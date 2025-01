Um guia de 4 dias para fazer amigos e melhorar sua vida

Saúde, exercícios e alimentação estão sempre no topo da lista das resoluções de Ano Novo da maioria das pessoas.

Mas, para 2025, alguns de nós talvez prefiram priorizar outro objetivo: melhorar as relações com os demais.

Promover o vigor e a qualidade dos nossos laços sociais pode trazer imensos benefícios para a nossa saúde mental e emocional.

Para David Robson, um dos redatores da BBC, "nossas amizades podem exercer influência sobre tudo — desde a resistência do nosso sistema imunológico até a possibilidade de morrermos de doenças cardíacas". Elas podem até nos ajudar a prolongar a nossa vida.

Podemos colher benefícios tanto dos laços próximos com cônjuges e amigos queridos, quanto das relações amigáveis com nossos conhecidos. Por isso, vale a pena tentar encontrar coisas em comum com as outras pessoas, mesmo nestes tempos tão polarizados.

E, em meio à aparente epidemia de solidão que atravessamos, a amizade pode ser todo o remédio necessário.

Aqui, apresentamos um roteiro de quatro dias para ajudar você a revitalizar sua vida social em 2025, ou simplesmente se sentir mais conectado com o mundo.

Afinal, muitos tipos de relacionamentos podem nos trazer alegria, abrindo o mundo à nossa volta e nos conectando com a natureza, com os animais e, o mais importante, conosco mesmos.

Dia 1: quais são seus objetivos e expectativas em relação às suas amizades?

Quando a redatora da BBC Molly Gorman entrevistou a pesquisadora de psicologia social Grace Vieth sobre o rompimento das amizades, ela aprendeu que existe algo que muitos de nós podemos fazer para aumentar a nossa rede de amigos: lidar melhor com os conflitos.

Vieth acredita que "muitas pessoas têm uma mentalidade que as deixa dispostas a trabalhar os conflitos nos relacionamentos amorosos". Mas, em relação à amizade, podemos simplesmente esperar que tudo "seja fácil e traga muita alegria, diversão e risadas", explica ela. E isso pode nos levar a pensar erroneamente que, se houver conflitos, a amizade acaba.

Pode ser uma boa ideia dedicar algum tempo para pensar sobre o que a amizade significa para você e o que você espera de si próprio e dos demais em um relacionamento.

A reportagem traz muitas informações baseadas em pesquisas sobre como lidar com os altos e baixos das amizades e, se for o caso, como enfrentar o fim de uma amizade e suas consequências — e aprender com essa experiência.

A reportagem completa sobre o fim das amizades está disponível em português neste link.

É estimulante observar que fazer amigos, na verdade, é algo que podemos aprender e dominar ao longo do tempo. E a terceira idade pode ser uma era de ouro para as amizades, já que as pesquisas indicam que aprendemos a nos dar melhor com os demais à medida que envelhecemos.

"Ao longo do tempo, as pessoas ganham habilidades sociais", segundo a professora de psicologia Katherine Fiori, da Universidade Adelphi, em Nova York, nos Estados Unidos.

Nossa reportagem sobre como a amizade muda ao longo da vida permite observar se os nossos objetivos sociais atendem nossas necessidades atuais ou se pode valer a pena alterar nossa perspectiva.

A reportagem que mostra por que passamos a ser melhores amigos quando envelhecemos está disponível em português neste link.

Dia 2: compartilhe a felicidade

Depois de refletir sobre suas expectativas e objetivos em relação às suas amizades, você acha que é um bom amigo, que oferece apoio aos demais? Bem, se estiver em dúvida, aqui estão algumas dicas baseadas em pesquisas para aprimorar os seus talentos.

Uma característica poderosa entre os amigos solidários é a "confelicidade", que significa "felicidade compartilhada".

Trata-se simplesmente de reservar um tempo para realmente expressar alegria em relação às boas notícias das outras pessoas e compartilhar com eles nossos próprios sentimentos positivos.

Se você quiser fazer brilhar suas amizades em 2025, encontrar oportunidades de expressar confelicidade pode ser um bom começo.

Pense em alguém que tenha compartilhado boas notícias com você recentemente. Será que sua reação imediata poderia ter sido mais entusiástica?

Se for o caso, você ainda pode mandar uma mensagem dizendo que ficou muito feliz em ouvir sobre o seu sucesso ou mencionar a questão quando se encontrarem pessoalmente da próxima vez.

A reportagem mostrando como ser um amigo solidário – e não um amigo tóxico – está disponível em português neste link.

Getty Images Participar da felicidade dos seus amigos é uma ótima forma de estabelecer laços motivadores.

Outra forma de acrescentar calor humano às suas conexões pode ser reparar os erros do passado, pedindo desculpas.

O especialista em tecnologia da BBC Thomas Germain descobriu que os robôs são surpreendentemente bons para pedir desculpas, ao contrário de muitos seres humanos.

Mas nós, humanos, temos uma vantagem sobre as máquinas: temos muitas formas de demonstrar que, embora sejamos imperfeitos, nossas desculpas vêm do coração.

Para a professora de psicologia Judy Eaton, da Universidade Wilfrid Laurier em Waterloo, no Canadá, "pedir desculpas não é apenas questão de dizer as palavras certas. É trazer as reações fisiológicas do que os pesquisadores chamam de 'dor psíquica'."

"Se você sentir remorsos de verdade, dói. Se essa dor não transparecer no pedido de desculpas, as pessoas podem perceber que não aquela não é uma manifestação real de vulnerabilidade."

Dia 3: relações baseadas em interesses comuns

Para as pessoas que enfrentam dificuldades em situações sociais, conectar-se com os demais com base em interesses comuns pode ser uma forma de criar laços sem precisar se colocar no centro da interação.

Como os amigos frequentemente formam nossos hábitos e valores, conhecer pessoas novas com base em um hobby comum pode concretizar duas resoluções para o Ano Novo de uma vez só: fazer novos amigos e cultivar um novo hobby.

Criar laços com outros alunos em um curso de idioma, por exemplo, ajuda as pessoas a perseverar com os estudos e até a dominar a língua, segundo especialistas do setor.

E, se você acha que já tem muita idade para aprender um novo idioma, saiba que não é verdade. Estudantes mais idosos têm certas vantagens sobre os mais jovens.

A reportagem completa sobre as vantagens de aprender um novo idioma em cada etapa da vida está disponível em português neste link.

O exercício físico também pode trazer simultaneamente dois benefícios: conhecer pessoas e manter a saúde.

Os esportes coletivos são particularmente associados à melhoria da saúde mental e social. Isso se aplica a pessoas de todas as idades, bem como aos portadores de deficiências.

Em 2024, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris foram uma oportunidade para reavaliar uma série de temas relacionados à atividade física, desde como correr mais rápido até preservar a saúde e a segurança dos atletas com deficiências físicas.

A mensagem básica é que a atividade física pode ser uma ótima atividade social e promover nossa saúde mental e física. Por isso, todos nós provavelmente precisamos fazer mais exercícios.

A reportagem completa sobre a ciência por trás da velocidade nas corridas está disponível em português neste link.

Dia 4: conecte-se com a natureza

O quarto dia pode ser o momento de se conectar com a natureza.

Espaços azuis, como lagos, rios e oceanos, e locais de céu escuro, reconhecidos pelos seus baixo níveis de poluição luminosa, podem promover o nosso bem-estar.

Descobriu-se que passar tempo na natureza ajuda as pessoas a fazer conexões sociais, fornecendo um tônico para a solidão. E sempre podemos retribuir, auxiliando as plantas e os animais à nossa volta.

Para isso, às vezes, basta um simples interruptor. Desligar as luzes de casas e arranha-céus pode salvar a vida de bilhões de pássaros migratórios que passam pela nossa cidade — e ainda nos permite observar as maravilhas do céu noturno.

Sentir assombro e admiração pelo Universo à nossa volta pode ajudar a reunir as pessoas, incentivando o altruísmo e combatendo comportamentos egocêntricos.

A reportagem completa sobre como eventos naturais, como eclipses solares, podem aproximar as pessoas está disponível em português neste link.

O ecologista migratório Andrew Farnsworth destaca que "precisamos manter nossa conexão com a natureza através dos nossos olhos, ouvidos e nariz", abrindo nossos sentidos para inspirar nossa admiração pelas aves e outras criaturas.

Por isso, diversas cidades americanas adotaram a campanha Lights Out, apagando as luzes dos prédios para evitar colisões de aves migratórias.

A campanha teve resultados surpreendentes — e ainda permitiu o fortalecimento dos laços entre observadores de pássaros em muitas localidades.

Getty Images As amizades trazem muitos benefícios – mas também exigem dedicação para serem mantidas ao longo do tempo.

A repórter da BBC Katherine Latham vivenciou este tipo de conexão com a natureza em escala muito pequena, mas emocionante. Ela construiu um minúsculo lago no jardim — e um sapo se mudou para lá.

No outro lado do espectro, uma família dona de um castelo na Inglaterra reflorestou toda a propriedade — e as cegonhas, antes extintas, passaram a morar ali.

Estas experiências mostram que existem muitas formas de ajudar os animais. Alimentadores de pássaros têm seus prós e contras, mas uma alternativa simples pode ser cultivar plantas benéficas para os animais silvestres.

Para algumas pessoas, a conexão com a natureza pode ser profundamente transformadora e curar feridas profundas.

Tiana Williams, membro da nação indígena Yurok, contou à BBC sobre uma conexão muito especial com a vida selvagem que trouxe alegria para seu povo: trazer de volta o condor à sua região. Para os Yurok, a ave é um animal sagrado.

Williams conta que "os condores fizeram parte de toda a vida" da sua filha.

"Uma das suas brincadeiras favoritas quando criança era fingir que era um bebê condor e eu era a mamãe condor. Por isso, é simplesmente parte da história dela. O condor não está só aqui, na verdade. Ele está novamente nos nossos corações."

Uma conexão tão antiga e profunda com um animal sagrado é um laço muito precioso, que faz parte de muitas tradições indígenas. Mas todas as pessoas e comunidades podem se beneficiar do cultivo de laços mais estreitos com a natureza, apreciando as maravilhas que o nosso planeta tem a oferecer.

Seja procurando um velho amigo, começando um novo hobby ou simplesmente observando o mundo à nossa volta em busca de oportunidades de conexão, esperamos que o seu ano seja repleto de alegria e boas companhias.

E, se você quiser outras dicas de bem-estar, consulte nosso guia para melhorar outros setores da sua vida, um dia de cada vez.

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Innovation.