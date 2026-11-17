Os fãs de Grand Theft Auto esperaram longos 13 anos pelo lançamento da edição mais recente do jogo — e estão fazendo de tudo para se preparar para a estreia.

GTA 6 será lançado na quarta-feira (18/11), e Victoria Evans, de West Sussex, na Inglaterra, não está deixando nada ao acaso. Ela programou o despertador para acordar de madrugada e reservou um dia de folga no trabalho.

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Evans contou à BBC que incluiu o lançamento do jogo no formulário de solicitação de férias, que foi aprovado, apesar de seu chefe "não saber o que é GTA 6".

Ela está longe de ser a única. Para o dia do lançamento do jogo, a empresa de software de recursos humanos BrightHR analisou dados de ausências de mais de 1,2 milhão de funcionários de 70 mil empresas em todo o Reino Unido.

O levantamento constatou que GTA foi mencionado em 4,6% dos pedidos de folga feitos pelos funcionários. Ao longo de novembro e dezembro, estima-se que 83 mil dias de folga tenham sido reservados por causa do jogo.

E tirar um dia de folga é apenas uma das maneiras pelas quais os fãs estão se preparando para a grande estreia. Outros estão comprando um novo console para jogar ou até fingindo estar do outro lado do mundo para conseguir acesso antecipado.

Demanda alta

A empresa de inteligência de mercado Sensor Tower estima que GTA 6 já tenha gerado US$ 1,18 bilhão (R$ 6,84 bilhões) com 12 milhões de cópias vendidas na pré-venda — embora a Rockstar, empresa por trás do jogo, não tenha confirmado esses números.

Apesar da possibilidade de baixar antecipadamente os 212 GB do jogo, Jennifer Holmes, diretora-executiva da London Internet Exchange, afirmou que vários provedores de internet do Reino Unido, incluindo BT e Virgin Media, haviam "ampliado sua capacidade em antecipação a uma demanda maior" antes do lançamento.

Os jogadores já são conhecidos por tirar dias de folga do trabalho para acompanhar grandes lançamentos.

Quando Red Dead Redemption 2 foi lançado, em outubro de 2018, usuários das redes sociais compartilharam seus planos de faltar ao trabalho.

Na época, uma empresa de análise de dados teria constatado que mais pessoas falavam em alegar doença para faltar ao trabalho por causa do jogo do que por qualquer outro título naquele ano.

Conversas semelhantes ocorreram antes do lançamento de Cyberpunk 2077, em dezembro de 2020, quando fãs discutiram a possibilidade de tirar vários dias de folga para jogar.

Getty Images GTA 6 se passa em um estado fictício inspirado na Flórida

Algumas instituições decidiram aproveitar a tendência em torno de GTA 6 e oferecer incentivos relacionados ao jogo — entre elas, a 3ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos, sediada em Fort Stewart, na Geórgia.

A divisão concedeu a alguns militares da ativa uma licença de quatro dias para jogar assim que o título fosse lançado, em novembro, desde que assinassem um contrato de realistamento de pelo menos dois anos entre 1º de agosto e 12 de novembro.

"A ideia era criar um programa de incentivos diferenciado, conectado aos interesses dos soldados", confirmou à BBC, em agosto, a tenente-coronel Angel Tomko, oficial de relações públicas da divisão.

"Havia 130 soldados elegíveis dentro do batalhão, e 20 escolheram esse incentivo como parte de seu realistamento", disse ela na ocasião.

Mudança para a Nova Zelândia

Além de tirar dias de folga, alguns jogadores também vêm discutindo uma brecha técnica que poderia lhes garantir algumas horas extras de jogo antes de o título ser oficialmente lançado em seus países.

Como GTA 6 será lançado à meia-noite no horário local de cada região, a Nova Zelândia será um dos primeiros lugares onde o jogo estará disponível, já que é um dos primeiros países a chegar à meia-noite devido à sua localização.

Isso levou alguns jogadores a investigar maneiras de "enganar" seus consoles, fazendo-os acreditar que estão na Nova Zelândia, quando, na verdade, estão a milhares de quilômetros de distância.

Segundo o Google Trends, as buscas por "truque da Nova Zelândia para GTA 6" aumentaram mais de 5.000% no Reino Unido ao longo do último mês.

A jornalista especializada em videogames Vic Hood disse que muitos jogadores vão querer começar a jogar mais cedo para "participar o quanto antes", além de evitar spoilers.

"Como a Nova Zelândia está 13 horas à frente do Reino Unido, são 13 horas de jogo que podem circular pela internet e potencialmente revelar momentos importantes da história e surpresas dentro do jogo", afirmou.

Isso também significa que os jogadores poderiam começar a jogar em um horário muito mais agradável, às 11h no Reino Unido, em vez de precisarem ficar acordados a noite inteira.

Mas outro usuário do Xbox fez um alerta no Reddit. Ele observou que, embora essa brecha tenha sido explorada durante muitos anos em lançamentos de outros jogos, GTA 6 "pode ser o jogo que finalmente fará a Microsoft tomar alguma providência contra essa 'exploração' do sistema" — o que poderia incluir o banimento de jogadores.

A Rockstar, desenvolvedora de GTA 6, e a Take-Two Interactive, sua distribuidora, não comentaram a brecha. Sony e Microsoft também não se pronunciaram.

Louise Wooldridge, da Ampere Analysis, afirmou que tanto a Microsoft quanto a Sony têm "regras que regem as contas e as compras em diferentes regiões" para Xbox e PlayStation, acrescentando que as regras da Sony são "um pouco mais restritivas".

Assim, os jogadores que optarem por usar essa alternativa podem correr o risco de violar os termos e condições das plataformas e, potencialmente, sofrer restrições em suas contas ou perder o acesso aos jogos digitais.

Getty Images A expectativa em torno do jogo tomou conta de locais em todo o mundo, incluindo a loja de departamentos Selfridges, em Londres

Alguns jogadores terão de esperar ainda mais do que aqueles que jogam em consoles para ter acesso a GTA 6, já que o título não estará disponível para computador no lançamento, seguindo o padrão de versões anteriores da série.

"Usuários de PC terão de se contentar em acompanhar indiretamente a experiência por meio de vídeos de outras pessoas no YouTube e transmissões na Twitch", disse o jogador Stephen Finn à BBC.

Um PS5 custa atualmente a partir de R$ 4.599,90 no Brasil, enquanto o modelo mais potente, PS5 Pro, sai por R$ 7.499,90.

Apesar do preço elevado, para alguns, a tentação de participar da comunidade que vai jogar aquele que muitos consideram o maior lançamento de videogame do ano, se não da década, foi grande demais.

Publicações no Reddit e vídeos, como o do youtuber americano Isoish, mostram fãs comprando consoles especificamente para jogar o título. "Então, o único jogo que vou ter aqui é GTA", disse o criador de conteúdo no vídeo. "O PS5 inteiro é para GTA 6."

Depois de mais de uma década de espera, alguns fãs parecem determinados a não desperdiçar nem um minuto do lançamento de GTA 6 — independentemente do custo ou do esforço extra.

*Com reportagem adicional de Kris Bramwell