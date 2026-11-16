Homem fica preso em novo banheiro autolimpante após não achar o botão

O banheiro autolimpante em Chicago, onde um homem ficou temporariamente preso na cabine após um incidente - (crédito: Divulgação/JCDecaux)

Um homem ficou temporariamente preso no novo banheiro autolimpante instalado em uma rua de West Town, em Chicago, nos Estados Unidos. O fato ocorreu na semana passada, por volta das 15h, quando o usuário concluiu o uso antes da abertura automática da porta.

O sistema do sanitário foi projetado para abrir a saída de maneira automática após um período de 15 minutos. Como o homem terminou antes desse prazo, precisava acionar a liberação manual para deixar o local.

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Funcionamento da cabine e reação do usuário

Paul Stewart, porta-voz da JCDecaux, empresa operadora do banheiro, afirmou que a unidade funcionou conforme o planejado, sem registrar falha técnica. O representante explicou que a estrutura oferece orientações sonoras por áudio e conta com dois botões para a abertura.

Segundo Stewart, a pessoa aparentemente não viu o botão e não sabia como sair. O usuário começou a chutar a porta e tentou forçar a passagem para abrir o compartimento.

Danos ao sistema e intervenção dos bombeiros

As ações do homem danificaram a instalação, situada na altura do número 1200 da North Milwaukee Avenue. Os golpes fizeram com que o sistema travasse e reiniciasse, desativando a porta eletrônica.

Com o bloqueio geral, os botões internos deixaram de funcionar. O destravamento exigia uma intervenção vinda do lado de fora: era necessária a ação de um funcionário da administradora ou de bombeiros locais, detentores de chaves da cabine.

O problema acionou uma resposta de emergência para a equipe de segurança e para dois corpos de bombeiros da região. Integrantes do Corpo de Bombeiros de Chicago, que estavam nas proximidades, chegaram primeiro ao endereço com o aviso de que o indivíduo estava agitado.

A equipe de resgate acionou o mecanismo externo e liberou o usuário. O homem não sofreu ferimentos, e Stewart comparou o ocorrido com a retenção de alguém dentro de um elevador.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.