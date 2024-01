Eleição nos EUA: por que governador da Flórida Ron de Santis desistiu de candidatura - e o que isso significa para Trump

BBC Geral

O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou neste domingo (21/1) a sua desistência da corrida presidencial de 2024 nos Estados Unidos. Ele manifestou apoio ao principal candidato do Partido Republicano, o ex-presidente Donald Trump.

O anúncio foi divulgado meio de um vídeo compartilhado nas redes sociais e causou surpresa, porque foi feito dias antes das primárias republicanas em New Hampshire, que acontece na terça-feira (23/1).

DeSantis era um dos principais adversários de Trump para concorrer à Casa Brança em novembro pelo Partido Republicano. A sua saída deixa Nikki Haley como a única rival significativa de Trump.

Na segunda-feira (15/1), Trump havia vencido com folga as primeiras prévias para a disputa pela Casa Branca do Partido Republicano, Eleitores republicanos no Estado de Iowa, historicamente o primeiro a votar, escolheram Trump em uma vitória histórica.

Ele obteve o maior número de votos em todos os 99 condados de Iowa, perdendo em apenas um, mas por um único voto. Trump obteve 51%, contra 21% de DeSantis e 19% de Haley. Ninguém havia vencido uma disputa em Iowa por mais de 12 pontos de diferença para o segundo candidato antes.

Após a derrota inicial, DeSantis passou a focar principalmente além das prévias de New Hampshire, onde Haley está derrotando Trump em algumas pesquisas, e concentrou o seu olhar na Carolina do Sul, antes de anunciar a sua desistência.

'Não temos um caminho claro para a vitória'

Em um vídeo de quase cinco minutos, compartilhado no X (antigo Twitter), DeSantis disse que a sua campanha "fez tudo o que podia".

“Se houvesse algo que eu pudesse fazer para produzir um resultado favorável – mais ações de campanha, mais entrevistas, eu faria”, disse ele. "Não temos um caminho claro para a vitória."

No vídeo, DeSantis disse que apoiaria o ex-presidente americano porque “ficou claro” que “a maioria dos eleitores republicanos nas primárias quer dar outra chance a Donald Trump”.

Embora o governador da Flórida tenha reconhecido “desentendimentos” com Trump, ele disse que o ex-presidente é “superior ao atual titular, Joe Biden”.

“Isso está claro”, acrescentou. "Assinei um compromisso de apoiar o candidato republicano e honrarei esse compromisso."

Quem é DeSantis

DeSantis já foi visto como o candidato mais capaz de derrotar Trump, mas o seu desempenho com o eleitorado foi aquém do esperado e ele perdeu espaço para o ex-presidente.

Em Iowa, ele ficou em segundo lugar por pouco, recebendo 2% mais votos do que Haley, embora tenha sido indiscutivelmente o que mais fez campanha entre seus concorrentes republicanos no estado.

As manchetes da mídia norte-americana passaram a descrever a sua campanha como "em modo de sobrevivência", após seu decepcionante desempenho em Iowa.

A carreira política do governador teve ajuda fundamental de Trump no passado. Ex-oficial da Marinha, DeSantis cumpria segundo mandato como membro pouco conhecido da Câmara dos Representantes dos EUA quando recebeu apoio do ex-presidente em 2018.

Trump apoiou uma série de legislação conservadora de DeSantis, que incluiu a restrição do aborto e o afrouxamento das leis sobre armas.

Depois de ter conseguido a reeleição no ano passado por mais de 1,5 milhão de votos, a maior margem no estado em mais de 40 anos, ele foi apontado como o homem que levaria adiante o movimento "America First" (América em primeiro) de Trump.

Mas uma marca pessoal estranha, falhas na campanha, problemas financeiros e um ataque do lado de Trump prejudicaram a sua outrora promissora candidatura.