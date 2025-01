Quem é Karla Sofía Gascón, primeira atriz trans indicada ao Oscar

A espanhola Karla Sofía Gascón foi nomeada ao Oscar, nesta quinta-feira (23/1), por sua atuação no filme Emília Pérez.

Ela concorre à categoria de melhor atriz e é a primeira mulher transgênero a ser indicada a um prêmio de atuação no Oscar.

Em 2008, o ator Elliot Page também foi indicado por Juno na categoria de melhor atriz, uma década antes de ele falar sobre sua identidade trans publicamente e passar pela transição de gênero.

Emilia Pérez lidera as indicações deste ano, com 13 categorias, incluindo melhor filme. É o filme internacional mais indicado da história do Oscar.

Ao receber a notícia de sua indicação, Gascón agradeceu a nomeação no X: "Muito obrigada. Me refugio no Lótus da Lei Maravilhosa", uma frase ligada ao Budismo de Nichiren, que a atriz pratica há mais de 20 anos.

Em maio, a atriz ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival Internacional de Cinema de Cannes por seu papel no filme.

Ela foi a primeira intérprete trans a ser reconhecida na história do festival, e dedicou o prêmio a todas as pessoas que passaram pela transição de gênero e que, como ela, "sofrem ódio todos os dias".

A atriz, que também foi indicada ao Globo de Ouro, mas perdeu para a brasileira Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui), que também foi indicada do Oscar.

Seu papel explora um personagem com o qual ela tem muito em comum: alguém que também passou pela transição de gênero para continuar sendo, essencialmente, a pessoa que sempre foi.

Da Espanha ao México

Nascida em 1972, em uma família de classe trabalhadora em Alcobendas, um município da comunidade de Madri, Karla Sofía Gascón já tinha uma carreira diante das câmeras na Espanha antes de alcançar a fama.

Naquela época, atuou em séries como El Súper, El Pasado es Mañana e Calle Nueva.

Mas foi ao cruzar o Atlântico, no México, que sua carreira começou realmente a brilhar. Lá, se destacou com suas atuações nas séries Corazón Salvaje (2009) e El Señor de los Cielos (2013).

Ainda em 2013, fez sua estreia no cinema com o grande sucesso de bilheteria Los Nobles - Quando Os Ricos Quebram a Cara.

Gascón iniciou sua transição de gênero em Madri em 2018. Pouco tempo depois, retornou ao México e participou da edição local do MasterChef Celebrity e da série Rebeldes.

Getty Images Adriana Paz, Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gomez e Édgar Ramírez na estreia de "Emilia Pérez" em Los Angeles

Nesse período, também publicou seu livro autobiográfico, Karsia, no qual narra sua fase no México. A obra começa com uma dedicatória: "A quem mais me feriu, pois ninguém pode ferir mais do que quem te ama".

O México e a transição de gênero não são as únicas coisas que ela tem em comum com a personagem que interpreta em Emilia Pérez, um drama que, em formato musical, explora novos territórios no cinema.

Assim como na ficção, Gascón também tem uma esposa e uma filha, que ela descreve como seus "verdadeiros exemplos do que é inclusão".

Um drama em formato musical

O diretor de Emília Pérez, Jacques Audiard, contou que sua ideia original era que um ator fizesse o papel do protagonista, o brutal narcotraficante Manitas, antes da transição.

Foi Gascón quem convenceu o diretor de que deveria ser ela mesma a dar vida ao personagem.

"Até hoje, não sei onde termina Emilia e começa Karla Sofía. Pense que imaginei o personagem muito mais jovem, mas, no final, Emilia ganhou peso, uma história cheia de bagagem ao ser interpretada por Gascón. No momento em que a vi, soube que era ela", disse Audiard ao crítico de cinema e jornalista Gregorio Belinchón.

Ambientada em grande parte na Cidade do México atual, a história segue Rita (interpretada pela dominicana Zoe Saldaña), uma advogada sobrecarregada contratada por Manitas para uma tarefa incomum.

O narcotraficante quer ajuda para se submeter clandestinamente a uma cirurgia de afirmação de gênero e resolver algumas complicações decorrentes do mundo violento em que vive.

Com um ritmo acelerado desde o início, o filme combina o estilo clássico de musical com sensibilidades contemporâneas, apresentando um México atual com sua violência e corrupção.

O filme da Netflix, no entanto, coleciona polêmicas.

De um lado, a caracterização da protagonista transgênero do filme gerou controvérsias. A organização LGBTQIA+ americana Glaad a qualificou de "retrógrada", mas este não é o maior motivo de discussões sobre o filme no momento.

A principal polêmica envolvendo Emilia Pérez é sua representação do México, que sofreu críticas cada vez mais fortes ao longo da temporada de premiações.

Netflix Zoe Saldaña, que interpreta a advogada Rita em "Emilia Pérez", concorre ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, enquanto Karla Sofía Gascón aspira ao prêmio de melhor atriz.

A atuação de Gascón em Emilia Pérez foi reconhecida, além de Cannes, pela Academia Europeia de Cinema.

Na 37ª edição do prêmio, realizada em Lucerna, na Suíça, o musical venceu nas categorias de melhor filme, direção, roteiro, montagem e melhor atriz para Gascón.

Ao receber sua estatueta, a atriz dedicou palavras à sua mãe: "Ela está doente agora. Acho que as mães deste mundo são subestimadas. A minha foi um exemplo para mim".

E, com seu estilo direto, acrescentou: "Quero lembrar às famílias que amem seus filhos. Ainda hoje há quem prefira que seus filhos sejam criminosos a gays".