Mãe de menino brasileiro que teve dedo mutilado em escola diz que família teve que mudar de cidade e espera Justiça para deixar Portugal: 'Traumas para a vida toda'

Nívia Estevam, mãe de José, conta que o incidente que mutilou os dedos do filho não foi o primeiro de bullying relatado pelo menino. Na foto, marcas deixadas por uma tentativa de estrangulamento, segundo a família - (crédito: Arquivo pessoal)

A vida da brasileira Nívia Estevam mudou completamente em novembro de 2025, quando seu filho José, então com 9 anos, teve dois dedos mutilados dentro de uma escola pública em Portugal.

A família afirma ter precisado abandonar a cidade onde vivia, reorganizar a vida financeira e profissional para acompanhar a recuperação da criança, encontrar uma nova escola para o menino e lidar com as consequências emocionais deixadas pelo episódio.

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Um ano depois, a mãe ainda busca respostas e responsabilização pelo caso, que aconteceu na Escola Básica de Fonte Coberta, na cidade de Cinfães, no norte de Portugal.

"Para todas as outras pessoas envolvidas a vida seguiu normalmente", disse em entrevista à BBC News Brasil. "Mas a gente teve que mudar de cidade e reconstruir tudo."

"O meu filho era uma criança doce, que falava com todo mundo. Agora é uma criança totalmente retraída, cheia de traumas, com marcas físicas, que vão ficar para a vida toda."

Nívia afirma que não se sente mais segura em permanecer em Portugal depois do que aconteceu com José, mas decidiu aguardar todos os desdobramentos judiciais antes de sair do país e se estabelecer em outro local.

Segundo o relato da mãe, o menino se feriu após dois colegas o perseguiram até o banheiro e prenderam sua mão na porta, provocando a amputação parcial de dois dedos da mão esquerda e o obrigando a passar por uma cirurgia.

Arquivo pessoal Nívia Estevam, mãe de José, conta que o incidente que mutilou os dedos do filho não foi o primeiro de bullying relatado pelo menino. Na foto, marcas deixadas por uma tentativa de estrangulamento, segundo a família

Nívia afirma que o filho já havia sofrido episódios de bullying e agressões anteriores na escola, incluindo pontapés, puxões de cabelo e intimidações relacionadas à sua origem brasileira. Segundo ela, os casos foram comunicados à direção, mas não devidamente considerados.

Em agosto deste ano, a Inspeção-Geral da Educação (IGEC) concluiu um inquérito sobre o caso. A investigação rejeitou as denúncias apresentadas pela família relacionadas aos episódios de bullying, negligência da escola e falhas na assistência prestada após o acidente.

O relatório final da investigação também afirma que o ocorrido no banheiro da escola foi um acidente e que José teria fechado a porta na própria mão, durante uma brincadeira com os demais colegas, que não perceberam a gravidade dos seus ferimentos e não praticaram qualquer ato ilícito.

Nívia contesta as conclusões do relatório e afirma que as provas apresentadas não foram devidamente consideradas.

"Eles tiraram meu filho [da posição] de vítima e colocaram como de culpado, desconsiderando o próprio depoimento dele [sobre o que aconteceu]", diz.

A BBC News Brasil procurou o Ministério da Educação, Ciência e Inovação de Portugal para prestar esclarecimentos sobre o inquérito encabeçado pela Inspeção-Geral, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

O Agrupamento de Escolas de Souselo, do qual a escola em que José estudava faz parte, também não respondeu aos pedidos de comentário enviados pela reportagem. À época dos acontecimentos, o órgão também instaurou um inquérito interno.

Nívia diz ter ficado indignada e tomada por uma sensação de impunidade ao receber a conclusão do inquérito. "Eles não reconhecem de forma nenhuma que existiu bullying", afirma.

"É como se a vida do meu filho não valesse de nada, sabe? Como se aquela criança de 9 anos que sofreu tudo aquilo não merecesse justiça, não merecesse nada."

Embora o inquérito administrativo tenha sido encerrado, os desdobramentos judiciais ainda seguem em curso.

A família recorreu da decisão da inspeção e aguarda uma nova análise do caso.

Paralelamente, continuam em andamento processos relacionados às responsabilidades da escola e do Estado português no Ministério Público e na Justiça civil.

A brasileira afirma depositar mais expectativas nas ações judiciais do que na apuração administrativa. "Tenho esperança porque os tribunais trabalham com provas. E provas eu tenho", disse.

Arquivo pessoal José passou por três horas de cirurgia

'Ele me pergunta se vai haver justiça'

Segundo Nívia, os meses seguintes ao acidente foram marcados por deslocamentos constantes para consultas médicas e psicológicas, interrupções no trabalho e a necessidade de encontrar uma nova escola para José.

A situação se agravou, segundo a mãe, após o caso ganhar repercussão. Ela relata ter se sentido isolada na comunidade onde morava e afirma que decidiu deixar a cidade por temer o ambiente que se formou em torno da família.

"Os outros pais foram muito hostis comigo pelo WhatsApp e nunca sequer pediram desculpas", diz. "A cidade é muito pequena, um vilarejo, e todos eles se conhecem há muito tempo. Nós tínhamos acabado de nos mudar para lá [quando tudo aconteceu]."

Hoje com 10 anos, José segue em acompanhamento psicológico. Segundo a mãe, embora tenha conseguido se adaptar à nova escola e feito novos amigos na nova cidade onde vivem em Portugal, ainda convive com marcas físicas e emocionais deixadas pelo acidente.

"Ele teve muito medo de voltar para a escola. Mas graças a Deus, as crianças da nova escola receberam ele muito bem", conta.

"Ele já teve as avaliações do quinto ano e teve boas notas. Está seguindo com acompanhamento, mas está está feliz."

E enquanto aguarda os próximos desdobramentos, Nívia afirma que o principal objetivo tem sido ajudar o filho a reconstruir a própria vida.

"Só falo com ele sobre o assunto quando ele quer falar, mas evito ao máximo", relata.

"Ele me pergunta às vezes o que vai acontecer com as pessoas [envolvidas], se vai haver justiça", diz. "E eu preciso encontrar uma maneira de explicar que uma criança de 10 anos entenda."