'No Brasil, o rico fica mais rico dormindo, e o pobre trabalha para o sistema financeiro', diz fundador da Petz

O empresário Sergio Zimerman não vai votar no segundo turno, marcado para o próximo dia 25. Estará viajando a passeio aos Estados Unidos, depois de concluir a fusão do seu grupo, a Petz, de produtos e serviços para animais de estimação, com a rival Cobasi.

A operação foi anunciada há dois anos, mas só obteve o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em dezembro.

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Aos 60 anos, o atual presidente do conselho da Petz Cobasi não revela qual foi seu voto no primeiro turno das eleições de 2026. Mas vai torcer para que qualquer um dos eleitos seja bem-sucedido a partir do ano que vem.

"Seja qual for o resultado, um deles será o piloto e eu não quero que o avião caia. A gente pode divergir até o dia da eleição, depois é trabalhar junto", diz.

Zimerman concorda com algumas propostas do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), como a redução da maioridade penal para 14 anos em caso de crimes graves e hediondos.

"Se o jovem é inimputável até os 18, acaba virando vítima do crime organizado", diz.

Por outro lado, elogia políticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como o programa Pé de Meia, que funciona como poupança para estudantes de baixa renda.

"É transformacional para a sociedade", diz Zimerman, que já foi palhaço em festas infantis e quebrou como atacadista antes de abrir a Pet Center Marginal, em 2002, negócio que cresceu justamente nos dois primeiros governos Lula.

O empresário tem críticas à aprovação da PEC 221/2019, promulgada nesta sexta-feira (16), que extingue a escala 6x1 — regime em que se trabalha seis dias e se folga um.

Na opinião dele, o aumento de custos para a empresa será repassado ao consumidor e a população vai perder poder de compra.

Em entrevista à BBC News Brasil, Zimerman também criticou o posicionamento do Brasil no conflito entre Israel e o Hamass e se posicionou contra à reforma tributária aprovada pelo Senado em 2023 por não ter eliminado os impostos sobre o consumo, que, segundo ele, oneram sobretudo os mais pobres.

"As empresas em geral precisam de renda espalhada, não de renda concentrada. Defender uma sociedade mais justa, com mais distribuição de renda, com uma classe média mais robusta, deveria ser a bandeira de qualquer empresário consciente", diz ele, que é extremamente crítico aos juros altos.

"Hoje no Brasil um rico fica mais rico sem precisar fazer nada, enquanto o pobre fica mais pobre trabalhando para o sistema financeiro. Isso é horrível".

Confira os principais trechos da entrevista.

Divulgação

BBC News Brasil- Como o senhor vê o atual momento político, pré-segundo turno?

Sergio Zimerman- Com muita tristeza. O Brasil está atingindo o fundo do poço no que se refere à responsabilidade fiscal, à maturidade institucional, onde discussões absolutamente importantes que podem impactar os próximos anos ou décadas, estão se resolvendo às pressas, no calor de uma eleição, o que é absolutamente inadequado em se tratando de políticas públicas. Isso sem entrar em juízo de valor, se as medidas são boas ou ruins. Em 2022, o governo de plantão já havia tomado muitas medidas com o objetivo da reeleição, acabou acontecendo uma farra fiscal, e agora isso se repete com o atual governo.

Se a cada eleição, cada governante de plantão abrir a carteira e começar a fazer promessas e mais promessas e alterações constitucionais no intuito de conseguir a reeleição, estaremos em um caminho ruim. A impressão que eu tenho é que a gente está vivendo como se o dia 26 de outubro não fosse existir, como se o mundo acabasse no próximo dia 25, com a eleição. Mas não importa o resultado, em 2027, quem for eleito terá que enfrentar a realidade, com suas promessas e todos os gastos fiscais.

BBC News Brasil- O senhor se refere ao fim da escala 6x1, por exemplo?

Zimerman- Não somente. Eu fico atônito quando vejo que houve uma discussão até então, com a oposição apresentando argumentos bastante relevantes. Mas o fato de estarmos à beira de uma eleição fez com que isso fosse aprovado por quase unanimidade, foram 75 votos a um. Porque todo mundo tem medo de perder voto se posicionando de maneira diferente. Eu ficaria muito mais confortável se essa decisão fosse tomada depois do segundo turno, sem viés eleitoral.

BBC News Brasil- A Petz Cobasi já estava testando escalas alternativas ou terá que se adequar a partir de agora?

Zimerman- Não, nós não fizemos testes de escalas alternativas. A gente, evidentemente, vai se adequar à lei, por óbvio. Eu acho que a mudança da escala 6x1 para a 5x2 é até manobrável. O mais grave é a redução de jornada, de 44 para 40 horas semanais. Não porque eu vejo um problema empresarial, mas porque vejo um problema de efetivo empobrecimento da sociedade.

BBC News Brasil- Por quê?

Zimerman- É uma meia verdade que o trabalhador vai ganhar a mesma coisa trabalhando menos. É evidente que, numa planilha de custos, a mão de obra fica mais cara para o empregador. Isso significa repasse para os preços. Você vai ficar na ilusão de que está com o mesmo salário trabalhando menos, mas na prática vai gastar mais quando for ao supermercado ou a uma atividade de lazer.

Imagina um tosador nosso que é celetista. Hoje ele tem o salário, dividido por 44 horas semanais. Adicionamos os encargos, para saber quanto custa a hora dele, para precificar o serviço ao consumidor. Mas o que que a gente vende no banho? A água, que é quase nada, o xampu, as instalações, mas sobretudo o que a gente está vendendo é a mão de obra de quem vai dar o banho no cachorro. Agora vamos dividir esse trabalho por 40. Isso significa que a mão de obra se torna 10% mais cara. E aí tem duas alternativas: ou a gente está com margem sobrando e não vamos repassar para o preço, vamos absorver o aumento — o que absolutamente não é o nosso caso —, ou vamos repassar isso para o consumidor.

Aí tudo fica em alguma medida mais caro, e o trabalhador, com aquele mesmo salário, perdeu poder de compra. Então, em outras palavras, há um empobrecimento da população com esse tipo de medida.

BBC News Brasil- Existem empresários que dizem que o fim da escala 6x1 pode diminuir a rotatividade no varejo, que é muito alta, chega a 70% — a cada 10 pessoas contratadas, sete trocam de emprego no ano, o que diminuiu a competitividade do empregador e compromete a qualidade do serviço. Além da falta de mão de obra no setor que também é crônica, um déficit de 15%, em média. Estes não são contrapontos positivos do fim da 6x1?

Zimerman- Pode ser um mitigador, ter algum efeito de redução [desses índices]. Não estou querendo ser o dono da verdade, acho que existe um bom debate a ser feito. Mas penso que toda essa discussão tem muito mais cara de século XX do que de século XXI. Na primeira metade do século XX, com Getúlio Vargas e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a jornada semanal era típica da indústria, com horário de entrada, de saída, turnos. No século XXI, as relações de trabalho ficaram muito mais complexas. Hoje tem uma mistura de home office, comércios trabalhando em horários dilatados, trabalho de sábado, domingo, feriado, 24 horas… E também pessoas muito mais complexas, que não estão só no cartesiano de uma carga horária.

Há um grupo significativo de pessoas que foi atrás da sua liberdade de trabalho e acabou virando, entre aspas, "microempreendedor", fazendo entregas e viagens para aplicativos como o Uber. Essas pessoas estão trabalhando em cargas excessivas, não têm qualquer proteção das relações de trabalho, ganham por hora efetivamente, estão totalmente desprotegidas. Isso demonstra que existe um contingente fora da CLT, sem qualquer tipo de proteção que, se ficar doente, por exemplo, não tem renda. Por isso seria muito oportuno se a gente tivesse uma discussão mais inclusiva, mesclando a proteção trabalhista com jornadas alternativas, de escalas alternativas, tudo dentro das possibilidades legais, respeitando um salário mínimo por hora. Porque existem pessoas que querem trabalhar mais e não gostam desse engessamento da CLT. Mas deixamos as pessoas que estão fora da CLT fora dessa discussão também.

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BBC News Brasil- Uma pesquisa recente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) apontou que o varejo brasileiro aumentou em 10% as vagas de trabalho temporário neste fim de ano, mas vai pagar um salário bruto 7% menor em relação a 2025 — descontando a inflação, será 11% mais baixo, de R$ 1.805. Em compensação, 72% das empresas passaram a oferecer benefícios este ano, como vale-transporte e vale-alimentação, contra 56% do ano passado. Os empresários dizem que não têm condições de aumentar o salário. A solução passa por onde? Investir em automação das atividades onde mais falta mão de obra?

Zimerman- Sem dúvida, muitos trabalhos repetitivos vão viver uma transformação por conta da automação, dos avanços da inteligência artificial. Tudo isso traz outra realidade para o mercado de trabalho. Tudo isso confirma o meu ponto. As relações de trabalho são muito mais complexas do que simplesmente falar que a jornada deve estar limitada a 40 horas numa escala 5x2.

Será que as pessoas querem ficar o mês inteiro trabalhando pra ganhar R$ 1.800? Mas aí vem a pergunta: por que as empresas estão pagando R$ 1.800? Quando o empregador vai contratar, ele não enxerga apenas o salário do trabalhador, mas o custo da contratação, com todos os encargos embutidos. Há uma diferença brutal entre quanto o trabalhador recebe e o quanto ele custa para a empresa. Quanto mais você onera o empregador, menos espaço sobra para o salário.

É muito compreensível que um exército de pessoas diga: "Eu não vou ficar trabalhando o mês inteiro pra ganhar R$ 1.800 reais, tão pouco assim". E aí, qual a alternativa que essas pessoas têm? Elas vão fazer entrega para os aplicativos, que se orgulham em dizer que os trabalhadores ganham, por hora, pelo menos, o equivalente ao salário mínimo. Só que sem encargo nenhum! Eu não vejo conquista nenhuma nisso para o trabalhador. Vejo dois mundos que não estão se conversando.

Em um deles, se vende a falsa ideia de empreendedorismo, mas, na verdade, as pessoas trabalham seis, sete dias por semana, de 10 a 12 horas por dia, sem proteção nenhuma. E, em outro, você cria tanta dificuldade em uma contratação, onera tanto a empresa, que acaba levando os trabalhadores para a pejotização indevida, para a informalidade. É neste sentido que eu vejo a PEC 221/2019 como uma oportunidade perdida, assim como foi a reforma tributária.

BBC News Brasil- Qual foi o problema da reforma tributária, na sua opinião?

Zimerman- Ela não mexeu na essência do que deveria ser feito, que era basicamente tributar menos o consumo, para justamente tributar menos o pobre, e aumentar a tributação em outras bases para incluir mais os ricos. Está sendo implantada uma reforma que não altera o mindset [mentalidade] de como extrair os impostos da sociedade.

BBC News Brasil- Voltando às eleições, o quanto o resultado deste pleito pode impactar os negócios da sua empresa?

Zimerman- Tanto faz o nome que for eleito, se Lula ou Flávio [Bolsonaro]. É preciso um compromisso com responsabilidade fiscal, em reestruturar temas que têm sido complexos para o ambiente de negócios. Falta segurança jurídica. Aliás, temos um Judiciário que está se auto implodindo, se auto desmoralizando. É preciso pensar numa reforma política.

Qualquer um dos dois pode fazer uma agenda positiva ou não. No Brasil, há uma falta de continuidade de boas políticas públicas, o que leva o país a crescimentos pífios, longe da grande potência que ele é. É preciso parar de pensar tanto no curto prazo e começar a fazer planos de longo prazo em educação, saúde, segurança pública, transportes, reforma política, economia, na questão tributária. Mas a gente vive remendando sistemas ruins.

BBC News Brasil- O que o senhor considera como prioridade entre as propostas apresentadas até agora?

Zimerman- O primeiro turno foi desastroso. Não houve discussão de propostas, os dois [Lula e Flávio] se ausentaram dos debates, o que configura um grande desrespeito à democracia. Como a gente chega ao primeiro turno sem ouvir o contraditório das propostas, que a gente nem sabe quais são? Mas seja qual for o resultado, um deles será o piloto e eu não quero que o avião caia. A gente pode divergir até o dia da eleição, depois é trabalhar junto.

É preciso que eles sinalizem claramente ao mercado o compromisso de não gastar mais do que se arrecada. O Brasil não tem condições de passar qualquer tipo de credibilidade se não mostrar austeridade fiscal. Porque a partir daí você começa a ver os efeitos na economia, os juros de longo prazo, as condições de financiamento melhoram, a roda começa a girar no sentido positivo. O Lula não fez isso até agora. Se ele for eleito, espero que faça nos próximos quatro anos. Se for o Flávio, espero que ele faça.

Esses juros estratosféricos que estamos vivenciando há dois, três anos, pelo menos, provoca o céu para uns e o inferno para outros. Quem aplica no Tesouro, ganha dinheiro à vontade, sem trabalhar, sem correr risco, sem precisar investir em coisa nenhuma, só emprestando dinheiro pro governo e contando os juros que todo mês caem na conta. E na outra ponta, quem faz a sua prestação, quem tem que tomar um empréstimo, trabalha que nem louco para pagar os juros quando consegue pagar e, quando não consegue, entra numa bola de neve e fica com o nome sujo. Quer coisa pior do que isso, onde um rico fica mais rico sem precisar fazer nada, e o pobre fica mais pobre, trabalhando cada vez mais para o sistema financeiro? Isso é horrível.

A gente não pode desejar isso para a prosperidade do país. Eu quero que o rico fique rico investindo, correndo risco, gerando emprego, abrindo indústria, abrindo loja, pondo dinheiro na bolsa de valores para financiar as empresas. É assim que o rico tem que ficar mais rico. Mas não, o rico está ficando mais rico dormindo.

BBC News Brasil- Entre as propostas de Flavio Bolsonaro, está o fim das cotas e a redução da maioridade penal. Qual a sua opinião a respeito?

Zimerman- No geral, o sistema de cotas tem se provado muito bom, tem cumprido um papel importante na sociedade. Alguns casos de defesa de cotas eu acho equivocados, como a proposta de ter cotas para mulheres em conselhos de administração, por exemplo, o que ainda não é lei.

BBC News Brasil- Por quê?

Zimerman- Acho que isso deveria emergir naturalmente. A diversidade e a competência são critérios fundamentais nos conselhos. Uma empresa com conselho diverso tem mais qualidade nas tomadas de decisão. As mulheres estão se destacando cada vez mais profissionalmente, mas não acho que isso precisa ser imposto por lei.

Já em relação à redução da maioridade penal, eu acho que a lei que protege menor, na verdade, o desprotege. Porque se o jovem é inimputável até os 18 anos, acaba virando vítima do crime organizado. Acho razoável imaginar que, se alguém com 16 anos comete um assassinato, um estupro, seja criminalizado. No mínimo. Nestes casos, sinceramente, acho que ficaria de bom tamanho a partir dos 14. Isso, efetivamente, ajudaria a combater a violência.

Reuters Flávio Bolsonaro propõe redução da maioridade penal para 14 anos, o que Zimerman concorda

BBC News Brasil- Uma das propostas de Flávio Bolsonaro é extinguir uma das novidades da reforma tributária, o split payment (sistema que separa e recolhe o imposto de forma automática no exato momento da transação de compra e venda). Qual a sua opinião a respeito?

Zimerman- Ele sugeriu isso olhando sob a ótica do fluxo de caixa, porque hoje há um prazo para se recolher o imposto - se você recolhe o dinheiro na hora, tira parte do fluxo de caixa da empresa. Mas acho que existem alternativas para se discutir melhor a questão. Por outro lado, é um mecanismo que ajuda a combater a sonegação, que é um mal enorme para o país. Porque se todo mundo pagar imposto, a alíquota tende a ser menor.

Talvez um meio do caminho fosse o split payment pegar 20% do imposto devido, para não comprometer o fluxo de caixa, mas ao mesmo sinalizar que existe 80% a ser pago. Quando todo mundo paga, a tendência é que todo mundo pague menos. A arrecadação total cresce, sem onerar demais ninguém.

Hoje são mais de R$ 500 bilhões que o país perde em receitas com produtos falsificados, pirateados e contrabandeados. A gente não vai crescer como sociedade enquanto achar que a informalidade faz parte, que a corrupção faz parte, que os abusos eleitorais fazem parte, que a falta de segurança jurídica faz parte. Isso leva a uma terra onde cada um quer tirar mais vantagem do outro. E nisso entram também várias renúncias fiscais para determinados grupos econômicos.

BBC News Brasil- Nesses últimos quatro anos de governo Lula, o que o senhor aponta como avanço e como retrocesso?

Zimerman- Quando você pensa em programas sociais, eu acho que o governo Lula, mais uma vez, acerta a mão, com iniciativas como o Pé de Meia. Foi uma ideia da deputada Tabata Amaral (PSB-SP), que me parece bastante oportuna e transformacional para a sociedade. Por outro lado, uma coisa que me causa estarrecimento no atual governo é o fim da neutralidade na política de relações exteriores, ao assumir um lado nos conflitos do Oriente Médio.

Claro que são legítimas as críticas ao governo de Benjamin Netanyahu [primeiro ministro de Israel], aliás, uma boa parte da sociedade israelense faz isso. Mas não se pode transformar essas críticas em generalizações.

Em 7 de outubro de 2023 [quando o Hamas atacou comunidades judaicas], o povo judeu sofreu a maior violência desde o Holocausto. Quando você não dá o devido peso a isso e critica a reação, você claramente assume um lado que não me parece equilibrado. A neutralidade poderia ser um caminho. Eu fico envergonhado de o Hamas, por exemplo, congratular o nosso presidente pela sua fala [o grupo elogiou o discurso de Lula em setembro, durante a abertura da 81ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York].

Quando um grupo terrorista elogia o nosso presidente me parece que tem algo muito errado. Mas quero deixar claro que o Hamas nada tem a ver com o povo palestino e que defender a existência de Estado Palestino é uma coisa legítima. Sou absolutamente a favor de um Estado Palestino, mas mantendo o Estado de Israel, porque os judeus têm direito a uma pátria. Aqui no Brasil, nós nos tratamos como irmãos, o convívio entre árabes e judeus é maravilhoso.

BBC News Brasil- Tanto que o senhor se associou a um? [A família Nassar, dona da Cobasi, tem origem libanesa]

Zimerman- Exatamente (risos). Nós somos o exemplo vivo dessa convivência harmoniosa. A relação com o Nassar [Paulo Nassar, CEO da Petz Cobasi] tem sido excepcionalmente boa. A empresa tem capturado sinergias no ritmo previsto. A gente assumiu o compromisso de fazer o melhor caso de fusão do varejo brasileiro, e estamos em um caminho muito firme para isso acontecer.

BBC News Brasil- Para o senhor, o quanto uma sociedade menos desigual pode contribuir para os negócios?

Zimerman- As empresas em geral precisam de renda espalhada, não de renda concentrada. Quem concentra a renda não dorme duas vezes por noite, não almoça duas vezes, não aumenta marginalmente o consumo. Não adianta uma renda empoçada, que não faz girar a economia.

Quanto mais gente com acesso a consumo, a lazer, a um padrão de qualidade de vida, mais prósperos serão os negócios. Defender uma sociedade mais justa, com mais distribuição de renda, com uma classe média mais robusta, deveria ser a bandeira de qualquer empresário consciente. Se ele não defende isso como cidadão, que o defenda pelo menos como sinal de inteligência empresarial. Não adianta um país com meia dúzia de ricos, onde todo mundo é pobre.