Biden autoriza Ucrânia a usar mísseis de longo alcance dos EUA para atacar Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu sinal verde para que a Ucrânia use mísseis de longo alcance fornecidos pelos EUA para atacar a Rússia, confirmou uma fonte oficial à CBS News, parceira americana da BBC, neste domingo (17/11).

Ainda não há uma confirmação formal da Casa Branca ou do Pentágono sobre essa medida.

A decisão de autorizar o uso dos mísseis ATACMS (Sistema de Mísseis Táticos do Exército, na sigla em inglês) representaria uma grande mudança na política dos EUA em relação à guerra.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vem pedindo há meses que essas restrições ao uso de mísseis de longo alcance sejam levantadas, permitindo que a Ucrânia ataque alvos dentro da Rússia.

A notícia sobre a autorização americana ocorre logo após o intenso ataque Rússia contra a infraestrutura de energia da Ucrânia neste domingo

A Rússia ainda não se manifestou, mas o presidente Vladimir Putin já havia se pronunciado antes sobre essa possibilidade.

Em setembro, Putin alertou o Ocidente sobre a permissão de que a Ucrânia utilizasse mísseis de longo alcance para atingir território russo.

Ele afirmou que Moscou consideraria isso como uma "participação direta" dos países da Otan na guerra da Ucrânia, dizendo que isso "mudaria substancialmente a própria essência, a natureza do conflito".

"Isso significará que os países da OTAN a aliança militar Organização do Tratado do Atlântico Norte], os EUA e os estados europeus estão lutando contra a Rússia", declarou o líder do Kremlin.

O que são os ATACMS

O MGM-140 Army Tactical Missile System, ou ATACMS, é fabricado pela Lockheed Martin, fabricante de produtos aeroespaciais e militares.

Esses mísseis têm um alcance de até 300 km e são difíceis de interceptar devido à sua alta velocidade.

Os EUA enviaram essas armas como parte de um pacote de apoio, e elas já foram usadas pelo menos uma vez para atingir alvos russos na Crimeia ocupada.

Os ATACMS permitem que a Ucrânia ataque mais profundamente em áreas controladas pela Rússia, mirando bases, instalações de armazenamento e centros logísticos.

A Rússia já declarou anteriormente que esse armamento "não mudará fundamentalmente o desfecho" da guerra, mas Putin alertou os EUA contra seu uso em território russo.

Em setembro, já havia fortes indícios de que os Estados Unidos e o Reino Unido estariam prontos para suspender suas restrições ao uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia contra alvos dentro da Rússia.