A mensagem do papa Leão 14 para Milei na Argentina: 'A economia deve estar a serviço das pessoas, não as pessoas a serviço da economia'

O papa Leão 14 e o presidente argentino, Javier Milei, no Palácio Libertad, em Buenos Aires - (crédito: Reuters)

O papa Leão 14 defendeu a proteção dos mais vulneráveis em meio às medidas de austeridade do governo do presidente argentino, Javier Milei. A declaração foi feita na Argentina no domingo (8/11) em meio à sua primeira viagem oficial como papa pela América Latina.

Em discurso a líderes políticos e representantes da sociedade civil argentina no Palácio Libertad, em Buenos Aires, o papa afirmou que o crescimento econômico deve beneficiar toda a população. Segundo a agência de notícias AFP, suas palavras foram recebidas com aplausos entusiasmados.

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"A economia deve estar a serviço das pessoas, e não as pessoas a serviço da economia", disse o papa pouco depois de desembarcar na Argentina, segunda etapa de sua viagem pela região, após uma visita ao país vizinho Uruguai.

Leão 14 destacou a situação difícil daqueles que "apesar de trabalharem duro, continuam enfrentando dificuldades para atender às necessidades de suas famílias".

O pontífice defendeu os pobres e os aposentados e pediu "atenção especial àqueles que são afetados por doenças, dependência e deficiência", em uma referência indireta aos controversos cortes que o governo argentino executou nos programas de assistência a pessoas com deficiência.

Diante de Milei, conhecido por insultar seus críticos, o papa também afirmou que o fortalecimento da democracia exige "disposição para ouvir" e "cuidado com as palavras".

Esta é a primeira visita de um papa à Argentina em quase quatro décadas.

Leão 14 foi recebido com pedidos para que ajudasse a superar as profundas divisões do país, após três anos de medidas de austeridade adotadas pelo governo Milei.

O presidente argentino, por sua vez, pediu que o pontífice recebesse "uma calorosa recepção" e afirmou que sua visita marcava o início de "dias de grande alegria e reflexão nacional".

"Fico feliz em ver aqui representantes de todo o espectro político, mostrando que existem motivos e ocasiões que estão acima de nossas diferenças", afirmou Milei.

Esta é a primeira viagem de Leão 14 à América Latina, a região com a maior população católica do mundo, mas que vem se tornando cada vez mais laica. Também é a primeira visita de um pontífice ao país natal do falecido papa Francisco (1936-2025) em quase quatro décadas.

Milei insultou publicamente o papa Francisco por sua defesa dos pobres. Em contraste às críticas de Milei, Leão 14 afirmou que estava "seguindo os passos" de seu antecessor.

Reuters O papa Leão 14 e o presidente argentino, Javier Milei, no Palácio Libertad, em Buenos Aires

Francisco, o 'imbecil'

Milei chegou à Presidência argentina com a promessa de recuperar a economia do país, então em dificuldades, e conter a inflação desenfreada por meio da redução dos gastos públicos, com cortes concentrados principalmente em hospitais públicos, universidades e aposentadorias.

A taxa de pobreza oscilou bastante desde que ele assumiu o poder, chegando a 32,3% em setembro deste ano.

Aliado próximo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com um estilo combativo semelhante ao do americano, Milei mantinha uma relação tensa com o papa Francisco, que nasceu na Argentina.

Durante a campanha eleitoral, Milei, um economista defensor de cortes de gastos públicos, chamou seu compatriota Francisco de "imbecil" por defender a justiça social.

No entanto, depois de assumir o cargo de presidente, moderou o tom, embora continue a dirigir insultos à imprensa e à oposição.

Sua relação com o papa Leão 14 tem sido cordial até agora, mas a Igreja Católica argentina o criticou pelos cortes nos recursos públicos para serviços sociais.

Milei também tem sido criticado por restringir diversas liberdades democráticas, incluindo o direito de manifestação. Apesar disso, mantém uma base fiel de apoiadores por ter conseguido reduzir a inflação.

Antes do discurso, o papa se reuniu com Milei na Casa Rosada, sede do governo argentino, segundo a agência de notícias Reuters.

Em uma homenagem a Francisco, Leão 14 visitará uma prisão nos próximos dias, como costumava fazer o seu antecessor. Também celebrará missas e visitará o Pequeño Cottolengo Don Orione, instituição que atende 410 pessoas com deficiência.

"Sem dúvida, é uma grande alegria para nós receber a visita deste papa", disse Jorge Silanes, diretor religioso do Cottolengo.

"Alguns podem sentir que não ter recebido a visita de Francisco foi uma perda... Mas a vida é assim, há ganhos e perdas", afirmou Silanes.