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Voto no exterior: veja os resultados por país e a apuração de Lula x Flávio no 2º turno das eleições 2026

Flávio Bolsonaro venceu Lula no Japão, nos Emirados Árabes Unidos e em Hong Kong, entre outros. Já o petista saiu na frente em países como China, Austrália e Nova Zelândia.

Centro de votação em Londres, no Reino Unido - (crédito: Lais Alegretti/BBC)
Centro de votação em Londres, no Reino Unido - (crédito: Lais Alegretti/BBC)

Países na Ásia, África e Oceania já encerraram a votação do segundo turno da eleição presidencial deste domingo (25/10).

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Segundo os primeiros boletins de urna disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flávio Bolsonaro (PL) venceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Japão, nos Emirados Árabes Unidos e em Hong Kong, entre outros.

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Já o petista saiu na frente em países como China, Austrália e Nova Zelândia.

Segundo o TSE, quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar no exterior — ou pouco mais de 0,5% do eleitorado brasileiro total. Neste ano, esse total está distribuído por 186 cidades.

As regras para quem vota fora do país são as mesmas seguidas pelos eleitores residentes do Brasil, isto é, o voto é obrigatório entre os alfabetizados de 18 a 70 anos.

Confira, a seguir, os resultados parciais em algumas das senções eleitorais no exterior, obtidos a partir dos boletins de urna disponibilizados pelo TSE.

O resultado oficial do segundo turno da eleição será divulgada a partir de 17h de Brasília e você pode acompanhar o resultado em tempo real no MAPA da BBC News Brasil.

Austrália

  • Lula: 63,46% (6.017 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 36,54% (3.465 votos)

Nova Zelândia

  • Lula: 80,54% (418 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 19,46% (101 votos)

Japão

  • Lula: 19,92% (7.098 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 80,08% (28.538 votos)

China

  • Lula: 73,67% (375 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 26,33% (134 votos)

Hong Kong

  • Lula: 48,85% (127 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 51,15% (133 votos)

Coreia do Sul

  • Lula: 64,35% (148 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 35,65% (82 votos)
Centro de votação em Londres, no Reino Unido
Lais Alegretti/BBC
Centro de votação em Londres, no Reino Unido

Indonésia

  • Lula: 39,47% (15 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 60,53% (23 votos)

Filipinas

  • Lula: 40,91% (27 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 59,09% (39 votos)

Singapura

  • Lula: 63,77% (213 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 36,23% (121 votos)

Tailândia

  • Lula: 48,28% (56 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 51,72% (60 votos)

Malásia

  • Lula: 48,24% (41 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 51,76% (44 votos)

Taiwan

  • Lula: 41,96% (94 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 58,04% (130 votos)
Apoiadores de Lula em local de votação em Londres
Giulia Granchi/BBC
Apoiadores de Lula em local de votação em Londres
Apoiadores de Lula e Flávio Bolsonaro em local de votação em Londres
Giulia Granchi/BBC
Apoiadores de Lula e Flávio Bolsonaro em local de votação em Londres

Emirados Árabes Unidos

  • Lula: 45,44% (643 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 54,56% (772 votos)

Arábia Saudita

  • Lula: 61,25% (49 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 38,75% (31 votos)

Egito

  • Lula: 78,95% (60 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 21,05% (16 votos)

Turquia

  • Lula: 77,17% (98 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 22,83% (29 votos)

Síria

  • Lula: 90,60% (106 votos)
  • Flávio Bolsonaro: 9,40% (11 votos)
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BBC
Julia Braun - Da BBC News Brasil em Londres
postado em 25/10/2026 12:00
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