O jogo de futebol 'caótico' no Brasil que bateu recorde mundial de cartões vermelhos - (crédito: BBC Geral)

Um recorde mundial de 53 cartões vermelhos foi registrado durante uma partida tumultuada de futebol sub-20 no Brasil.

O primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro Sub-20 entre Uberlândia e Mamoré, na terça-feira (3/11), foi marcado por cenas que levaram à expulsão de 43 jogadores e oito integrantes das comissões técnicas.

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Dois dirigentes do Uberlândia também foram expulsos, elevando o total para 53.

O recorde anterior era de 36, em uma partida da quinta divisão entre Club Atlético Claypole e Victoriano Arenas, na Argentina, em 2011.

O jornal O Tempo informou que a Polícia Militar foi acionada devido aos extensos danos ao Estádio Parque do Sabiá.

Segundo a súmula do árbitro, uma briga começou no segundo tempo depois que o jogador Davi, do Mamoré, provocou o banco de reservas adversário durante a comemoração do gol que colocou sua equipe em vantagem por 3 a 1.

O preparador de goleiros do Uberlândia, Paulo Sergio Dias dos Santos, entrou correndo em campo para confrontá-lo, dando início aos confrontos e às expulsões que se seguiram. Três jogadores já haviam sido expulsos anteriormente.

O boletim de ocorrência mencionou 14 portas quebradas, instalações dos chuveiros danificadas, janelas quebradas e a destruição de bancos, mesas e cadeiras.

A partida ficou paralisada por aproximadamente 40 minutos e depois foi encerrada pelo árbitro Fernando Patrick Drosghic Modesto.

"Informo que, no momento em que faria a apresentação dos cartões vermelhos ao atleta de número 02 do Mamoré e ao preparador de goleiros do Uberlândia, aos 54 minutos do segundo tempo, houve o início à briga generalizada, impossibilitando a apresentação dos cartões vermelhos e a realização do protocolo de encerramento da partida", disse ele na súmula, segundo a Rádio Itatiaia.

"Sendo assim, em função de todo o tumulto e a falta de segurança, dei a partida como encerrada."

O Uberlândia confirmou posteriormente que abriu mão de disputar o jogo de volta da semifinal porque o Mamoré tem apenas sete jogadores disponíveis em decorrência de todos os cartões vermelhos.

O clube descreveu a decisão como um "gesto de fair play", já que o Mamoré avançaria à final, enquanto o Uberlândia se concentrará na disputa pelo terceiro lugar.

"O clube também não se omitiu, e internamente já foram adotadas as medidas disciplinares cabíveis em relação aos envolvidos, porque a formação esportiva passa, antes de tudo, pela formação pessoal", acrescentou o Uberlândia.