Mostrar na novela um Nordeste do atraso e a Faria Lima pulsante é vender que só um Brasil 'dá certo', diz pesquisador

A atriz Arianne Botelho em cena de Lá na Minha Terra, que se passa na cidade fictítica de Lavra Seca, no Nordeste - (crédito: Beatriz Damy/TV Globo)

É a história de alguém que deixa a própria terra em busca de um lugar mais próspero. Os figurinos e os cenários são gastos, o chão é de barro e há cactos por toda parte.

Essa poderia ser a descrição da trama de Vidas Secas, obra que Graciliano Ramos publicou há 88 anos para denunciar as mazelas que castigavam o Nordeste à época. Mas ela também se aplica à nova novela da Globo, Lá na Minha Terra, que estreou na segunda-feira (9/11) na faixa das seis.

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O livro acompanha um casal, seus dois filhos e uma cadela em fuga pelo sertão nordestino para sobreviver à seca e à fome. A novela é protagonizada por uma criadora de cabras que vive no sertão e, depois de criar sozinha cinco filhos, decide atravessar o país em busca do marido, que partiu para São Paulo anos antes.

As tramas parecem semelhantes demais? Para parte do público, sim, como se o folhetim voltasse a apresentar o mesmo retrato do Nordeste preso à pobreza, embora quase um século separe as duas produções.

Eles veem em Lá na Minha Terra o reforço de uma tendência que atribuem à emissora: retratar o Nordeste a partir de um sertão associado à precariedade e a crises como a falta de água — elementos que também apareceram nas novelas Mar do Sertão, de 2022, e No Rancho Fundo, de 2024.

O contraste se evidencia, dizem, na comparação com grandes produções recentes do audiovisual brasileiro, como o filme O Agente Secreto, que prioriza mostrar as grandes avenidas e os edifícios emblemáticos de Recife inspirados nas artes decorativas, e a série Cangaço Novo, ambientada em uma cidade fictícia do Ceará que, embora esteja no sertão, também é moderna.

O diretor de O Agente Secreto, Kléber Mendonça Filho, aliás, foi um dos que criticaram a novela.

"Talvez essa novela seja mesmo um projeto caro e inútil de rage bait", escreveu no X, usando a expressão em inglês que caracteriza conteúdos feitos para provocar indignação e gerar engajamento.

Beatriz Damy/TV Globo A atriz Arianne Botelho em cena de Lá na Minha Terra, que se passa na cidade fictítica de Lavra Seca, no Nordeste

Mas um dos vídeos de maior repercussão nesse debate foi o do escritor Octávio Santiago, autor do livro Só Sei Que Foi Assim: A Trama do Preconceito Contra o Povo do Nordeste, resultado de seu doutorado, cuja pesquisa teve como tema os estereótipos contra nordestinos.

A publicação original no Instagram acumula 1,6 milhão de visualizações e foi compartilhada por influenciadores que gravaram comentários sobre as análises do autor, somando outros acessos.

Em entrevista à BBC News Brasil, o pesquisador explica as críticas à novela e os efeitos práticos que uma representação estereotipada dos nordestinos pode produzir. Ele também diferencia o que considera um trabalho de denúncia, como o de clássicos a exemplo de Vidas Secas, de obras que priorizam o entretenimento.

"Ao apresentar uma Faria Lima pulsante e um Nordeste do atraso, o que se está dizendo, na prática, é que existe um Brasil que dá certo e um Brasil que não dá certo; que o Sul e o Sudeste é o Brasil do futuro, e o Nordeste está condenado ao passado. Por mais que possa haver intenções poéticas e idílicas em relação a isso. Não basta ter boas intenções. É preciso que as boas intenções apareçam", diz ele.

Leia, abaixo, a entrevista.

Aline Bezerra/Divulgação O pesquisador e escritor Octávio Santiago

BBC News Brasil — O que você vê como problemático em relação à representação do Nordeste e do nordestino na novela?

Octávio Santiago — A insistência na tentativa de validar o discurso de que existe um Brasil que dá certo e um Brasil que dá errado. Esta novela recorre ao estereótipo de um Nordeste onde mulheres carregam cabras e tomam água em cabaças, em uma Chapada Diamantina que hoje desponta como uma lavoura próspera, com vinhos, azeites, cafés e frutas vermelhas. Como se não bastasse essa miopia, temos a repetição de mostrar isso como o retrato absoluto do Nordeste.

BBC News Brasil — De que maneira se dá esta representação estereotipada?

Santiago — Se há um nordestino na trama, ou ele será apresentado no lugar de retirante — que precisa abandonar sua terra para buscar uma espécie de salvação que só o Sul e o Sudeste podem lhe dar — ou ele será uma figura puxada para a comédia, quase um bobo da corte — que é uma forma de representar o nordestino como tolo, ingênuo, alguém que estaria em desacordo com o progresso e a civilidade. No fim, cria uma suposta hierarquia entre os brasileiros.

BBC News Brasil — Para além do roteiro, quais aspectos reforçam estereótipos?

Santiago — A falsa ideia de que os nordestinos todos falam de uma forma única, quando na verdade temos múltiplos sotaques. É como se você batesse tudo em um liquidificador e fizesse uma miscelânia bem exagerada para tentar parir a ideia de um nordestino padrão. Você não vê novelas sobre o Sudeste que misturam elementos de Minas, Rio, São Paulo e Espírito Santo. Mas o contrário, com o Nordeste, é feito — e todo mundo fica bem à vontade.

Além disso, há a contemplação de atores do Nordeste no elenco, mas de forma minoritária e não nos papeis de protagonistas. Não à toa, vários atores nordestinos dizem perder papeis por não serem considerados nordestinos o suficiente. A busca é para uma caricatura.

Rierson Marcos/Divulgação Octávio Santiago escreveu o livro Só Sei Que Foi Assim: A Trama do Preconceito Contra o Povo do Nordeste

BBC News Brasil — Há quem discorde. A atriz Dira Paes, protagonista da novela, diz que elementos como a seca ainda existem, sim, no Nordeste. Como você responde a isso?

Santiago — Por mais que se diga que ainda há a incidência de alguns desses elementos, a reunião deles em um mesmo espaço e tempo é uma construção caricatural que cumpre o objetivo apenas de fazer valer um roteiro sem respeitar as pessoas que são retratadas nessas histórias.

Mas não se pode reduzir uma região com nove estados à incidência de uma particularidade, sobretudo se ela se apresenta como negativa em um país que já está dividido na falsa ideia de que há uma hierarquia regional. Quando você requenta essa fotografia, contribui para a validação de um discurso que tenta limitar o Nordeste a um espaço de subalternidade.

Mas eu não criticaria Dira Paes, por quem eu tenho imenso respeito. Ela é apenas uma operária. Ela não merece o ataque, ainda que seja escalada para ser o escudo, porque dentro dessa indústria ela é a menor parte. Ela recebe o roteiro pronto e tem que fazer sua parte.

BBC News Brasil — Existe uma personagem, interpretada por Camila Morgado, que representa os brasileiros que atacam o Nordeste. Ela é apresentada, de certa forma, como exemplo de algo ruim, que não deve ser seguido. Isso não seria um contraponto aos estereótipos?

Santiago — Isso é o que o realismo fazia: você cria personagens que representam os campos progressista e conservador, os ideais republicanos e os monarquistas. Lima Barreto, Aluísio de Azevedo, Machado de Assis, faziam isso. Faz parte. Mas, quando o resto do enredo não contribui para uma visão respeitosa para a região, você coloca essa personagem — e sobretudo a atriz que a interpreta — em um lugar muito difícil.

Imaginemos que a Europa ou os Estados Unidos fizessem constantemente filmes que retratam o Brasil todo como um lugar condenado à inferioridade, ao atraso, algo de 100, 150 anos atrás. Como os brasileiros reagiriam? Não adianta ter um personagem dizendo barbaridades sobre o Brasil se o entorno não permite o contraponto.

BBC News Brasil — Por falar em literatura, vejo comentários comparando Vidas Secas, de Graciliano Ramos, à novela. Por que o retrato que o livro faz do Nordeste da seca seria válido, e o da novela, não?

Santiago — Primeiro a gente tem que entender que quase 90 anos separam as duas obras. Graciliano publicou Vidas Secas em 1938. O segundo ponto é a intenção: Graciliano não escreve para entreter.

Existe um caráter denunciativo, em um Brasil que negava a possibilidade de o Nordeste se estabelecer economicamente. O Nordeste é moralmente destruído na década de 1920 como pavoroso sertão, como o fim do mundo, um lugar para o qual não se deveria dar atenção nem recursos públicos. Aí, nos anos 1930, Graciliano escreve este livro para dizer "olha o preço disso". A intenção denunciativa é diferente da recreação.

Mas o próprio Graciliano teria uma resposta a isso, que a gente vê quando ele escreve Angústia, um livro que não recebeu a devida atenção justamente por não ser uma literatura de seca, e sim sobre a subjetividade humana.

Luís da Silva, que é o personagem principal, diz: queria tanto falar para Moisés [outro personagem] das maravilhas da minha terra, de Alagoas, mas ele me perguntava da seca, insistia sobre os flagelos. A ele só interessava a desgraça de onde vim.

Divulgação Wagner Moura em cena do filme O Agente Secreto, que retrata um Recife moderno e pujante

BBC News Brasil — Por que a Globo estaria insistindo neste retrato que você julga ultrapassado?

Santiago — Me parece que por razões mercadológicas. Você tem uma fórmula de representar uma região que, se não fosse lucrativa, não seria reincidente. A Globo já antecipou até finais de novelas porque a recepção do público tinha ficado aquém do que era desejado. Enquanto isso, essa estética do Nordeste ultrapassado entrou é repetida agora a cada dois anos. Isso nos mostra que é um produto lucrativo.

Quero saber o que será feito daqui para frente, porque já está claro que o Nordeste não aceita mais essa representação. Qual é o limite de ter uma população que, em vez de se ver representada neste produto, se vê violentada? Será que a Globo hoje insistiria em fazer personagens pretos pautados só pela subalternidade? Por que recuaram em relação a isso, mas insistem em relação ao Nordeste? Será que é porque os nordestinos são só um produto?

BBC News Brasil — Eu lhe devolvo a pergunta. Por quê?

Santiago — O STJ enquadrou como racismo a discriminação do nordestino só em 2018. É muito tarde. Desde a criação do Nordeste a gente é colocado como um brasileiro de raça inferior, e apenas cem anos depois a Justiça entende que isso é racismo. Sempre foi racismo. E toda produção que se vale disso está praticando racismo recreativo.

Precisamos lembrar que toda arte é política. Se você insiste na ideia de mostrar Brasis diferentes, os brasileiros superiores e os inferiores, qual é o objetivo político disso?

Na insistência desta representação ultrapassada do Nordeste, talvez você esteja reconhecendo que seus interesses são mercadológicos e políticos, porque não há mais como disfarçar. Não há como negar a existência de informação a respeito disso.

O que será feito daqui para a frente vai conduzir essa teledramaturgia a dois caminhos: ou reconhecer que o nordestino é apenas um produto, que não merece respeito; ou reconhecer que o objetivo é político e essas tramas estão a serviço do interesse político de alguém.

BBC News Brasil — Pelo viés político, qual seria o efeito dessa representação do nordestino?

Santiago — A internalização da inferioridade. É dizer a uma população que, sim, você é menor e deve aceitar isso. Existiu durante décadas a condução dos nordestinos para o quarto dos fundos, o canteiro de obras, algo muito forte depois que houve uma integração do país por estradas. E se a mídia só evidencia o nordestino que está à margem, e não o que está no centro, no próprio Nordeste, reforça a ideia de que há uma hierarquia entre brasileiros.

Hoje, há uma mudança geracional, inclusive por uma mudança de condições sociais, e o nordestino não engole mais a ideia de que ocupa um lugar menor no tabuleiro social que é o Brasil. Agora, para quem está de fora, é uma maneira de validar o olhar torto que muitos já possuem em relação ao Nordeste.

Ao apresentar uma Faria Lima pulsante e um Nordeste do atraso, o que se está dizendo, na prática, é que existe um Brasil que dá certo e um Brasil que não dá certo; que o Sul e o Sudeste é o Brasil do futuro, e o Nordeste está condenado ao passado. Por mais que possa haver intenções poéticas e idílicas em relação a isso. Não basta ter boas intenções. É preciso que as boas intenções apareçam.

O que a TV precisa entender é que está lidando com uma população que foi diminuída e apequenada por muitos anos, então para retratar essa região é preciso muito respeito. E esse respeito começa desfazendo a ideia de que somos representados por uma visão única de miséria.