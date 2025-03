Ataque russo deixa dezenas de mortos no leste da Ucrânia; entenda

Um ataque russo, na noite de sexta-feira (7/3), na cidade de Dobropillia - localizada na região de Donetsk, no leste da Ucrânia - deixou dezenas de mortos e pelo menos 30 feridos, incluindo cinco crianças. A informação foi confirmada pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que, em reação, solicitou novas sanções contra a Rússia. Por meio de uma postagem na rede social X, Zelensky destacou que "mísseis russos continuam caindo implacavelmente sobre a Ucrânia, causando mais mortes e destruição".

Last night, the Russian army struck the center of Dobropillya in the Donetsk region with two ballistic missiles. After our emergency services arrived at the scene, they launched another strike, deliberately targeting the rescuers. This is a vile and inhumane intimidation tactic… pic.twitter.com/IR6D4NOCTT