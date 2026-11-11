Homens de meia-idade e com ensino médio: o perfil de quem elegeu os deputados campeões de voto em SP nas eleições de 2026

Eduarda Campopiano, de 23 anos, elabora discursos polêmicos para cortes nas redes sociais, como críticas à categoria de 'feminicídio' como crime e ao movimento feminista, ao qual se define como 'maior inimiga' - (crédito: Reprodução)

Lucas Pavanato e Eduarda Campopiano — os dois jovens futuros parlamentares do PL que receberam mais votos no Estado de São Paulo para a Câmara dos Deputados, em Brasília, e para a Assembleia Legislativa paulista (Alesp), respectivamente — compartilham o mesmo tipo de eleitor principal: homens de escolaridade média entre 35 e 59 anos.

Foi esse o perfil de brasileiro que mais tendeu a votar, proporcionalmente, em ambos os candidatos no pleito do primeiro domingo de outubro (4/10), aponta uma análise do cientista político Jairo Pimentel, diretor da consultoria Quanti.Lab e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESP-SP).

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"Ou seja, é o perfil que nós vemos em outras pesquisas como o 'núcleo' do bolsonarismo", nota ele.

Em parceria com a reportagem da BBC News Brasil, foram cruzados os dados consolidados das pouco mais de 103,5 mil seções eleitorais paulistas com o cadastro prévio do eleitorado de cada uma delas.

Esse método estatístico, chamado de inferência ecológica, permite observar o quanto as variáveis demográficas (gênero, escolaridade, idade, etc.) das seções afetam o desempenho eleitoral dos candidatos — neste caso, aos legislativos federal e estadual.

A análise mostrou, por exemplo, que, em seções onde o número de eleitoras mulheres é maior do que o de eleitores homens, Pavanato e Campopiano tiveram votações relativamente abaixo da média.

"Isso revela alguns padrões de comportamento do eleitorado", explica Pimentel. "É uma evidência importante sobre como esses perfis votam."

O cientista político Lucas Gelape, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e que desenvolveu sua pesquisa na Universidade Harvard, nos Estados Unidos, corrobora, adicionando o fato de que o comportamento dos eleitores em eleições proporcionais — às cadeiras dos legislativos — costuma menos compreendido do que nas corridas majoritárias — para governos estaduais e para a Presidência, por exemplo.

"Nem os deputados têm dados como esses", revela ele.

"O que eles possuem é só uma intuição sobre o perfil do eleitorado médio, e é a partir dela que eles produzem suas respostas políticas."

Reprodução Eduarda Campopiano, de 23 anos, elabora discursos polêmicos para cortes nas redes sociais, como críticas à categoria de 'feminicídio' como crime e ao movimento feminista, ao qual se define como 'maior inimiga'

O estudo de Pimentel analisou as votações dos dez futuros deputados federais mais bem votados no Estado, assim como os dez candidatos com melhor desempenho para a Assembleia Legislativa paulista.

No caso da Câmara, o então vereador na cidade de São Paulo, Lucas Pavanato, teve o segundo melhor desempenho da história das eleições à Casa, somando 3,03 milhões de votos (12,82% do total disponível).

Ele só ficou atrás de Nikolas Ferreira (PL), eleito em Minas Gerais por cerca de 3,11 milhões de eleitores.

Pavanato foi procurado por e-mail, mas não respondeu às solicitações da reportagem.

"O ponto principal é que as variáveis demográficas não são mais tão determinantes do voto no Brasil", diz o cientista político.

"A polarização do país é tão forte que, na verdade, o que define a maior parte da escolha dos eleitores é o espectro ideológico em que eles se situam. Em outras palavras, não se vota em alguém por ele ou ela ser mulher ou homem. O que importa mais é se a pessoa é lulista ou bolsonarista."

É a mesma impressão de Gelape, que vê, já há algumas eleições, uma explosão de votos em sujeitos cujo apelo nas urnas é somente ideológico, seja à esquerda ou à direita.

"A relação territorial do político, que era comum no passado, já não é definitiva para o sucesso eleitoral hoje. Isso acabou."

É assim que Pimentel vê como as variações do cruzamento dos dados apontam para uma tendência relevante: a de que esse perfil médio — homem, com ensino médio completo e entre 35 e 59 anos — se inclina mais a votar em candidatos de direita, como Pavanato e Campopiano.

Em direção contrária, jovens entre 16 e 24 anos e mulheres tendem mais à esquerda. "Olhando as votações da Erika Hilton, da Tabata Amaral ou da Sâmia Bomfim, isso fica mais evidente. Nas seções onde havia mais mulheres, em percentual, elas se saíram levemente melhores."

Os mais votados

Além de Lucas Pavanato, a lista dos dez primeiros deputados federais por São Paulo foi composta pela já parlamentar Erika Hilton (PSOL), com 1,59 milhões de votos (6,73% do total), por Sâmia Bomfim (PSOL), com 2,46%, além de Kim Kataguiri (Missão), que teve 2,19%, Tabata Amaral, do PSB (2,01% dos votos) e pelo irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro, Renato Bolsonaro (PL), com 1,60%.

Sargento Nantes (PP), com 1,41%, Delegado Palumbo (Podemos), que somou 1,28%, Guilherme Cortez (PSOL), com 1,16%, e Maurício Neves (PP), que conseguiu 1,14% do eleitorado, completaram a relação.

No âmbito estadual, Campopiano foi a grande surpresa: apenas a sétima vereadora mais votada na eleição municipal de Praia Grande, cidade da Baixada Santista, em 2024, com 2,17% do eleitorado local, ela quase superou a marca de 2 milhões de votos na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa agora.

Levou 8,39% de todos os votos disponíveis no Estado.

Além dela, completaram a lista o ex-deputado federal Eduardo Suplicy (PT), com 2,81% das escolhas, três candidaturas do PSOL — Sofia Favero, com 1,75%, Carlos Giannazi, com 1,58% e Paula Nunes, da "bancada feminista", com 1,40% —, Giovanni Sanchez (PL), que teve 1,01% dos votos, Rogério Lins (Podemos), somando 0,99%, Tenente Coimbra (PL), com 0,85%, Rafa Minato (Missão), com 0,80% e, por fim, Danilo Joan (PP), com 0,78%.

"Minha impressão é que os candidatos mais votados têm sido cada vez mais e mais os votados ao longo das eleições. Isto é, eles estão expandindo suas margens, já grandes, de votos", observa Gelape, da UFMG, reforçando os recordes de Pavanato, Nikolas e Eduarda nesta eleição, mas também de Erika Hilton — que chegou perto de superar a melhor marca até então: o 1,8 milhão de votos de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), em 2018.

"Eles explodem de votos porque se associam às pautas ideológicas. Esses nomes em São Paulo são uma demonstração disso. Não são políticos profissionais."

Alexandre Meneghini/Reuters Pavanato, à esquerda, e Nikolas Ferreira, à direita, foram os dois candidatos mais votados da história da Câmara dos Deputados: o primeiro somou cerca de 3 milhões de votos. O segundo bateu 3,1 milhões

Eleitorado masculino de Campopiano

Embora os números não mostrem uma diferença gritante nos votos para Eduarda Campopiano entre eleitores homens e mulheres, eles indicam que, de alguma forma, a futura deputada estadual do PL conseguiu atrair o eleitorado masculino com mais intensidade.

Para especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, isso se justifica, antes de tudo, pela robustez do seu discurso antifeminista.

"A campanha dela não apenas se colou às pautas da extrema-direita masculina, como também foi construída ao lado de figuras masculinas", explica a socióloga Christina Vital, professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Ela, que acaba de lançar o livro Mulheres e extrema direita no Brasil (Elefante, 2026), ao lado da antropóloga Jaqueline Teixeira, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), se refere principalmente a Lucas Pavanato, o futuro deputado federal do PL cuja campanha foi feita praticamente ao lado de Campopiano.

Não à toa, ambos compartilharam o mesmo perfil de eleitorado nas urnas, de acordo com a análise de Pimentel. "Eles dividiram o mesmo perfil estrategicamente".

Mas, para Vital, a base de apoio feminina dela tampouco pode ser ignorada. "A maior parte das mulheres conservadoras na política têm suas bases de apoio entre mulheres. Elas fazem carreira defendendo políticas públicas voltadas às mulheres, à família e às crianças".

Em seu perfil no Instagram, onde reúne 3,2 milhões de seguidores, Campopiano se classifica, justamente, como "a maior inimiga das feministas de SP", enquanto seus vídeos reforçam temas que vão da criminalização do aborto à legalidade do voto feminino, passando por discussões de todos os tipos sobre igualdade de gêneros.

Em um dos cortes que mais repercutiram nas redes depois de sua eleição — de uma entrevista dada por ela em 2024 —, Campopiano afirma que "não existe 'tipos de masculinidade'. Existe a masculinidade ou a falta dela".

Na mesma conversa, ela disse que "um homem que não sabe ser agressivo quando precisa não é um grande exemplo de homem".

Em sua página na Câmara de Praia Grande, ela diz que "seu lema" é o bolsonarista "Deus, pátria, família e liberdade", e se designa "apoiadora do conservadorismo". Procurada pela reportagem, ela não respondeu aos pedidos de entrevista.

A BBC News Brasil descobriu, logo após o resultado da eleição, que alguns projetos que ela apresentou no parlamento da cidade foram copiados de outros documentos produzidos em municípios diferentes.

Do ponto de vista geográfico, ela concentrou boa parte dos seus votos nas regiões de Campinas e de São João da Boa Vista, perto da fronteira com Minas Gerais. Venceu em cidades como Itatiba (18% dos votos), São João da Boa Vista (17,6%) e Amparo (16,1%), além da própria Campinas (12,2%) e na sua Praia Grande (19,2%).

Os especialistas ouvidos pela reportagem também apontam que a força cada vez mais totalizante das redes sociais como estratégia eleitoral vem se tornando um ativo eleitoral inequívoco para resultados dessa magnitude nas urnas.

Um relatório do Instituto Democracia em Xeque em parceria com o Núcleo de Pesquisas em Psicologia Política e Movimentos Sociais (NUPMOS-PUC) e com apoio da Fundação Heinrich Böll Brasil, mostrou que, entre as dez candidatas jovens que mais receberam recursos para a campanha de 2026, apenas duas se elegeram, de fato: Amanda Gentil (PP-MA), que chegou a R$ 3,2 milhões em receitas, e Ana Júlia (PT-PR), que teve R$ 3 milhões. Ambas estarão na Câmara dos Deputados, em Brasília, a partir do ano que vem.

Ao contrário, um estudo feito pelo jornal O Estado de S. Paulo apontou que 80% dos cem políticos mais influentes — em números de seguidores — no Instagram foram eleitos, nessa eleição, tanto para cargos majoritários quanto proporcionais.

Ou seja, ter mais acesso a recursos não necessariamente significa ter melhor desempenho nas urnas.

"[Campopiano] é reconhecida pelo caráter inflamatório, típico da comunicação nas mídias sociais", nota Vital, da UFF. "Ela chama a atenção das pessoas defendendo pautas que vulnerabilizam as mulheres e que afirmam a dominação masculina."

"Mas o tema do feminismo, como um todo, mobilizou uma parte do eleitorado", agrega Lucas Gelape, da UFMG. Ele robustece o argumento pelo fato de que, do lado oposto da futura deputada estadual, candidaturas à esquerda também foram alçadas a partir dessa narrativa, como a de Erika Hilton (PSOL), por exemplo.

Na verdade, enquanto Campopiano teve um desempenho eleitoral levemente pior em seções com maior presença feminina, Hilton, em contraste, elevou sua votação em 0,14 ponto, em média, nessas mesmas urnas.

O fenômeno que se repetiu timidamente com nomes como as já deputadas Tabata Amaral e Sãmia Bomfim, no âmbito federal, e com Paula Nunes, no estadual.

Para Christina Vital, a explicação estrutural está na desigualdade brasileira, embora se constitua além dela. "Com tantas diferenças sociais, regionais, religiosas e educacionais, é de se esperar que candidaturas muito diferentes, até surpreendentes para alguns brasileiros, façam sucesso [nas urnas]."

EPA/Shutterstock Eleitores à direita unem ressentimento com mercado de trabalho e crença no liberalismo, dizem analistas

Geração liberal e frustrada com o petismo

Se as tendências de voto das mulheres são mais evidentes, os cruzamentos do comportamento eleitoral por idade revelam padrões distintos de escolha dos candidatos: de um lado, em seções com mais presença de pessoas entre 16 e 34 anos, Pavanato e Campopiano foram levemente piores, com quedas médias de 0,31 e 0,19 ponto, cada.

Ao contrário, essas urnas tenderam a entre mais votos para Erika Hilton (0,53 ponto) e, em menor grau, para o já deputado federal Kim Kataguiri (0,09 ponto).

De outro, Hilton foi a mais prejudicada nas seções onde eleitores entre 35 e 59 anos são alguma maioria. Seu desempenho médio foi 0,22 ponto menor nesses casos, enquanto Pavanato e Campopiano, por sua vez, ganharam, respectivamente, 0,28 e 0,20 pontos.

Já na definição para a Assembleia Legislativa, os mais jovens elevaram o desempenho da psicóloga Sofia Favero, do PSOL, em 0,20 ponto, nas seções em que tinham presença mais robusta, por exemplo.

Ela teve mais votos desse perfil tanto que candidatos à direita, como Tenente Coimbra, como de colegas de partido, como Carlos Giannazi.

Para os especialistas, todos esses dados indicam uma tendência evidente de comportamentos variados dos eleitores, dependendo das faixas etárias.

Jairo Pimentel, da Quanti.Lab, observa que o grupo entre 35 e 59 anos — que atravessa duas "gerações" das lógicas do consumo, os millennials e a geração X — vive em um limbo: são adultos ainda economicamente ativos, crescidos em um período de ascensão do liberalismo econômico no mundo, entre as décadas de 1990 e 2000.

Se, de um lado, tiveram acessos mais facilitados à educação superior — muitos, inclusive, graças aos programas sociais universitários criados pelos governos do PT —, por outro lado chegaram ao mercado de trabalho quando o país começava a entrar em crise. Ou seja: imaginavam que ascenderiam socialmente por meio da inclusão escolar.

"É a combinação entre liberalismo e frustração com os governos de esquerda. Ela leva, inevitavelmente, ao bolsonarismo", diz Pimentel.

"Essas pessoas são muito sensíveis à ideia de livre-mercado, de diminuição de impostos, do empreendedorismo, até porque tendem a desconfiar do Estado. Como elas estudaram mais do que seus pais, acreditam que o esforço próprio é o caminho para melhorar de vida".

Mas, para além dos horizontes de mundo, esse perfil também se integrou mais à vida política do país, sobretudo por meio das redes sociais, depois da ascensão do bolsonarismo no Brasil.

O filósofo e cientista político Marcos Nobre, professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), por exemplo, afirma que eles protagonizam, de certa forma, o que ele chama de "partido digital bolsonarista".

"O bolsonarismo, como identificação política, pega cerca de 25% da população. Muita gente se mobiliza às pautas dessa 'identidade' porque se depara, em uma live no YouTube, em um grupo no WhatsApp, com a sua organização política, que é esse partido."

Entre programas sociais e salários baixos

Já no recorte por escolaridade, a inferência ecológica dos votos proporcionais em São Paulo fica ainda mais evidente: o menor nível de educação formal tendeu a dar menos votos para candidatos à direita — sobretudo para Lucas Pavanato, que perdeu 0,92 ponto percentual, em média, em seções onde esse perfil (pessoas com ensino fundamental completo) era mais forte.

Eduarda Campopiano, da mesma forma, não foi tão melhor nessas urnas: caiu 0,62 ponto. "É um perfil do eleitorado que destoa de forma impressionante dos níveis de escolaridade mais altos", admite Lucas Gelape. "Precisamos até entender isso melhor."

De fato, os dados se invertem nos gráficos do comportamento de eleitores com ensino médio completo: sobem, de maneira significativa, votos para Pavanato (0,52 ponto, na média) e para Campopiano (0,35), assim como para outros nomes da direita — como Sargento Nantes (0,11), por exemplo, do Republicanos.

Para os analistas, ao se cruzar outras variáveis, fica ainda mais fácil compreender o fenômeno. Uma delas, a própria faixa etária.

"Uma boa parte dos eleitores de baixa escolaridade é mais velha. São pessoas de mais de 60 anos que não estudaram, mas que experimentaram fases complicadas do país, com desempenhos econômicos ruins ou o próprio período do regime militar, por exemplo. Elas votam no Lula, certamente", sugere Pimentel.

"Lula tem a maioria dos votos de quem ganha até dois salários mínimos", continua o historiador Luiz Felipe de Alencastro, há duas décadas professor catedrático da prestigiada Universidade Sorbonne, em Paris, na França, e presidente da Comissão Arns, em São Paulo, desde junho.

"Isso é uma constante. Ele tem maioria entre os afrodescendentes, nas regiões mais pobres do Nordeste, e mantém ainda uma base operária em São Paulo — na Baixada Santista e no ABC".

Já aqueles que concluíram o ensino médio também estão em um limbo, dizem os especialistas: de um lado, não dependem tanto de programas sociais do governo, como o Bolsa Família, já que têm uma renda média mensal superior ao mínimo estabelecido para receber o benefício (famílias cuja renda per capita seja inferior a R$ 218), mas, de outro, eles não conseguem acessar os empregos bem remunerados que almejam.

"Daí viram o público que mais vota no bolsonarismo hoje", conclui Pimentel.

O problema, observa Gelape, é que esse grupo é mais suscetível à elevação do custo de vida. Em 2025, os lares de renda média-baixa, na classificação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), isto é, cujo orçamento mensal varia entre R$ 3,3 mil e R$ 5,5 mil, lidaram com uma inflação de 4,29% nos preços.

Para as famílias de renda baixa (entre R$ 2,2 mil e R$ 3,3 mil), essa alta foi de 4%.

No entanto, para o cientista político da UFMG, o que chama mesmo atenção é como, à medida que a escolaridade cresce, a esquerda acompanha esse ritmo, disputando o próprio sentido do que é ser de esquerda.

Em seções onde o eleitorado com ensino superior se sobressai de alguma forma, nomes como Sâmia Bomfim (0,39), Tabata Amaral (0,32), no âmbito federal, e Paula Nunes (0,21), no estadual, crescem.

"Ou seja, se você tem ensino superior e vive em São Paulo, existe um grupo pequeno de candidatos que pode conquistar o seu voto. Não há dispersão. A votação tende a se concentrar nesses nomes que, foram, de fato, eleitos."

Pimentel discorda em partes. "Nesse nível, há eleitores tanto de direita quanto de esquerda, e eles votam muito mais por questões ideológicas do que pragmáticas. É a posição política que está em jogo."

Na leitura dele, é outra forma de perceber a própria estrutura do voto no Brasil de 2026, em que a escolha dos candidatos não se dá mais pela base eleitoral ou pelo território, mas sobretudo pela opinião.

Se até a eleição de 2018, os parlamentares mais votados pelo país eram aqueles que conseguiam prometer — e cumprir — certas benesses aos seus públicos locais, casos de prefeitos de cidades pequenas e médias do interior que concorriam, depois, à Câmara, por exemplo, hoje a briga é toda centrada em puxar o eleitorado para algum lado da polarização. "Um deputado pragmático dificilmente se elege agora", diz Pimentel.

"A eleição de Renato Bolsonaro prova isso", finaliza ele, lembrando do irmão de Jair Bolsonaro que, aos 62 anos, assumirá o primeiro cargo eletivo da sua vida em 2027: deputado federal por São Paulo pelo PL.

Ele recebeu mais de 360 mil votos.