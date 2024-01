Oscar 2024: onde ver os filmes indicados

Emily Blunt, Cillian Murphy e Robert Downey Jr. são estrelas do filme Oppenheimer, que recebeu o maior número de indicações ao Oscar 2024 - (crédito: Getty Images) BBC Geral

Os filmes indicados ao Oscar 2024 foram anunciados na terça-feira (23/1) em Los Angeles.

O longa Oppenheimer, do diretor Christopher Nolan, lidera as indicações: foram 13 no total, incluindo de melhor filme, diretor, ator e atriz.

O filme Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos, foi o segundo com maior indicações: 11.

Outros filmes que também se destacaram na premiação foram Assassinos da Lua das Flores, Barbie, Os Rejeitados, Maestro, Zona de Interesse, Anatomia de Uma Queda e American Fiction.

A cerimônia do Oscar acontecerá em 10 de março em Los Angeles e será apresentada pelo comediante Jimmy Kimmel.

Para os amantes da sétima arte, é o momento de assistir às produções que ganharam destaque em Hollywood.

A maioria desses filmes está disponível em plataformas de streaming ou nos cinemas brasileiros — há alguns que não estão disponíveis por aqui e não têm previsão para isso, ao menos até o momento.

Confira abaixo os filmes que estão disponíveis por aqui e onde é possível assisti-los.

Onde assistir aos indicados a melhor filme

Anatomia de Uma Queda - Estreia em 25 de janeiro nos cinemas brasileiros.

Barbie - Disponível na HBO MAX ou para aluguel na Microsoft Store.

Os Rejeitados - Em cartaz nos cinemas nacionais desde 11 de janeiro.

Assassinos da Lua das Flores - Desde dezembro no catálogo premium do AppleTV+ e para venda digital no Prime Video.

Maestro - Disponível na Netflix.

Oppenheimer - Disponível para aluguel no Prime Video, Apple TV+ e YouTube Play.

Vidas Passadas - Estreia nos cinemas em 25 de janeiro.

Pobres Criaturas - Estreia nos cinemas em 1º de fevereiro.

Zona de Interesse - Estreia nos cinemas em 15 de fevereiro.

Onde assistir aos demais filmes que receberam alguma indicação

A Cor Púrpura - Estreia nos cinemas em 8 de fevereiro.

O Menino e a Garça - Estreia nos cinemas em 22 de fevereiro.

Rustin - Disponível na Netflix.

Nyad - Disponível na Netflix.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso - Disponível na HBO Max.

Elementos - Disponível no Disney+.

Godzilla Minus One - O filme está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Sociedade da Neve - Disponível na Netflix.

The Wonderful Story of Henry Sugar - Disponível na Netflix.

Segredos de um Escândalo — Em cartaz nos cinemas brasileiros.

Indiana Jones e a Relíquia do Destino - Disponível no Disney+.

Nimona - Disponível na Netflix.

Napoleão - O filme pode ser alugado no Prime, no Google Play e na Microsoft Store.

Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte Um - O filme pode ser alugado no Prime, no Google Play, na Microsoft Store e no AppleTV.

Resistência - O filme está disponível no Disney+.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 - O filme está disponível no Disney+.