Mísseis iranianos deixam mais de 100 mortos em cidade de Israel

Dezenas de pessoas ficaram feridas, especialmente por estilhaços de projéteis em Dimona - (crédito: AFP)

O Irã atacou, neste sábado (21/3), a cidade israelense de Dimona, no deserto do Neguev, onde se encontra uma instalação nuclear apontada como centro do programa atômico israelense. O ataque é uma "resposta" ao bombardeio do complexo subterrâneo de Natanz, equipado para enriquecer urânio, e deixou, até o momento, ao menos 120 pessoas mortas.

O próprio governo iraniano confirmou a informação e informou que o alvo foi escolhido em resposta a ataques anteriores conduzidos por Estados Unidos e Israel contra sua infraestrutura nuclear.

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A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) disse que acompanha a situação e, segundo o órgão, não há indícios de danos à instalação nem registro de vazamento de níveis de radiação.

O diretor-geral da entidade, Rafael Grossi, pediu cautela diante da escalada do conflito. “Deve-se observar a máxima contenção militar, em particular nas proximidades de instalações nucleares”, afirmou.