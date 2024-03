"Oppenheimer": Joseph Rotblat, o único cientista que abandonou o Projeto Manhattan por razões morais (e ganhou o Prêmio Nobel da Paz)

O físico Joseph Rotblat (1908-2005), ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1995 - (crédito: Getty Images) BBC Geral

“Uma história de US$ 1 bilhão sobre o dilema ético das armas nucleares?”, brincou o ator Robert Downey Jr. ao ganhar o Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante pelo filme Oppenheimer.

Certamente, no papel, a ideia não deve ter parecido muito atraente.

Porém, a produção sobre o pai da bomba atômica, J. Robert Oppenheimer, não só tem sido a estrela da temporada de premiações da indústria e um dos destaques do Oscar com indicações em 13 categorias, mas também um sucesso de bilheteria.

O filme de Christopher Nolan sobre um físico teórico torturado encorajou o público a ir aos cinemas para aprender mais sobre aquele momento histórico e político crucial.

E, claro, para aprender mais sobre a ciência por trás da bomba. Afinal, o objetivo do Projeto Manhattan dirigido por Oppenheimer era fundir o conhecimento e o talento das mentes científicas mais brilhantes da época para produzir uma arma de destruição em massa, aproveitando o poder incomparável do átomo.

Várias das muitas centenas de cientistas associados ao projeto desfilam pela tela durante as três horas de exibição do filme, mas inevitavelmente há grandes ausências.

Uma delas é a de Joseph Rotblat, físico que se destacou por fazer o que nenhum outro renomado cientista do Projeto Manhattan fez: abandoná-lo por questões éticas.

Vida marcada por guerras

Joseph Rotblat nasceu em Varsóvia, na Polônia, em uma próspera família judia.

A sua infância foi “idílica” até o governo confiscar os cavalos do negócio de transportes do seu pai quando a Primeira Guerra Mundial começou, disse ele em conversa com a BBC em 1998.

“Quase de um dia para o outro, ele caiu na pobreza absoluta”.

A pobreza tirou dele a alimentação, o calor, a saúde e a possibilidade de estudar.

“Deixou uma marca indelével em mim. Nunca mais comi batatas, porque o sabor delas traz lembranças arrepiantes daquela época."

“Foi então que comecei a pensar que a guerra não deveria existir e a acreditar que a ciência e a tecnologia eram a solução para evitar isso”, recordou.

Apesar de não ter educação secundária formal, ele obteve o título de mestre em ciências pela Universidade Livre da Polônia em 1932, e o doutorado em física nuclear pela Universidade de Varsóvia seis anos depois.

Em 1938 aceitou uma oferta para trabalhar na Universidade de Liverpool, no Reino Unido, com o ganhador do Prêmio Nobel James Chadwick, o físico que provou a existência do nêutron.

Lá estava ele quando, em dezembro de 1938, a fissão, a base da bomba atômica, foi inesperadamente descoberta na Alemanha nazista, menos de um ano antes do início da Segunda Guerra Mundial, pelos radioquímicos Otto Hahn e Fritz Strassmann.

Em agosto de 1939, Rotblat regressou à Polónia para levar a esposa para Inglaterra, mas ela não pôde viajar devido a problemas de saúde.

Ele teve que ir embora, com o plano de que a companheira iria quando melhorasse.

Mas ele não sabia que pegaria um dos últimos trens que partiram da Polônia antes da invasão alemã em 1º de setembro e do início da guerra.

Ele também não sabia que nunca mais veria a sua esposa, que morreu no Holocausto, apesar dos seus esforços para salvá-la.

Estar em Liverpool salvou a vida dele.

"Todos os meus colegas foram exterminados nas câmaras de gás... A física polonesa foi destruída."

Sem propósito

Após a descoberta da fissão, como para muitos cientistas, ficou claro para ele que embora pudesse produzir uma grande quantidade de energia para gerar calor e eletricidade, uma reação descontrolada poderia criar uma explosão de enorme força... uma bomba atômica.

“Nunca me ocorreu que trabalharia para criar uma arma, muito menos uma de destruição em massa”, disse ele.

Contudo, também como muitos outros cientistas, ele fez isso por medo.

“Eu temia que outros cientistas não fossem tão escrupulosos, especialmente os alemães."

"Me pareceu que a única maneira de evitar que Hitler usasse a bomba contra nós seria ter também a bomba e ameaçar usá-la em retaliação."

Foi o que mais tarde seria conhecido como o princípio da destruição mútua assegurada (ou MAD), intimamente relacionado com a teoria da dissuasão.

“Meu objetivo era trabalhar na bomba para que ela não fosse usada por ninguém”.

E ele estava no lugar certo.

“Os primeiros fundamentos científicos da bomba foram desenvolvidos em Birmingham e Liverpool, no laboratório de Chadwick.”

Sabia, no entanto, que era impossível para o Reino Unido conseguisse avançar nisso durante a guerra, “uma vez que a separação dos isótopos exigia um investimento de fundos que o país não podia pagar”.

Com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial em 1941 e a subsequente decisão de desenvolver a bomba atômica, ele logo se viu no centro do Projeto Manhattan em Los Alamos, no Novo México.

Contudo, assim que ouviu a confirmação, fornecida por relatórios de inteligência científica no final de 1944, de que os cientistas alemães tinham abandonado o seu programa de bomba atómica, ele decidiu abandonar a iniciativa.

"Meu propósito não era mais válido."

Suspeito de espionagem

Quando Chadwick informou ao chefe da inteligência em Los Alamos sobre a renúncia de Rotblat, foi mostrado para ele um arquivo com evidências que aparentemente apontavam que ele seria um espião.

Como ele tinha aulas de voo, eles acreditavam que seu plano era saltar de paraquedas na Polônia ocupada pelos soviéticos e revelar os segredos da bomba atômica.

Felizmente, o processo pôde ser facilmente refutado e ele foi autorizado a sair, mas sob ameaça de prisão se revelasse as razões da sua saída ou fizesse contato com os seus colegas do projeto.

Ele manteve silêncio até agosto de 1945, quando ainda estava em Liverpool, quando soube do lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki.

"Foi um choque terrível. Mas não foi só choque, mas medo pelo futuro da humanidade, porque eu sabia que a bomba atômica era apenas o primeiro passo, e que já estava em andamento o trabalho de uma arma mil vezes mais poderosa: a bomba de hidrogênio."

"Eu sabia que assim que os EUA demonstrassem o seu enorme poder militar, a União Soviética iria tentar ter a sua própria bomba, e isso desencadearia a corrida armamentista."

Em sua mente ecoou uma conversa que ouviu em 1944 em Los Alamos, muito antes de a bomba se tornar realidade.

“O general Leslie Groves, que comandou todo o Projeto Manhattan, numa conversa casual comentou: 'Eles estão cientes, é claro, de que o objetivo principal do projeto é dominar os russos.'"

"Pensei que estávamos em guerra com Hitler e os nazis! Os russos eram nossos aliados, milhares morriam todos os dias... e me dizem que todo o projeto está contra eles... Nunca me esqueci disso."

A utopia

O que aconteceu no Japão o forçou a mudar “completamente” de vida, disse Rotblat à BBC.

“Mudei o rumo do meu trabalho de pesquisa e me dediquei à física médica e me esforcei para conscientizar os cientistas sobre os perigos que podem resultar do desenvolvimento da ciência”.

Para ele, era uma questão de responsabilidade.

"Todos somos responsáveis ??pelas nossas ações, mas isso se aplica particularmente à ciência, devido ao papel dominante que desempenha em todas as áreas da vida. Afeta cada um de nós individualmente e determina o destino das nações. Portanto, os cientistas têm de ser responsáveis."

“Muitas vezes conseguem prever com muito mais antecedência do que outros grupos da sociedade quais poderão ser as consequências do seu trabalho."

“Não precisamos fazer tudo na ciência... Há muito o que fazer sem cobrir certos campos que podem ser prejudiciais."

Em relação às armas de destruição em massa, reavaliou o argumento da dissuasão nuclear que havia sido sua justificativa para colaborar na criação da bomba atômica.

Ele concluiu que o conceito era fundamentalmente falho.

“Isso não funciona com pessoas irracionais, e mesmo pessoas razoáveis ??comportam-se de forma irracional na guerra, especialmente se enfrentarem a derrota.”

No entanto, as opiniões de alguém descrito como traidor por abandonar o Projeto Manhattan não teriam causado impacto se não fosse pelo seu incansável trabalho de divulgação e pela fundação de fóruns como a Associação Britânica de Cientistas Atômicos (1946) ou a Campanha para o Desarmamento.Nuclear (1958).

E, acima de tudo, pela sua contribuição crucial para a criação da Conferência Pugwash sobre Ciência e Assuntos Mundiais.

Não há vitória em uma guerra nuclear

Ele conheceu o renomado matemático e filósofo Bertrand Russell quando ambos apareceram num programa da BBC sobre a bomba de hidrogênio.

Russell ficou tão perturbado com o que Rotblat disse que, convencido de que eram os cientistas que deveriam tentar evitar a guerra nuclear, contatou Albert Einstein para obter apoio e redigiu o famoso Manifesto Einstein-Russell.

Rotblat presidiu a divulgação do documento em 1955, assinado por Einstein dois dias antes de sua morte, e por outros nove cientistas mundialmente famosos.

Afirmando que ninguém sai vitorioso de uma guerra nuclear, ele apresentou uma escolha inevitável: “Acabaremos com a raça humana ou a humanidade renunciará à guerra?” e convocou os cientistas de todo o mundo a se reunirem "para avaliar os perigos que surgem como resultado do desenvolvimento de armas de destruição em massa".

Esse apelo aos cientistas para um diálogo construtivo foi atendido.

O industrial canadense Cyrus Eaton, admirador de Russell e pacifista, ofereceu os fundos necessários para uma conferência internacional em troca de sua realização na cidade de seus ancestrais: Pugwash, na Nova Escócia.

A partir de 1957, as conferências eram realizadas aproximadamente uma vez por ano, organizadas por Rotblat, que era secretário-geral da Pugwash e então seu líder mundial.

Participaram até 100 membros da nata da ciência internacional de ambos os lados da Cortina de Ferro.

Embora não tenham comparecido como representantes dos governos, para falar livre e informalmente, eram tão eminentes que influenciavam as decisões políticas.

Em 1995, o Prémio Nobel da Paz foi atribuído conjuntamente a Rotblat e à Conferência Pugwash "pelos seus esforços para diminuir o papel desempenhado pelas armas nucleares na política internacional e, a longo prazo, eliminá-las".

No seu discurso ao receber o prêmio, Rotblat revelou o alcance da sua visão, partilhada por Russell, Einstein e os outros signatários do manifesto 40 anos antes.

“Para o bem da humanidade, devemos nos livrar de todas as armas nucleares”, gritou ele, mas acrescentou que isso não era suficiente.

“Embora isso elimine a ameaça imediata, não proporcionará segurança permanente."

"As armas nucleares não podem ser desinventadas. O conhecimento de como fabricá-las não pode ser apagado. Mesmo num mundo livre de armas nucleares, se alguma das grandes potências se envolvesse num confronto militar, ficaria tentada a reconstruir os seus arsenais nucleares. (...) O perigo da catástrofe definitiva ainda existiria."

"A única maneira de evitar é abolir completamente a guerra."

Ele admitiu que isso “será visto por muitos como um sonho utópico”.

"Não é utópico. Já existem grandes regiões no mundo, por exemplo a União Europeia, onde a guerra é inconcebível."

E ele citou uma passagem do Manifesto Russell-Einstein:

“Fazemos um chamado, como seres humanos, aos seres humanos: lembrem-se da sua humanidade e esqueçam o resto. Se vocês puderem fazer isso, o caminho está aberto para um novo paraíso; caso contrário, o risco da morte universal aumenta diante de nós.”

“A busca por um mundo livre de guerra tem um propósito básico: a sobrevivência”, disse.

E fantasiou que “se no processo aprendermos como conseguir isso através do amor em vez do medo, da bondade em vez da compulsão; combinando o essencial com o agradável, o expediente com o benevolente, o prático com o belo, isso será um extra incentivo para embarcar nesta grande tarefa."

Uma tarefa “aparentemente utópica” que nos deixou para este século, como escreveu em um artigo para a Physics World.