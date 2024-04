Aviso de privacidade de canais e comunidades da BBC no WhatsApp

BBC Geral

Sua confiança é muito importante para nós. Isso significa que a BBC está comprometida em proteger a privacidade e a segurança de seus dados pessoais. É importante que você leia este aviso para que esteja ciente de como e por que estamos usando esses dados. Este aviso de privacidade descreve como coletamos e usamos dados sobre você durante e após sua relação conosco, em conformidade com a legislação de proteção de dados aplicável.

Quais dados pessoais a BBC coleta e como são usados

A BBC irá coletar e tratar informações pessoais que você escolheu fornecer ao se juntar e seguir nossos canais e nossas comunidades. Estas informações podem incluir alguns ou todos os dados listados abaixo:

Dados pessoais

Os dados pessoais que poderão ser coletados são:

Nome de usuário/nome de exibição no seu perfil do WhatsApp

Seu número de contato, como o número de celular

Fotos de perfil

Configurando sua imagem de perfil como privada

Por favor, observe que, se você permitir que todos vejam sua foto de perfil em sua conta do WhatsApp, a BBC também pode ter acesso a essa informação. Nós o encorajamos a alterar as configurações de privacidade para "apenas contatos", para minimizar as informações pessoais que você compartilha conosco através do WhatsApp.

Quem é o controlador de dados?

A BBC é um "controlador independente de dados" de qualquer informação pessoal fornecida por você que esteja armazenada em dispositivos e sistemas da BBC.

O WhastsApp é um "controlador independente de dados" de qualquer informação que você enviou pelo aplicativo. Por favor, esteja ciente de que você também está sujeito à Política de Privacidade e aos Termos de Serviço do WhatsApp. O WhatsApp pode compartilhar seus dados com outras empresas da Meta.

Cada controlador decide como irá tratar suas informações pessoais, para que elas serão usadas e as formas pelas quais serão processadas. Para evitar dúvidas, suas informações pessoais serão coletadas e tratadas pela BBC exclusivamente para os fins estabelecidos neste aviso de privacidade, que consistem em participar e seguir os canais da BBC no WhatsApp. Cada controlador tem a responsabilidade de cumprir e demonstrar conformidade com a legislação de proteção de dados.

Bases legais para o processamento de seus dados pessoais

Basearemos o tratamento de seus dados pessoais em seu consentimento para a finalidade acima descrita. Isso ocorre porque você decidiu voluntaria e ativamente participar da nossa transmissão nos canais do WhatsApp. Se você desejar parar de receber essas transmissões, pode revogar seu consentimento a qualquer momento removendo-se do canal.

Compartilhamento de suas informações

A BBC não irá compartilhar seus dados pessoais com terceiros sem a sua permissão.

Armazenando suas informações

A BBC irá tratar seus dados pessoais pelo período durante o qual for necessário para cumprir os fins estabelecidos neste aviso de privacidade.

Seus direitos e mais informações

Você tem direitos sob a legislação de proteção de dados aplicável em sua jurisdição, e sobre a legislação do Reino Unido. Em determinadas circunstâncias, de acordo com a legislação aplicável, você poderá solicitar a confirmação da existência de tratamento, acesso aos dados pessoais, bloqueio ou eliminação de seus dados, oposição ao tratamento ou a revogação do seu consentimento. Você poderá, ainda, solicitar uma cópia dos dados que a BBC armazena sobre você, o que pode incluir seus dados de conta da BBC e os dados descritos acima, enquanto mantivermos esses dados.

Você pode entrar em contato com nosso Data Protection Officer (DPO) pelo email dataprotection.officer@bbc.co.uk. Se você tiver dúvidas ou desejar saber mais detalhes sobre seus direitos, por favor acesse a Política de Privacidade e Cookies da BBC em: http://www.bbc.co.uk/privacy.

Se você tem uma preocupação sobre a maneira como a BBC lidou com suas informações pessoais, você pode se manifestar junto à autoridade supervisora no Brasil, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) https://www.gov.br/anpd/pt-br, ou no Reino Unido, a Information Commissioner’s Office (ICO) https://ico.org.uk/.

Atualizando este aviso de privacidade

Nós revisaremos este aviso de privacidade se houver mudanças significativas na forma como usamos seus dados pessoais. Caso a mudança seja incompatível com a finalidade original, nós solicitaremos um novo consentimento.