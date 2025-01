Cubano completa mil viagens de cruzeiro após 25 anos morando em alto-mar

O empresário cubano Mario Salcedo completou a milésima viagem de cruzeiro neste ano, com a companhia marítima Royal Caribbean. Há 25 anos, ele abandonou a vida em terra firme para morar permanentemente em navios.

A milésima viagem de Mario foi no navio Explorer of the Seas, com capacidade para 3.286 passageiros, que partiu em Miami em 5 de janeiro para um período de 11 noites no Panamá e no sul do Caribe.

Conhecido como "Super Mario" entre os tripulantes de navios, o viajante revelou que gasta cerca de US$ 100 mil (R$ 589 mil) em cruzeiros por ano, para estar em uma cabine com varanda.

A revelação foi feita ao site All Things Cruise, para o qual Mario disse que decidiu viver em alto-mar depois de se cansar dos negócios "de terno e gravata e dos longos voos para clientes internacionais".

Ele fez sua primeira viagem de navio em 1997 e se encantou. Após viajar com algumas companhias marítimas, o empresário escolheu morar na frota da Royal Caribbean desde 2000. Mario só passa alguns dias em terra firme por ano.

A maior pausa que ele fez nas viagens ocorreu durante a pandemia de Covid-19. Foram quinze meses sem poder viajar.

Em alguns navios, Mario tem até um "escritório improvisado", com mesas e cadeiras isoladas e uma placa que identifica o "Escritório do Super Mario".

O empresário trabalha cerca de cinco horas por dia com gestão de investimentos e, no resto do tempo, aproveita o navio. "O cruzeiro nunca envelhece. Estou tão acostumado a estar em navios que me sinto mais confortável do que em terra firme. É zero estresse", afirmou.