Quem é Miguel Vázquez, o jovem dono do banco Ueno, no centro de escândalo financeiro e político no Paraguai

O Ueno Bank experimentou um crescimento explosivo durante seus anos de lançamento - (crédito: Reuters)

Miguel Vázquez estava determinado a criar a primeira empresa paraguaia a ser listada na Bolsa de Valores de Nova York.

E até alguns meses atrás, parecia que iria conseguir: o Banco Ueno, instituição financeira que ele criou expandindo a empresa de empréstimos ao consumidor de seu pai, havia atraído mais de 3 milhões de clientes em um país com uma população de pouco menos de 6,5 milhões.

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Mas esta semana, o sonho de Vázquez, que tem 36 anos, desmoronou quando o Banco Central do Paraguai (BCP) interveio no Banco Ueno, alegando ter detectado indícios de insolvência.

O colapso da instituição financeira acabou derrubando o governo do presidente Santiago Peña devido às suas supostas ligações com o consórcio conhecido como Grupo Vázquez, a holding que incluía o Banco Ueno, cujo acionista majoritário é Federico Miguel Vázquez Villasanti.

Vázquez se entregou às autoridades esta semana e seus bens foram alvo de buscas e apreensões pelo Ministério Público.

Já Santiago Peña foi preso em sua casa, na capital, Assunção, após sofrer um impeachment.

Mas quem é Miguel Vázquez e qual é a influência do Grupo Vázquez no Paraguai?

O empresário millennial

Reuters O Ueno Bank experimentou um crescimento explosivo durante seus anos de lançamento

Em entrevistas à imprensa paraguaia, Vázquez descreveu seu orgulho em ser um empresário de terceira geração, seguindo os passos de seu avô materno, que era dono de uma concessionária Mercedes-Benz, e de seu pai, que fundou a Credicentro na década de 1980.

"De certa forma, sou a união dessas duas famílias no Grupo Vázquez", explicou ele à mídia local na época.

Filho único, Vázquez concentrou seus estudos em Administração de Empresas, obtendo diplomas de universidades americanas de prestígio para expandir os negócios da família.

A empresa passou por um processo de consolidação, adquirindo outras empresas menores e investindo em outros setores, o que culminou em sua oferta pública inicial na Bolsa de Valores de Assunção em 2012.

Mas foi em 2021 que o Grupo Vázquez iniciou seu verdadeiro crescimento com a aquisição da Financiera El Comercio. Nos anos seguintes, a Credicentro foi renomeada para Ueno Holdings, e a empresa solicitou ao Banco Central do Paraguai a autorização para se tornar um banco.

Essa aprovação veio em 2023, após Santiago Peña assumir a presidência. O Ueno Bank tinha um foco quase inteiramente digital e lançou promoções atraentes para conquistar clientes para sua plataforma. Além disso, o Ueno Bank tornou-se popular por seu apoio à seleção nacional de futebol.

Seu sucesso foi tamanho que seu crescimento foi meteórico: passou de meio milhão de usuários em 2023 para mais de 3 milhões em 2026.

Além de Vázquez, outros sete executivos do grupo foram colocados à disposição das autoridades para responder por acusações que incluem abuso de confiança, fraude e conduta que levou à falência.

A promotoria afirmou que a lista de acusações pode ser ampliada conforme as investigações progridem.

A relação com Peña

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Em relação ao seu relacionamento com Santiago Peña, que foi preso nesta sexta-feira após o processo de impeachment no Congresso por seu envolvimento no escândalo, Vázquez se referiu a ele como um "verdadeiro amigo" e observou que ele era um investidor minoritário da Credicentro em 2018.

Em sua defesa, Peña afirmou que vendeu suas ações na Ueno Holdings em 2025.

Antes do impeachment ser aprovado, um dos advogados do agora ex-presidente, Adolfo Ferreiro, havia afirmado que em caso de destituição, a defesa iria recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Os advogados do político reclamam que houve pouco tempo para preparar a defesa e questionam a garantia de direitos concedida ao longo do processo.

Permanece incerto o que acontecerá com o restante das operações e investimentos do Grupo Vázquez, dada a intervenção e liquidação da Ueno Holdings.

Vázquez, que por meio de sua empresa apoiou categorias do automobilismo como o Campeonato Mundial de Rali (WRC), afirmou ser um amante da velocidade em vários aspectos de sua vida.

"Sou apaixonado por velocidade e competição. Correr em um carro de rali, competir em triatlos, correr atrás dos meus filhos Facu, Lu e Fede. Correr atrás das ideias da minha melhor amiga e esposa, Lala; mas, acima de tudo, correr atrás da velocidade da inovação em cada um dos meus empreendimentos."