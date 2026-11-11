Jensen Huang: O papel do CEO da Nvidia investigado por caso com suposta espiã na guerra tecnológica entre EUA e China

Uma captura de tela de um vídeo mostra uma mulher — identificada como Alice Huang — participando de um jantar com o diretor executivo da Nvidia, Jensen Huang - (crédito: Reuters)

Jensen Huang lembra, de certa forma, o falecido Steve Jobs. Já entrevistei ambos e notei que compartilham um carisma marcante — além de uma genialidade que, por vezes, pode ser um tanto áspera.

Ambos adotaram uma peça de vestuário preta como marca registrada; no caso de Huang, da Nvdia, trata-se de uma jaqueta de couro, enquanto o fundador da Apple preferia as blusas de gola alta.

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Ambos são inovadores reverenciados no mundo da tecnologia. Mas hoje Huang está sendo investigado por conta de um suposto envolvimento com uma espiã chinesa.

Tudo o que você ouviu sobre inteligência artificial nos últimos meses — de positivo, negativo, revolucionário ou catastrófico — depende da existência dos modelos de IA mais poderosos.

Por sua vez, esses modelos dependem dos microchips mais potentes — um campo dominado há anos pela Nvidia, empresa liderada por Huang, cuja tecnologia tem raízes em placas de vídeo e conta com a capacidade de fabricação de Taiwan.

Nomes como Grace Hopper, Vera e Rubin quase não significam nada para o público, mas são os nomes de chips que impulsionam a criação de modelos de IA que estão transformando o mundo.

Conheci Huang enquanto ele conversava com repórteres e oferecia palavras de incentivo para o futuro do setor de tecnologia no Reino Unido, durante a visita de Estado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao país, em setembro do ano passado.

Isso ocorreu, inclusive, bem no meio de suas tentativas de convencer Trump a suspender as proibições de exportação para a China de alguns dos chips de IA de maior desempenho — especificamente o H200.

Em janeiro de 2026, Washington flexibilizou os controles sobre os processadores H200 da Nvidia. Pelo acordo, os Estados Unidos ficam com 25% do valor das vendas.

Uma proibição de exportação referente a um chip menos potente já havia sido revogada.

Comentei que ele era, provavelmente, uma das poucas pessoas capazes de entrar na Casa Branca para se reunir com Trump e, poucos dias depois, encontrar-se com o presidente chinês Xi Jinping em Pequim.

Ele não escondeu suas opiniões nem a avaliação de que havia conseguido convencer Trump de seu ponto de vista.

"O presidente Trump é muito claro. Ele quer que os Estados Unidos vençam, e o presidente Xi quer que a China vença — e é possível que ambos vençam. O motivo é que não se trata de um jogo de soma zero. O progresso da sociedade humana não é um jogo de soma zero."

Ele é, provavelmente, a única pessoa no mundo que poderia ter proferido essa frase com a autoridade de quem, possivelmente, ouviu isso pessoalmente de ambos os líderes dessas superpotências.

Reuters Uma captura de tela de um vídeo mostra uma mulher — identificada como Alice Huang — participando de um jantar com o diretor executivo da Nvidia, Jensen Huang

Visões divergentes sobre riscos de segurança

No entanto, sua visão sobre o "jogo de soma zero" não é compartilhada por muitos nos círculos de segurança nacional.

A perspectiva deles é que a corrida pelas formas mais avançadas de IA é um jogo de soma zero, exigindo que o Ocidente — e os EUA, em particular — tomem medidas decisivas para conter o avanço chinês.

O país que criar os sistemas de IA mais poderosos, utilizando os chips mais avançados, sairá vencedor em áreas como desenvolvimento científico, quebra de criptografia, crescimento econômico e desenvolvimento de armas cibernéticas.

Ele apresentou um argumento adicional: longe de representar um desafio à segurança nacional, seria, na verdade, vantajoso para os EUA que o mundo — incluindo a China — se tornasse dependente de sistemas norte-americanos; o que chamaram de "pilha tecnológica americana", tendo os chips da Nvidia como base.

Huang foi ainda mais longe, afirmando que o presidente Trump tinha uma "visão muito clara" de que "essa tecnologia computacional não constitui uma preocupação de segurança nacional".

Ele disse à BBC: "Qualquer força militar é inteligente o suficiente para construir sua estrutura com base em tecnologia própria, sem depender de um adversário para desenvolver sua tecnologia ou suas capacidades militares".

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O que isso nos revela?

Naquela época, Huang defendia publicamente, de forma clara, a suspensão das restrições à exportação, demonstrando conhecer bem a posição do presidente Trump.

Mais do que isso, ele contestava a ideia de que sua tecnologia, caso estivesse nas mãos da China, representasse qualquer tipo de ameaça à segurança nacional.

A Nvidia é o epicentro absoluto do boom tecnológico em IA nos EUA e da corrida global pela supremacia nessa área.

Mesmo que o setor sofra uma retração, espera-se que a Nvidia continue em uma posição extremamente sólida.

A empresa registra receitas concretas da ordem de US$ 400 bilhões este ano.

A queda de cerca de 4% em seu valor, observada na segunda-feira (9/11), reflete riscos novos e extraordinários na interseção entre tecnologia e política global; ainda assim, a fabricante de chips mantém um valor de mercado superior a US$ 4 trilhões.