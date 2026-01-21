Trump diz em Davos que 'Europa não está indo na direção certa' - (crédito: BBC Geral)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (21/1) que "a Europa não está indo na direção certa". Trump está discursando neste momento no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

O presidente americano disse que "não reconhece a Europa", acrescentando: "Eu amo a Europa, quero vê-la prosperar, mas ela não está indo na direção certa".

"Não quero ofender ninguém", disse.

O presidente americano disse que seus amigos voltam de países da Europa e dizem que não reconhecem o continente. Ele menciona a "migração em massa descontrolada" e déficits recordes no orçamento e na balança comercial.

Segundo ele, "partes do nosso mundo estão sendo destruídas diante dos nossos olhos e os líderes não estão fazendo nada a respeito".

Trump também fez menções à economia americana em seu discurso.

Ele disse que, em um ano, reduziu o déficit comercial mensal dos EUA em 77%, sem inflação – algo que, segundo ele, "todos diziam ser impossível".

Ele afirma que os EUA têm "siderúrgicas sendo construídas por todo o país" e que fecharam acordos comerciais históricos com parceiros que representam 40% de todo o comércio americano.

Isso incluiria acordos comerciais com países da Europa, Japão e Coreia do Sul, especialmente nos setores de petróleo e gás.

Trump afirmou que esses acordos aumentaram a riqueza e impulsionaram os mercados de ações, não apenas nos EUA, mas também em outros países que aderiram a esses acordos.

"Quando os EUA crescem, vocês crescem junto", disse.

A participação de Trump em Davos ocorre em meio a uma escalada sem precedentes nas tensões dos Estados Unidos com a Europa por conta da intenção do presidente americano de anexar a Groenlândia.

O presidente americano chegou a Davos no horário previsto, apesar de um contratempo — após o Air Force One, o avião da Presidência dos Estados Unidos, ter sido forçado a retornar devido a um "pequeno problema elétrico".

Esta reportagem está em atualização com os principais trechos do discurso de Trump.