"Passe por trás do avião": áudio da torre de comando mostra desespero antes de acidente nos EUA

Um áudio gravado pela Torre de Controle do Aeroporto Internacional Ronald Reagan, em Washington, revela as informações passadas aos pilotos do helicóptero e do avião que colidiram na noite de quarta-feira (29/1).

Estavam envolvidos no acidente um avião da American Airlines, que levava 64 passageiros, e um helicóptero militar, com três ocupantes. Até o momento, 30 corpos foram encontrados, de acordo com a Casa Branca. Autoridades acreditam que não há sobreviventes.

"PAT-25, você vê o CRJ?", pergunta o operador ao piloto do helicóptero. PAT-25 é a sigla dada ao Black Hack do Exército, enquanto CRJ refere-se ao avião. Sem resposta, a Torre de Controle orienta: "PAT-25, passe por trás do CRJ".

O piloto não responde à orientação, o que deixa os controladores de voo aterrorizados. "Eles só foram", comenta um operador com o colega. "Meu Deus!", diz outra, no momento da colisão.

Após o incidente, a Torre de Controle aciona o alerta 3, que corresponde a um acidente que já ocorreu ou que está em vias de ocorrer. O nível de alerta requer que unidades de emergência se dirijam ao local do acidente.

"Colisão! Colisão! Colisão! Esse é o alerta 3. Ir até o final da pista 33. Colisão de helicóptero", finaliza a gravação.

Como ocorreu o acidente

O avião da American Airlines pousava no Aeroporto Internacional Ronald Reagan, em Washington D.C., enquanto o helicóptero estava em um "voo de treinamento", conforme informado pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth.

Segundos depois, os profissionais perderam o contato com o helicóptero. "Acabo de ver uma bola de fogo e desapareceu", descreve um controlador ao colega.

"O helicóptero estava em uma rota padrão. Se você mora aqui, você sabe que sempre há helicópteros subindo e descendo o rio. O voo da American Airlines estava também em uma rota padrão ao chegar em Washington. Não é incomum que aeronaves militares sobrevoem o rio ao mesmo tempo em que aviões se dirigem ao Aeroporto Ronald Reagan", detalhou o secretário de Transportes, Sean Duffy. De acordo com ele, as causas do acidente estão sendo investigadas.