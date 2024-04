BBC News Brasil no WhatsApp: passo a passo para nos seguir - (crédito: BBC Geral) BBC Geral

A BBC News Brasil desembarcou no WhatsApp! A partir de agora, você pode receber diariamente no seu celular notícias, análises e áudios que publicamos.

Todos os dias, nossas equipes em São Paulo e Londres vão selecionar algumas das nossas publicações mais interessantes para te ajudar a entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo.

O serviço WhatsApp Channels foi lançado em 2023 e permite aos usuários do aplicativo receberem mensagens de pessoas e organizações de seu interesse.

O canal da BBC no Reino Unido foi lançado em setembro de 2023, e rapidamente passou de 1 milhão de seguidores.

Agora, chegou a vez da BBC News Brasil.

Clique aqui para seguir o nosso canal no seu zap, tanto pelo celular quanto pelo WhatsApp Web.

Você também pode nos encontrar se buscar por "BBC News Brasil" na aba "Atualizações" do WhatsApp.

O botão "Atualizações" fica no alto da sua tela, se o seu celular for Android, e no canto inferior esquerdo da sua tela, se você usa um iPhone.

É ali que as nossas mensagens vão aparecer, ou seja, fora da aba do seu chat normal.

Para receber (ou não) notificação das nossas mensagens, clique no sininho. Você pode deixar o canal mudo ou deixar de nos seguir a qualquer momento.

No nosso canal, você vai poder reagir a cada mensagem com emojis. Para reencaminhar nossas mensagens aos seus grupos e amigos, o processo é idêntico ao de qualquer outra mensagem no WhatsApp.

A Meta, proprietária do WhatsApp, Facebook e do Instagram, afirma que ninguém no canal é capaz de descobrir seus detalhes pessoais, como foto, nome ou número de celular.

Saiba mais sobre privacidade no Aviso da BBC sobre Privacidade em Canais e Comunidades do WhatsApp .