com o bem da escola.

No entanto, em 1948, em um terreno na propriedade Peabody em Dover e com cerca de US$ 20.000 (cerca de US$ 255.000 hoje), os planos de Raymond e o novo projeto do sistema de aquecimento de Telkes foram transformados na Sun Dover House.

A primeira

Foi a primeira casa aquecida exclusivamente por energia solar.

Embora o MIT tenha exibido outro projeto na conferência, que usava o Sol para aquecer a água que circulava nas tubulações, ele contava com calor auxiliar em dias nublados.

Telkes evitou essa necessidade usando sulfato de sódio, um sólido que contém água e armazena calor com eficiência sete vezes maior que a água.

A própria casa funcionava como forno e suas 18 janelas de vidro e metal absorviam o calor do Sol, aquecendo o ar que era canalizado para recipientes com 21 toneladas daquele sal, embutidos nas paredes.

O calor era armazenado e usado quando necessário.

Na véspera do Natal de 1948, a família formada por Esther, Anthony e seu filho Andrew Nemethy, de 3 anos, se mudou para o experimento que seria seu novo lar.

Eram refugiados que fugiram da Hungria no final da Segunda Guerra Mundial e aceitaram a oferta de Telkes, prima em segundo grau de Anthony, e se tornaram inquilinos da Sun Dover House.

Eles viveriam lá inicialmente sem pagar aluguel. Mas com uma condição: tinham que abrir as portas a quem quisesse ver a sua casa futurista. E, de fato, muitas pessoas quiserem visitá-la.

“Milhares de pessoas vieram nos visitar”, disse Andrew Nemethy, que hoje é escritor e educador, à BBC Witness.

“Repórteres, curiosos, homens e mulheres vestidos com suas melhores roupas de domingo brindaram à casa. Foi um evento bastante social, e meu pai, que era um intelectual muito simpático e entendia como funcionava a Sun Dover House, fazia os passeios, enquanto minha mãe sorria."

Peabody e Raymond tornaram-se amigos da família. A arquiteta disse uma vez que quando abriram a porta da casa "e fui recebida com uma rajada de ar quente que eu sabia que só poderia vir do sol, foi realmente emocionante".

Mas a face mais visível do projeto foi Telkes, a maior fonte de fascínio da imprensa.

“Ela era uma mulher extremamente atraente e carismática, difícil de classificar”, lembra Nemethy.

“Naquela época, a estrela de cinema húngara Zsa Zsa Gabor era muito famosa, e aqueles que escreviam sobre Telkes eram os mesmos que acompanhavam os círculos sociais das artes em Massachusetts, então descreviam sua aparência, seus gestos e sua maneira de falar como se ele fosse alguém exótico."

"Mas ela também era uma cientista incrivelmente focada e brilhante, e isso era difícil de entender. A cobertura foi quase cômica."

Dúvidas e invernos

Telkes se apaixonou pelo Sol enquanto estudava na Universidade de Budapeste, onde obteve seu doutorado em Física e Química em 1924, um feito raro, uma vez que apenas uma pequena percentagem dos estudantes universitários eram mulheres.

Um ano depois, ele foi visitar um tio nos EUA e ficou.

Ela trabalhou como biofísica na Cleveland Clinic Foundation e engenheira de pesquisa na Westinghouse Electric, antes de ingressar no Projeto de Conversão de Energia Solar, uma unidade do MIT, em 1939.

Ela causou suspeitas, não só por ser a única mulher, mas pela insistência em criar coisas que fossem usadas no mundo real e pela capacidade de promovê-las.

“Na academia, você não se vendia como ela fez”, observa Nemethy.

“Ela era como uma personalidade da mídia, e não era assim que as coisas eram feitas” naquela torre de marfim.

Assim, o elogio feito pelo do The Boston Post sobre ela ser “a maior autoridade mundial na ciência do aquecimento solar” contrastou diretamente com um relatório do MIT de 1953 sobre o programa solar que chamou Telkes de “uma pessoa de opiniões fortes que se expressa fortemente, que não se submete voluntariamente a instruções”.

Mas apesar do seu sucesso público, nos bastidores, a experiência da casa solar não estava correndo tão bem.

Durante o terceiro inverno, o sistema de aquecimento parou de funcionar corretamente.

Telkes já havia alertado sobre essa possibilidade na conferência do MIT em 1950.

“O problema da casa aquecida pelo Sol não pode ser resolvido por uma ou duas casas experimentais, mas cada nova casa é mais um passo experimental no sentido da utilização do Sol como recurso combustível”, disse.

Telkes continuou a pesquisar energia solar ao longo de sua vida.

E inventou dispositivos como o forno solar, concebido para utilização em países em desenvolvimento, capaz de atingir temperaturas de 400 °C sem exigir materiais especiais para a sua construção e que custava apenas 4 dólares.

Ou como o aquecedor solar de ar, que controlava a temperatura em todas as estações, absorvendo ou refletindo o calor do Sol, dependendo do clima.

Ele também trabalhou para desenvolver materiais capazes de suportar as temperaturas extremas do espaço.

Em 1980, ela ajudou o Departamento de Energia dos EUA no desenvolvimento da primeira residência elétrica solar do mundo, construída em Carlisle, Massachusetts.

Quando morreu, em 1995, Telkes já tinha obtido mais de 20 patentes, a maioria delas para invenções que exploravam o que ela considerava o potencial ilimitado da energia solar.

“De qualquer forma, a luz solar será usada como fonte de energia, mais cedo ou mais tarde”, escreveu ela em um artigo de 1951, acrescentando: “Por que esperar?”.