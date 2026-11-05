Comissão da União Europeia investiga falsas ameaças de bomba que alteraram voos na Europa

Caças da Itália, França e Bulgária foram acionados em 5 de novembro de 2026, depois que pelo menos 14 voos europeus foram alvo de falsos alertas de bomba pelo terceiro dia nesta semana, segundo autoridades e companhias aéreas - (crédito: AFP)

Ao menos 20 voos tiveram que alterar a rota original ou realizar um pouso de emergência após ameaças de bombas, nesta quinta-feira (05/11), em várias cidades da Europa. Apesar do susto, nenhum explosivo foi encontrado nas aeronaves até o momento. A Comissão de Transportes da União Europeia diz que ainda é cedo para afirmar que as ameaças estão conectadas e que acompanha de perto a situação.

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As ameaças ocorrem dois dias após outras sete suspeitas de explosivos serem notificadas em aeronaves da Europa. Diversos aeroportos foram afetados, entre eles o de Bruxelas, Madri, Milão, Praga, Roma, Sófia e Varsóvia. Dos voos que tiveram a rota alterada, 11 tinham destino ou saíam da Itália, enquanto outros seis partiam do Reino Unido e quatro da Irlanda.

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Ainda não há informação sobre quem estaria por trás das ameaças ou se estão conectados. A agência de notícias italiana Ansa, noticiou que as ameaças nos aeroportos do país foram enviadas por e-mails anônimos, escritos em italiano, relatando a presença de dispositivos explosivos nas aeronaves.

O comissário-geral de transportes da União Europeia, Apostolos Tzitzikostas, publicou uma nota na rede social X, onde afirmou que qualquer ameaça contra os cidadãos europeus é “inaceitável” e que garantir a segurança dos cidadãos é prioridade. Disse ainda que está monitorando de perto a situação.

My statement on Reported Bomb Threats Affecting European Flights https://t.co/dWcLSVz82b November 5, 2026

"Solicitei às autoridades nacionais, responsáveis pela avaliação das ameaças à segurança, pela investigação de incidentes e pela implementação de medidas adequadas de segurança da aviação, que cooperem estreitamente com os operadores aeroportuários, as companhias aéreas e as autoridades policiais", publicou o comissário-geral.

Os casos seguem em investigação.

* Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.