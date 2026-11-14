'Meu irmão morreu ao recusar transfusão de sangue por ser testemunha de Jeová; pouco depois, eliminaram a proibição'

Cartão similar ao que Isaac Valdez levava na carteira, pertencente ao seu irmão gêmeo, Jacob - (crédito: BBC)

Em agosto deste ano, Isaac Valdez, de 26 anos, folheava livros na biblioteca local quando sofreu um ataque epilético que o fez cair em convulsões. Ele bateu a cabeça no piso, perdendo a consciência.

Mais tarde, no hospital, soube-se que Valdez havia batido a cabeça com tanta força que sofreu hemorragia cerebral.

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Seu tratamento passou por graves complicações porque ele, como testemunha de Jeová, carregava um cartão indicando que não aceitaria nenhum tratamento que envolvesse qualquer tipo de transfusão de sangue, devido às suas crenças religiosas.

Por isso, o procedimento para drenar o líquido do cérebro de Valdez não foi realizado.

Sua família é originária de Waxahachie, no Estado americano do Texas. Eles se sentiram aliviados ao verem que Valdez recobrou a consciência e até mesmo voltou a falar. Ele conseguiu confirmar que mantinha firme sua postura de não realizar transfusões de sangue.

Mas o alívio da família frente à aparente melhora durou pouco. Valdez entrou em coma e seu estado de saúde se agravou rapidamente.

Um neurocirurgião declarou à família que a única forma de salvar sua vida seria uma cirurgia de emergência, que exigiria transfusão de sangue. Seus familiares decidiram respeitar os desejos de Valdez, que havia sido testemunha de Jeová por toda a vida, e não aceitar o procedimento.

Ele morreu no dia 26 de agosto de 2026, quando os médicos desligaram seu suporte vital. Seu irmão Jacob Valdez o descreve como um homem inteligente, que adorava o trabalho voluntário e ajudar os idosos.

BBC Cartão similar ao que Isaac Valdez levava na carteira, pertencente ao seu irmão gêmeo, Jacob

Apenas 23 dias depois, o Corpo Governante das Testemunhas de Jeová anunciou uma mudança radical dos seus ensinamentos.

Com esta mudança, a maioria dos procedimentos médicos que utiliza sangue de doação deixou de ser proibida para os fiéis. Agora, a decisão de aceitar ou não o tratamento fica a critério de cada pessoa.

Se houvesse sido divulgada antes, esta alteração poderia ter dado a Valdez a luz verde de que ele precisava para receber o tratamento que salvaria sua vida e que ele próprio havia recusado.

Jacob Valdez, ainda em luto pela morte do seu irmão gêmeo, ficou enfurecido com os líderes das testemunhas de Jeová pela demora para chegar a esta conclusão. Ele declarou à BBC News acreditar que seu irmão poderia ainda estar vivo, se a medida tivesse sido anunciada anteriormente.

Acervo pessoal Jacob Valdez (dir.) acredita que seu irmão gêmeo, Isaac, ainda poderia estar vivo, se a mudança do ensinamento das testemunhas de Jeová tivesse sido realizada mais cedo

Versículos bíblicos

A norma original sobre transfusões de sangue das testemunhas de Jeová data de 1945, quase no final da Segunda Guerra Mundial, quando seu uso era cada vez mais generalizado. Os líderes da igreja anunciaram, na época, que seus fiéis não poderiam receber transfusões de sangue.

A decisão se baseou na sua interpretação de versículos bíblicos, do Antigo e do Novo Testamento, que proíbem o consumo de sangue. Eles incluem um versículo do Livro de Atos dos Apóstolos, que orienta os fiéis a se absterem de sangue, dos alimentos oferecidos aos ídolos e de animais que tenham sido estrangulados.

Mas por que o Corpo Governante das Testemunhas de Jeová decidiu agora, na sua sede no Estado americano de Nova York, alterar as regras estabelecidas 81 anos atrás?

Esta decisão chegou após anos de pressão, de dentro e de fora da igreja. Mas seus líderes a descrevem de outra forma.

"A mudança consiste basicamente na aplicação dos princípios bíblicos à medicina moderna e seus métodos", afirma o porta-voz internacional das testemunhas de Jeová, Paul Gillies.

Ele descreveu a decisão como uma nova visão, tanto das Escrituras, quanto dos avanços da medicina.

BBC O porta-voz internacional das testemunhas de Jeová, Paul Gillies, afirma que a proibição das transfusões de sangue integral fica mantida, mas, agora, é possível utilizar componentes sanguíneos

A reportagem da BBC se reuniu com Gillies na sede das testemunhas de Jeová no Reino Unido, que fica em um terreno de 34 hectares na zona rural de Essex, nos arredores de Londres. O local é um vasto e moderno complexo, onde centenas de fiéis voluntários moram e trabalham sem remuneração.

O porta-voz esclarece que o ensinamento básico não foi alterado e que a transfusão de sangue integral continua proibida.

Acontece que há décadas a maior parte das transfusões não utiliza sangue integral, mas apenas os componentes sanguíneos específicos que o paciente necessita receber.

A mudança é justificada por permitir o uso de componentes sanguíneos, como plasma, glóbulos vermelhos e plaquetas, nos diversos procedimentos médicos que, antes, eram proibidos.

Gillies afirma que a Bíblia faz referência à "abstenção de sangue", mas não a "diversos componentes que podem ser extraídos do sangue".

O Corpo Governante considerou, segundo ele, que era seu dever evitar uma interpretação excessivamente rigorosa das Escrituras e aplicar apenas o que a Bíblia descreve especificamente.

Mas esta explicação deixou muitas pessoas atônitas. Elas se perguntam se não teria sido um enorme exagero a proibição das transfusões de sangue, 81 anos atrás, já que a Bíblia não menciona especificamente as transfusões.

Outros se perguntam por que esta decisão histórica demorou tanto para chegar, já que as transfusões que não utilizam sangue integral são a norma vigente há décadas.

'Pedido sincero de desculpas'

Jacob Valdez se fez estas perguntas assim que a proibição foi suspendida, poucos dias depois de homenagens terem sido prestadas ao seu irmão Isaac.

Ele já havia abandonado as testemunhas de Jeová, com quem foi criado, mas enviou mensagens de texto repletas de angústia a figuras proeminentes da congregação de Isaac Valdez no Texas.

Ele pediu que examinassem "o papel que desempenharam ao incentivar tantas pessoas a sacrificar a vida por algo que nunca foi a vontade de Deus".

A maioria das pessoas não respondeu, mas um ancião se manifestou, dizendo que não conseguia entender por que Jacob Valdez estava tão furioso e obcecado pela mudança de política.

Tudo isso enfureceu Valdez ainda mais. Ele deseja especificamente que os responsáveis pela tomada de decisões da igreja prestem contas por todas as vidas perdidas.

"Quero perguntar se eles poderiam se desculpar diretamente", afirma ele. "Eu não gostaria de receber uma resposta evasiva, mas um pedido sincero de desculpas."

Paul Kerley/BBC Os ensinamentos das testemunhas de Jeová impediram durante anos que seus fiéis aceitassem transfusões de sangue como a que teria salvado a vida de Isaac Valdez

É extremamente difícil calcular quantas pessoas dentre as cerca de nove milhões de testemunhas de Jeová de todo o mundo morrem todos os anos por se negarem a receber transfusões de sangue.

Mas uma pesquisa publicada em 2016 pela revista médica The Obstetrical & Gynecological Survey situa este número em cerca de 1,1 mil fiéis por ano.

"Nós nos solidarizamos com seus sentimentos e, se as pessoas perderam familiares e se preocupam com essas questões, elas merecem ser ouvidas com compaixão", declarou Gillies.

Mas o porta-voz não deixa muito claro por que a mudança não ocorreu há mais tempo. "Por que demorou tanto? Bem, imagino que porque leva tempo, não significa necessariamente que tenha sido produzida alguma mudança mágica", responde ele.

Questionado a respeito, Gillies evita os pedidos de desculpas por parte dos dirigentes. Ele afirma que, na verdade, foram salvas muitas vidas porque os fiéis das testemunhas de Jeová não foram expostos aos escândalos de contaminação sanguínea.

O porta-voz também defende que, mesmo depois do novo anúncio, algumas testemunhas de Jeová ainda poderão decidir rejeitar transfusões, o que poderia ter sido o caso de Valdez, mesmo se a decisão houvesse sido emitida anos atrás.

De fato, a BBC conversou com Alex Ball, de 58 anos, testemunha de Jeová de West Sussex, na Inglaterra.

Ele conta que, em 2012, um médico lhe disse que ele não sobreviveria à quimioterapia necessária para seu tratamento de câncer do sangue, a menos que também recebesse transfusão sanguínea.

"Quando estive doente, quis me apegar ao máximo possível às Escrituras e acredito que fiz bem", relembra ele.

Com a ajuda da chamada Comissão de Ligação com Hospitais das Testemunhas de Jeová, Ball encontrou um médico americano que poderia realizar tratamento para aumentar seus glóbulos vermelhos, sem necessidade de produtos de terceiros.

Seu médico britânico concordou em tratá-lo com este novo método e funcionou.

Mais de uma década depois, Ball afirma que voltaria a tomar a mesma decisão, mesmo com a mudança de política que teria permitido as transfusões que seu médico havia dito que seriam necessárias.

Rejeição social

Este problema não se restringe apenas ao recebimento de sangue.

Elisha Cummings, de 50 anos, testemunha de Jeová originária de Trinidad e Tobago, não pôde doar sangue à sua tia, que morreu antes que as normas sobre as transfusões fossem alteradas.

Acervo pessoal Elisha Cummings recebeu de um ancião o conselho de que não doasse sangue para sua tia Eva, que acabou falecendo

A proibição também custou seu casamento.

Seu marido, com quem era casada há 10 anos, abandonou a religião e se divorciou, ao saber que havia recebido transfusão de sangue quando era criança, o que era mal visto na sua comunidade de testemunhas de Jeová.

"Desde que a política de doação de sangue mudou, não sou mais a mesma pessoa", ela conta. "Fiquei meio que em estado depressivo."

"Quantas casas visitei para tentar convencer as pessoas sobre a doutrina do sangue? E, agora, é totalmente diferente."

Cummings afirma que suas crenças em geral foram abaladas. Mas ela se mostra relutante em abandonar sua fé, em parte, porque é o que proporciona sua comunidade e ela receia ficar isolada.

No passado, as pessoas que não estavam de acordo com a "doutrina do sangue" eram marginalizadas ou sentiam que deviam abandonar a religião. Será que, agora, elas poderão regressar?

"Qualquer pessoa que deseje retornar à fé é recebida de braços abertos", afirma Gillies.

Ele se refere àqueles que abandonaram as testemunhas de Jeová porque haviam aceitado uma transfusão para si mesmos ou para um familiar. "Se desejarem voltar a ser testemunhas de Jeová e quiserem falar com os anciãos, serão bem-vindos."