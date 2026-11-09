Victoria colombiana: a fascinante descoberta de uma vitória-régia gigante na América do Sul que pode ser vista do espaço

Mauricio Bernal e Carlos Magdalena ainda se emocionam com a descoberta de uma planta apaixonante - (crédito: José Carlos Cueto/BBC News Mundo)

A descoberta ocorreu no último minuto, quando os pesquisadores Carlos Magdalena e Mauricio Bernal se davam por vencidos.

Eles haviam viajado de avião até Inírida, no alto Orinoco, entre a Colômbia e a Venezuela, em busca de uma espécie de vitória-régia gigante nunca descrita cientificamente até então.

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Os dois pesquisadores navegaram por quilômetros, entre florestas inundadas. Quem os guiava era Gustavo Melo, membro de uma reserva indígena do território, cruzando os rios escuros a qualquer hora do dia, onde não há sinal de celular, nem de GPS.

"Um gênio da navegação que se movimenta por ali como quem percorre sua casa com as luzes apagadas", conta Magdalena, horticultor espanhol do Jardim Botânico Real de Kew, em Londres.

"Era quase o amanhecer do último dia. O avião já estava esquentando os motores para nos levar de volta."

Foi quando eles gritaram "bingo!".

Uma planta da família Victoria que ninguém nunca havia visto antes surgiu sobre a água. Uma única folha podia medir até 2,5 metros de diâmetro.

"Foi uma loucura. Nossos olhos brilhavam", relembra Bernal, horticultor colombiano do Jardim Botânico de Bogotá, na Colômbia. "Conseguir depois de uma viagem tão longa e de cinco dias de busca foi emocionante."

Eles deram à espécie o nome de Victoria colombiana e publicaram recentemente a descoberta na revista científica Phytotaxa. Constaram como autores os dois pesquisadores e membros de comunidades indígenas do departamento de Guainía, no leste colombiano.

"As Victorias apaixonam e encantam quem as conhece", destaca Bernal. "É uma planta espetacular."

José Carlos Cueto/BBC News Mundo Mauricio Bernal e Carlos Magdalena ainda se emocionam com a descoberta de uma planta apaixonante

Espécie apaixonante

Poucos dias depois da publicação, Bernal e Magdalena ainda parecem estar apaixonados pela sua descoberta.

Eu os visito no Jardim Botânico de Bogotá. Primeiramente, eles me levam a um laboratório. Bernal traz diversas pastas debaixo do braço.

Ele as abre e dentro, há folhas, talos e flores secas. Várias destas amostras estão armazenadas há anos, meticulosamente conservadas.

"Para classificar a Victoria colombiana, nós comparamos estas amostras", conta Magdalena. "São diferentes espécies de Victoria. Assim, conseguimos descrevê-la."

Com suas folhas gigantes, que suportam grandes pesos, as Victorias são um gênero sul-americano que já contava com três espécies conhecidas: V. amazonica, V. cruziana e V. boliviana. A primeira delas foi descoberta no século 19.

Imagno/Getty Images A primeira Victoria cultivada no Reino Unido causou furor na população

"Ela recebeu o nome de Victoria regia [hoje, amazonica] em homenagem à rainha Vitória do Reino Unido [1819-1901]", explica Magdalena.

"Houve filas quilométricas para observá-la em Londres. Era algo fora do comum, uma maravilha vegetal, a rainha das plantas herbáceas. Tinha aura e exotismo."

Desde então, a espécie vem fascinando gerações de pessoas. Bernal pega um exemplar da espécie amazônica do Jardim Botânico e o vira ao contrário.

No outro lado da superfície, existe um emaranhado de nervos que serviu de inspiração aos arquitetos. É um exemplo de como a natureza, por si só, dá pistas de como suportar estruturas com a menor quantidade de materiais.

"Observe também estes espetos. São para evitar que sejam mordidas por outras espécies", explica ele.

José Carlos Cueto/BBC News Mundo Bernal ensina como é o dorso da espécie amazônica, uma inspiração para os arquitetos

Descoberta excepcional

As Victorias são uma obsessão de Magdalena desde criança. Ele fez parte da equipe que descobriu a espécie boliviana, seis anos atrás.

Ele estava a ponto de publicar sua descoberta quando viu no Instagram um americano posar ao lado de uma Victoria amazonica no rio Orinoco.

"Mas eu não sabia que existia aquela espécie ali", conta o cientista. "Poderia ser uma espécie nova, desconhecida pela ciência."

Magdalena entrou em contato com Bernal e os dois puseram mãos à obra. Eles mostram em um computador as imagens de satélite que usaram para localizá-la.

Primeiro, aparece o planeta. Depois, eles fazem zoom na América do Sul, focam na floresta e ampliam os lagos.

Ali estão elas: pequenas pérolas verdes sobre a água, conectadas entre si.

Gentileza Mauricio Bernal Vista de satélite das vitórias sobre a água

Magdalena calcula que existam 30 a 50 indivíduos da Victoria colombiana em estado silvestre.

"É preocupante para uma espécie que não tem a vida de uma árvore", segundo os cientistas.

"Em termos de mudanças climáticas, ela poderia estar ameaçada. A água flutua com muita rapidez e isso poderia ser perturbador."

Ambos também indicam que ainda há muito o que conhecer sobre esta espécie.

Respostas sobre o mundo

Um dos desafios para o estudo é que a planta vive em locais remotos, como florestas que ficam inundadas com até sete metros de água, rios gigantescos e lagos com muitos sedimentos.

Os especialistas estudam alternativas para sua conservação, como estabelecer populações em locais mais acessíveis, dentro de territórios indígenas. Esta medida pode colaborar para a proteção e o desenvolvimento do ecoturismo comunitário.

Mauricio Bernal/Carlos Magdalena A espetacular Victoria colombiana, vista de diferentes ângulos

Mauricio Bernal e Carlos Magdalena coletam sementes para cultivá-las e estudá-las sob condições controladas. Mas, antes de ir embora, pergunto a eles qual o significado desta descoberta.

"Os ancestrais da Victoria estavam aqui antes que a América do Sul se separasse de Pangeia", explica Magdalena. "Eles sobreviveram quando o Amazonas desaguava no Pacífico e quando os Andes se ergueram."

"Elas nascem e morrem anualmente, há mais de 70 milhões de anos. No meio de uma selva aonde não chegamos, no meio da noite em que ninguém a pode ver, abre-se esta flor que sai da água, tem cheiro de abacaxi e atrai escaravelhos."

Estas são plantas tão remotas que Bernal acredita que elas irão nos revelar mais sobre a história dos rios sul-americanos.

"Estudando-as a fundo, obtemos indicações de como se formou todo o continente", explica ele.

"As pessoas, muitas vezes, nos perguntam para que ela serve, do ponto de vista da utilidade para o homem, mas isso é muito pouco. Elas realizam proezas há milhões de anos, foram testemunhas dos dinossauros. Elas têm o direito moral de insistir e nós, de compreender esse direito."

"Uma das maravilhas que fazem da Colômbia um país tão interessante", conclui Magdalena.