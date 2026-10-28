As fãs de BTS que conheceram o grupo depois dos 60 anos: 'Morri de vergonha, mas fui'

Eliette tem bonecos e diversas fotos dos integrantes do BTS em casa - (crédito: Arquivo Pessoal)

Eliette Amaral, de 63 anos, quase não foi à festa de aniversário de um fã-clube do BTS em 2022. O convite veio da afilhada, e o encontro seria em Maringá, no Paraná, cidade vizinha de Sarandi, onde ela mora.

"Morri de vergonha, mas fui", conta. Levou junto a neta, que na época tinha 15 anos.

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Lá dentro, só havia meninas. Eliette foi a mais velha da festa até chegar outra senhora da idade dela, e as duas passaram a noite conversando.

Depois vieram outros encontros, sessões de cinema, troca de lembrancinhas e um grupo de amigas, muitas delas bem mais novas.

"É um bando de mulheres apaixonadas por sete meninos", resume.

Nos encontros, falam das músicas e dos integrantes, e cada uma tem o seu preferido, que vira "o meu marido" na conversa.

O grupo sul-coreano faz três apresentações no estádio do MorumBIS, em São Paulo, nesta quarta-feira (28/10) e nos dias 30 e 31 de outubro.

Os integrantes estavam em hiato desde 2022, quando suspenderam as atividades para cumprir o serviço militar obrigatório, e a última passagem do BTS pelo Brasil foi em 2019. Todos os setores das três datas esgotaram em menos de uma hora e meia depois da abertura da venda geral.

Formado em Seul em 2013, o BTS tem sete integrantes: o líder RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook.

A sigla vem de Bangtan Sonyeondan, algo como "garotos à prova de balas" em coreano. Segundo J-Hope, a ideia era bloquear estereótipos, críticas e expectativas.

Em 2017, o grupo passou a usar também o nome Beyond the Scene, "além da cena". Em 2026, depois de quase três anos de hiato, voltou com o álbum Arirang, que dá nome à turnê.

A BBC News Brasil conversou com três fãs com mais de 60 anos, familiares delas e uma especialista em envelhecimento para entender o lugar que o BTS ocupa na vida delas.

'Você não se sente mais sozinha'

Eliette ouviu falar do BTS pela primeira vez pela afilhada, que foi ao show do grupo no Brasil em 2019. Na época, não deu atenção. O estalo veio em 2022, quando viu Jungkook, o integrante mais novo, cantar Dreamers, a música oficial da Copa do Mundo do Catar, na cerimônia de abertura do torneio, em novembro de 2022.

"Fui lendo, fui lendo e fui me apaixonando", diz.

Ela estava se aposentando e tinha passado por duas covids. Ficou muito doente e passava os dias trancada em casa, "meio depressiva", vendo doramas (séries de TV sul-coreanas). Hoje participa de dois grupos de fãs e ajuda a montar um terceiro, em Sarandi, interior do Paraná.

Durante o período em que os integrantes do BTS cumpriam o serviço militar — os últimos deixaram o serviço em junho de 2025 —, as amigas mantiveram o hábito de se reunir para assistir a shows antigos e comemorar o aniversário de cada um deles.

Há pouco tempo, Eliette chegou a fazer um bolo em casa e cantar parabéns para um dos integrantes.

Mas o momento mais marcante para ela foi a volta da banda. Eliette conta que os integrantes tinham medo de que os fãs os tivessem esquecido. "Jamais", responde.

A convivência com as outras fãs também se tornou importante em sua vida. "Elas me ajudam a viver, me ajudam a sorrir", diz. "Você não se sente mais sozinha."

Arquivo Pessoal Eliette tem bonecos e diversas fotos dos integrantes do BTS em casa

Os fãs do BTS se chamam de ARMY, "exército" em inglês, e Eliette leva o nome a sério.

"Nós somos até hoje o exército deles. Quando alguém falar deles, a gente vai proteger."

A cor do fandom é o roxo. Em 2016, num evento com fãs, V disse que o roxo é a última cor do arco-íris e que significa confiar e amar alguém por muito tempo. Daí veio o "I purple you", que os fãs repetem até hoje.

Eliette explica do jeito dela: o arco-íris tem sete cores, como o grupo tem sete integrantes, e o lilás, a última, "somos nós".

Para ela, o acolhimento vem do que o grupo canta. As letras falam de depressão e de não se deixar abater, e RM costuma indicar livros e museus aos fãs.

"Não tem cor, não tem diferença, todo mundo é um só, todo mundo é amor", diz.

Para a neuropsicóloga Veruska Vasconcelos, especialista em gerontologia e coordenadora do serviço de psicologia do Hospital Alvorada Moema, da Rede Américas, a solidão na velhice nem sempre tem a ver com estar sem gente por perto.

"Uma pessoa pode morar com a família e, ainda assim, sentir que suas opiniões e seus desejos têm pouco espaço", afirma.

Segundo ela, o fandom pode oferecer um tipo de encontro que outros espaços nem sempre oferecem.

"Na família, aquela mulher talvez seja reconhecida principalmente como mãe, avó ou cuidadora. No fandom, ela pode ser reconhecida pelo que gosta, sabe, compartilha e descobre."

Veruska faz uma ressalva. Ainda não há evidência suficiente para dizer que fazer parte de um "exército" como esse previne depressão em idosos.

"Também não devemos presumir que alguém se tornou fã porque estava deprimido ou sozinho", diz.

Na juventude, Eliette ouvia Chico Buarque, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Caetano Veloso, e ainda assiste a tudo o que pode deles. "Na minha época era muito diferente ser fã", conta.

Para Veruska, é preciso abandonar a ideia de que pessoas idosas só podem gostar dos artistas da própria juventude. Descobrir uma banda depois dos 60 ou dos 70, diz, não precisa ser lido como tentativa de voltar a ser jovem.

'Foi amor à primeira vista'

Arquivo Pessoal Quando a turnê foi anunciada, Júlia, de 88 anos, pediu à neta que a levasse ao show

Júlia Fernandes Soares Augusto, de 86 anos, chegou ao BTS por outro caminho. Pensionista, ela acompanhava outros grupos coreanos, quando pediu ao neto Raphael que lhe mostrasse outros artistas.

"Entre as sugestões estava o BTS, e foi amor à primeira vista", conta em entrevista junto da neta, a professora Beatriz Horta, de 28 anos, em entrevista à BBC News Brasil. O preferido dela é J-Hope.

Quando a turnê foi anunciada, Júlia pediu à neta que a levasse ao show.

"Naquele momento, senti que tinha uma missão importante pela frente: realizar esse sonho dela", diz Beatriz.

Ela não conseguiu comprar os ingressos no dia da venda, e uma amiga, também fã, comprou para as duas. Não conseguiram a meia-entrada para pessoa com deficiência que pretendiam e acabaram pagando o valor inteiro na cadeira inferior.

Na manhã seguinte, Beatriz gravou o momento em que contou à avó que elas iriam ao show. O vídeo, publicado primeiro só para amigos e família e depois no TikTok , passou de 800 mil visualizações. Vieram entrevistas, participações na TV e parcerias com marcas.

"Eu vivi experiências incríveis que jamais imaginaríamos viver aos 86 anos", diz a neta.

As duas vão ao show do dia 31. Beatriz se preocupa com a acessibilidade, com a mobilidade da avó e com a volta para casa. Mas, segundo ela, nada disso importa.

"O que realmente importa é realizar o sonho de ver o BTS pessoalmente", pontua.

Nem toda família reage assim. Eliette conta que os filhos estranharam no começo. Hoje, um deles lhe dá produtos do grupo de presente. Fora de casa, ainda há olhares. Num piquenique recente com as amigas, ela percebeu que as pessoas no gramado ficavam encarando.

Veruska chama esse tipo de julgamento de etarismo. "Ele estabelece uma espécie de limite social para o entusiasmo, como se envelhecer significasse abrir mão da curiosidade, da admiração e da diversão", afirma.

Quando o deboche vem da família, diz, pode ser ainda mais doloroso. A sugestão dela é trocar a piada por perguntas: como a pessoa conheceu o grupo, qual música prefere, que amizades fez.

Música para acalmar

Arquivo Pessoal Marlene, 67, começou a assistir vídeos do BTS após diagnóstico de Alzheimer

Em Itapeva, no interior de São Paulo, a família de Maria Helena Loureiro dos Santos, a Marlene, de 67 anos, foi a primeira a notar uma mudança.

Após receber o diagnóstico de Alzheimer, em 2023, ela passou a apresentar alterações de humor e episódios de agitação. Nesse período, também começou a passar horas no celular assistindo a vídeos do BTS.

"Eu acho que o BTS está acalmando a vó", diziam as netas, segundo a filha de Marlene, Luana Loureiro Leme, de 43 anos.

Desde então, os vídeos viraram recurso da casa.

"Toda vez que ela tem esses picos, a gente coloca no celular, na televisão. Na hora ela se acalma", diz Luana.

A mãe sempre foi musical, cantava e dançava sertanejo. Agora, o preferido é Jungkook, e o momento favorito é a mesma apresentação na Copa do Catar que fisgou Eliette.

Numa consulta de rotina, Luana contou ao médico o que vinha observando. Segundo ela, o médico respondeu que o cérebro da mãe tinha descoberto algo que lhe dava prazer.

Os irmãos de Luana nunca se incomodaram com a paixão da mãe. "Pelo contrário, eles têm sido um tratamento pra minha mãe", diz ela, sobre os integrantes do grupo.

Os vídeos de Marlene dançando ao som do BTS circulam no Instagram, onde fãs de outros estados perguntam todos os dias como ela está. Luana diz que o grupo também virou apoio para ela. "Hoje, mentalmente falando, é a minha terapia."

A família de Marlene fala em calma, não em memória. Veruska é cuidadosa nesse ponto. Aprender letras, outra língua e ferramentas digitais mobiliza diferentes habilidades cognitivas, explica, "mas isso não permite afirmar que o fandom melhora a memória ou previne demência".

A especialista também aponta riscos: gastos que viram dívida, sono comprometido e golpes, como vendas falsas de ingressos e perfis que se passam pelos artistas. Mesmo assim, diz, o cuidado da família não deve virar vigilância.

"O interesse musical, por si só, não justifica vigilância ou restrição da autonomia."

Expectativa para o show

Eliette vai ao show do dia 31, na arquibancada. Conseguiu o ingresso com o celular na mão, nervosa, na hora em que a venda abriu. "A reza sempre ajuda", diz.

Sai de Sarandi com as amigas e com a neta na noite do dia 29 e chega a São Paulo por volta das 5h. O plano é se arrumar, vestir a roupa do show e tentar comprar algum produto antes de voltar para o estádio.

"Como eu sou idosa, eu não entro naquela fila enorme. Eu entro na fila da prioridade."

Nos dias de dor no corpo, ela vai aos encontros de bengala. "Não sarei, mas melhorou muito", diz.

Quando voltar de São Paulo, vai fazer a primeira tatuagem: uma baleia. Entre fãs, a baleia remete a Whalien 52, música do BTS de 2015 inspirada na chamada baleia mais solitária do mundo, um animal que canta numa frequência diferente das outras. Na juventude, não teve coragem.

"Naquela época era muito difícil uma mulher ter tatuagem", conta. "Agora eu estou me libertando."