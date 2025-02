Reportagem removida: 'O que descobrimos ao acompanhar a vida de três crianças sobrevivendo à guerra em Gaza'

Atualização em 21 de fevereiro de 2025: Desde que este documentário foi veiculado, a BBC tomou conhecimento de que o pai de Abdullah, a criança que narra o filme, trabalhou como vice-ministro da Agricultura para o governo em Gaza comandado pelo Hamas.

O filme apresenta histórias importantes que consideramos que devem ser contadas sobre experiências de crianças em Gaza.

Diante dos contínuos questionamentos sobre o documentário, a BBC publicou uma declaração atualizada (em inglês) em nossa página de Correções e Esclarecimentos explicando que o filme não estará disponível na plataforma iPlayer enquanto buscamos mais informações junto à produtora do documentário e, portanto, esta reportagem a respeito do filme também foi tirada do ar.