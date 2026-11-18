A criminóloga Ilana Casoy, que participou da investigação e do julgamento do caso Richthofen e é consultora de documentário da Netflix - (crédito: Divulgação)

Ilana Casoy se recorda do caso de Suzane von Richthofen, retratado em um novo documentário da Netflix, desde quando a jovem sequer era acusada de matar os pais — no início, a suspeita era de que a casa da família havia sido assaltada, e os pais, mortos por ladrões.

A criminóloga participou de todas as etapas da investigação e do julgamento, enquanto fazia um estágio na Polícia Civil de São Paulo, em 2002 — desde a reprodução simulada do crime até o júri popular que condenou Suzane e os irmãos Cristian e Daniel Cravinhos a décadas de prisão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

É com esta bagagem que ela afirma que o motivo pelo qual as pessoas estão enfurecidas com o documentário — Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga, lançado na última semana — é porque se veem refletidas em Suzane.

"Elas se sentem parte dessa história e reagem com muito ódio", diz a criminóloga.

"A sociedade se sente muito traída pela Suzane. Por quê? É uma sociedade branca, hétero, bacaninha, classe média, e essa menina era uma de nós. Como que ela faz isso? Por isso acho que o caso dá margem a enormes discussões — psicológicas, filosóficas, sociais, educacionais, até biológicas."

Casoy deu seu depoimento ao filme e foi consultora da produção, ajudando os diretores a compreender o caso e a entrevistar outros profissionais envolvidos na investigação.

Ela também escreveu um livro sobre o caso, O Quinto Mandamento (Ediouro, 2006), e ajudou a roteirizar três filmes que abordam o crime: A Menina que Matou os Pais (2021), O Menino que Matou meus Pais (2021) e A Menina que Matou os Pais: a confissão (2023), lançados pela Amazon Prime Video.

Divulgação A criminóloga Ilana Casoy, que participou da investigação e do julgamento do caso Richthofen e é consultora de documentário da Netflix

A especialista diz que Suzane falhou em se redimir, se este era seu objetivo. Condenada a 34 anos e quatro meses de prisão, Suzane ficou presa em regime fechado durante mais de uma década, foi para o regime semiaberto. Desde 2023, cumpre em regime aberto o restante da pena, que deve acabar em 2038.

Desde que deixou a Penitenciária Feminina de Tremembé, a 150 km de São Paulo, Suzane circulou por algumas cidades do interior paulista. Hoje, é casada, tem um filho e vive fora da prisão, em regime aberto.

Em geral, neste regime, o preso pode morar em outro lugar, trabalhar ou estudar durante o dia, mas não pode viajar ou deixar sua casa à noite ou aos domingos e feriados. Os detalhes de como Suzane cumpre o restante da pena, porém, são desconhecidos, porque a execução penal corre em segredo de Justiça.

"Ela vai acabar de cumprir a pena e, legalmente, estará zero a zero. Mas o julgamento moral funciona diferente. Será que ela vai ser absolvida moralmente? Aí não tem lei que segura", diz Casoy, ao comentar trechos da entrevista que têm viralizado nas redes sociais.

Em um deles, Suzane começa a gargalhar ao contar a história de um promotor que supostamente teria se apaixonado por ela e a presenteado com um lanche do McDonald's.

"Quem mata não pode mais rir, né? Não pode ser feliz. Isso acompanha a condenação. Do jeito que ela é condenada moralmente, como assim você vai rir? Cala a boca. Você não vai ficar rindo aí na minha cara, né? Você não vai ser feliz. Como assim você casou e tem um filho? Está louca? Você não merece", diz a criminóloga, ao avaliar a reação do público.

Outro motivo que estaria despertando indignação dos espectadores seria a especulação de que Suzane teria recebido um cachê para dar a entrevista que conduz o filme. A Netflix disse, em nota enviada à BBC News Brasil, que não comenta detalhes de suas produções. Casoy, por sua vez, afirma se espantar com essa possibilidade.

"Nunca ouvi falar. Estava dentro [da produção] e nunca ouvi falar que Suzane tenha recebido dinheiro", diz.

"Não estou dizendo peremptoriamente que não, mas não tive essa informação. Perguntei e sempre foi negado. Talvez eu fosse a última a saber mesmo, né? Ganhar dinheiro com o próprio crime é uma coisa de que discordo veementemente."

Divulgacão 'Ela vai acabar de cumprir a pena e, legalmente, estará zero a zero. Mas será que ela vai ser absolvida moralmente?', questiona Casoy sobre o caso de Suzane

O caso Suzane foi um dos que lhe formou criminóloga — profissão que hoje a permite colaborar com investigadores, promotores de Justiça e advogados de defesa, sobretudo no campo dos crimes em série e aqueles ligados a família.

Depois, vieram casos como os de Gil Rugai, condenado por matar o pai e a madrasta em 2004, e o assassinato da menina Isabela, jogada de um prédio em 2008, que levou à prisão de seu pai, Alexandre Nardoni, e de sua madrasta, Ana Carolina Jatobá.

Além de prestar consultoria na esfera policial e jurídica, Ilana escreve livros e roteiros de filmes e séries sobre esses crimes.

Seu último lançamento é o livro Rugai por Nós (Darkside Books), sobre Gil Rugai, que, embora tenha sido condenado pela Justiça, tem sua bênção — após ter participado da defesa dele, ao lado do filho, que é advogado, Casoy diz que investigou o caso e acredita na inocência de Rugai.

Na entrevista à BBC News Brasil, Casoy fala sobre o caso Suzane von Richthofen e discute a maneira como o Brasil tem lidado com criminosos e seus crimes, incluindo os debates recentes sobre aumento de penas e o encarceramento em massa.

Leia a entrevista abaixo, editada para maior clareza e concisão.

BBC News Brasil — O que faz um criminólogo e como ele se forma?

Ilana Casoy — Criminologia, em geral, está dentro do Direito, mas tem interfaces com muitas áreas. Em geral é pós-graduação, mas não tem muitas. Sou autodidata, até que o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais lançou uma pós de dois anos e, por sorte, não estava dito que só advogados poderiam se inscrever. Eu me joguei. Aprendi muito e formalizei um saber. É uma carreira difícil.

Na minha tese, eu me aprofundei nas questões filosóficas, sociais, psicológicas e até biológicas dos crimes. A ideia é entender como um crime pode acontecer, qual é o caminho que o criminoso percorre, e há áreas muito específicas, como crimes em série e de família, caso dos parricídios. Eles caem numa estatística minúscula, mas causam uma ruptura social muito grande, por isso é importante estudá-los.

BBC News Brasil — Por que algumas pessoas têm aversão a discutir crimes?

Casoy — Nem todo mundo consegue lidar com a miséria do mundo. Acontece que o mundo está fazendo um bom trabalho na banalização do crime, porque é tanta notícia de crime, tão detalhada, por tantas horas no ar, como se fosse um Big Brother do crime, que a população não aguenta mais.

Divulgação 'Suzane é muito forte racionalmente, mas muito pobre emocionalmente', diz Ilana Casoy

BBC News Brasil — Há no país um pensamento punitivista ganhando força, clamando pelo encarceramento em massa. Como você interpreta isso?

Casoy — Eu choro. No Brasil, não há prisão perpétua e, se a pessoa vai sair da cadeia, é melhor cuidar bem dela, porque nosso pensamento é reintegrá-la à sociedade. Nos países com prisão perpétua, pode-se deixar enlouquecer na cela e comer reboco; em tese não tem problema, ela nunca vai voltar para o convívio. Mas nossa Justiça não é assim, então a gente tem que cuidar do preso.

Outra coisa: a criminalidade em geral não é a que aparece na mídia. Não estamos falando de gente que matou o pai e a mãe, matou a filha ou cometeu crimes sérios. A grande criminalidade é gente que tropeçou, que errou, que se enganou. Ainda é possível o Estado lutar por essa pessoa. Você não precisa acreditar que quem errou uma vez caiu num poço sem fim.

Mas as pessoas querem resultados rápidos, então fica essa intolerância. Ah, vamos aumentar a pena. Nunca vi bandido discutir pena antes de cometer um crime. Você já viu sentar a rodinha e falar: "Vamos ver se é melhor assaltar a loja ou o banco ou as pessoas?". Não existe isso. A pena é irrelevante, porque o índice de identificação do criminoso é baixo. Então, não adianta aumentar a pena. Tem que investir em quem vai investigar, nos equipamentos, nos laboratórios, nas perícias.

BBC News Brasil — Um dos casos de maior repercussão em que você trabalhou foi o da Suzane von Richthofen. Como você entrou nele?

Casoy — Eu fazia um estágio na perícia do DHPP, o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, e queria muito ver uma reprodução simulada. Mas elas são sempre perigosas, porque você leva o assassino ao local onde o crime foi cometido e, em geral, são locais de risco. Eu era uma civil, ninguém queria me levar no meio da muvuca.

Quando esse caso aconteceu, foi minha chance. Quando pedi autorização à juíza corregedora para assistir, ela perguntou por quê. Eu disse que queria escrever um livro sobre o caso. Não sabia quando, mas queria. Acabei entrevistando mais de cem pessoas, lancei o livro e, por isso, cada vez fui mais requisitada para falar sobre o caso.

Stella Carvalho/Divulgação Caso Richthofen também tem três filmes que reconstituem o crime, com os criminosos interpretados por atores: A Menina que Matou os Pais, O Menino que Matou meus Pais e A Confissão

BBC News Brasil — E qual foi seu papel no documentário da Netflix?

Casoy — Fiz consultoria de criminologia e também trouxe algumas pessoas para falar sobre esse crime. Acho importante discutir. Estudo a mente humana, então não tenho preconceito em relação ao crime que será tema de um documentário. Queria ouvir o que ela tinha a dizer. Ela tinha 19 anos quando aconteceu, já se passaram mais de 20 anos. Queria entender o que pensa uma pessoa que passou a vida encarcerada, o que mudou na cabeça dela. Esse era o objetivo, né?

BBC News Brasil — O que você descobriu ao assistir à entrevista?

Casoy — À entrevista completa, não tive acesso. Inclusive, muita gente perguntou se eu não a entrevistei. Não. Sou criminóloga, não jornalista ou diretora. Mas teve coisas interessantes. Por exemplo, [a investigadora] Cíntia Tucunduva diz que Suzane mostrou a casa como um guia de um museu. Eu amplio: até hoje ela fala desse crime como um guia de museu do crime. Ela faz um relato que está apartado dela. Isso é uma coisa que me impressiona, a distância que ela tem desse crime. [O psicanalista] Christian Dunker diz que ela dissocia, não assume a responsabilidade, não se horroriza com ela mesma, porque a culpa é deles [dos irmãos Cravinhos].

Suzane é muito forte racionalmente, mas muito pobre emocionalmente. Ela explica tudo e sabe inclusive a hora em que deve chorar. Isso é um entendimento refinado, intelectual, mas ela consegue, porque ela não está sentindo. Ela tem uma frase de livro para falar da relação com o irmão: "Nós éramos iguais, mas agora havia dois mortos e uma tragédia entre nós". Meu, que forte. Faltou o sentimento disso, mas a semântica é impecável. Só que, se você vai chorar e não vai sair lágrima, é melhor não tentar, né?

Ela entende intelectualmente que é responsável, porque ela fala: "Eu levei eles até lá". Mas cadê eu arrancando meus cabelos porque eu levei eles até lá? Não tem essa parte. E ela tem um vício: ficar perguntando "entende?" o tempo todo. Isso é subestimar a pessoa que está na sua frente. É claro que eu entendo. O problema é se eu sinto o que você está falando.

BBC News Brasil — Conhecendo a investigação tão a fundo, acha que teve partes que deveriam ser mais exploradas no documentário?

Casoy — Teve algumas partes pouco exploradas. Por exemplo, a homossexualidade situacional. Uma pessoa que tem uma longa pena e é heterossexual, tanto na cadeia masculina como na feminina, como faz para resolver essa questão? Ela é homossexual? Suzane se relacionou com alguém do mesmo sexo. Ela fala com constrangimento sobre isso. E hoje ela é hétero, casada com um homem, tem um filho. Então ela sempre foi heterossexual, mas teve uma homossexualidade situacional. Era importante isso ter sido mais explorado.

Outra coisa que sinto falta é que Suzane teve um filho por cesárea, com data marcada, e ela escolheu a data do aniversário do Daniel Cravinhos. Eu teria perguntado: não te incomoda que seu filho tenha nascido no mesmo dia que o Daniel?

BBC News Brasil — Há quem diga que faltou, por parte da entrevistadora, confrontá-la.

Casoy — Um confronto não vai acontecer, porque ninguém vai conseguir essa entrevista. Você acha que ela vai topar? Acha que ela vai botar a cara na câmera para ser confrontada? É muito delicado o papel da Lygia [diretora] e do Maká [codiretor]. Eles andam no fio da navalha o tempo todo. A qualquer momento essa moça levanta e acabou. Não se trata de encurralá-la. É preciso ter muito jeito. Então eu parabenizo muito os diretores. Foi difícil decidir o que perguntar, porque ali não é o julgamento dela. Ela já foi julgada e condenada.

Agora, o mais relevante que a gente tira é que uma coisa é legalmente você cumprir sua pena. Ela vai acabar de cumprir e, legalmente, estará zero a zero. Mas o julgamento moral funciona diferente. Será que ela vai ser absolvida moralmente? Aí não tem lei que segura.

BBC News Brasil — Como você vê as críticas feitas ao filme?

Casoy — Fico espantada com a reação de ódio pessoal que algumas pessoas manifestam, tanto na página da Netflix como na minha. Penso: "Gente, por que vocês se sentem tão traídos? Não era com vocês o caso dela, né?" A sociedade se sente muito traída pela Suzane. Por quê? É uma sociedade branca, hétero, bacaninha, classe média, e essa menina era uma de nós. Como que ela faz isso? Ela fez, mas não foi contra você, sociedade. Era um problema dela, né? Por isso acho que o caso dá margem a enormes discussões — psicológicas, filosóficas, sociais, educacionais, até biológicas, se você quiser. Agora, a reação das pessoas é como se ela tivesse cometido um crime contra cada um deles.

O que vocês acham que ela poderia ter feito para se redimir? Autotortura, automutilação? As pessoas não conseguem ouvir o relato dela com interesse científico, com isenção. Elas se sentem parte dessa história e reagem com muito ódio — e ódio contra a produtora, contra quem foi entrevistado para dar um suporte para essa discussão.

Um monte de gente escreve: "Por que Netflix não faz um filme da professora X?". A Netflix não é uma instituição de caridade. Vocês que deram palco e audiência para esse crime e a Netflix vai buscar o quê? Coisas que já têm palco. Não é caridoso. Precisa apresentar balanço, a ação tem que subir, tem milhares de questões.

Por que não tem notícia boa no jornal? Porque ninguém quer ouvir. É fácil agora falar, mas é você, sociedade, que deu palco para isso. Então não dá para reclamar que é sobre isso que os streamings querem conversar.

Eu sou uma profissional tentando entender uma mente humana muito diferente da minha. Ela não me traiu.

BBC News Brasil — Traiu em que sentido?

Casoy — Ah, ela é como a gente. Lamento. Ela é uma menina branca, hétero, que estudava na PUC. Quer mais clichê do que a Suzane? É a filha nota 10. E como isso acontece? Mas a discussão importa. É lógico que não se justifica nada, mas, por exemplo: não adianta proibir um adolescente de namorar com alguém. Não é proibindo que o pai vai educar. "Proíbo você de namorar o Daniel." Beleza, jogou ela no colo do Daniel. Isso justifica? Claro que não. Ninguém deve ser morto. Nem mesmo quem cometeu crime. Agora vamos aprender. Se você consegue se distanciar, você tira conhecimento dali.

Editora DarkSide/Divulgação Ilana Casoy acaba de lançar um livro sobre Gil Rugai, condenado por matar o pai e a madrasta; ela participou da defesa dele ao lado do filho, que é advogado

BBC News Brasil — A relação dela com o pai, que você citou, é interessante. Ela sofria abuso?

Casoy — Ela nega, o irmão nega, mas Daniel afirma com riqueza de detalhes que via hematomas nela. Eu não sei a verdade. Ela nega e acusa Daniel de querer usar isso para se defender. É óbvio que, se ela alegasse que era violentada ou abusada sexualmente pelo pai, essa história viraria de ângulo. Pode-se dizer que ela não fala isso porque já se sente muito culpada. É muito difícil o abusado falar, ainda mais nessa situação. Mas a gente não sabe.

Andreas, que é a figura de fora, nega qualquer coisa em relação a isso, mas várias teorias foram criadas. E por que são criadas teorias? Porque as pessoas precisam dar um motivo muito grave para justificar um crime como esse. E às vezes não tem motivo.

BBC News Brasil — Suzane conta, gargalhando, que um promotor teria se apaixonado por ela e lhe oferecido um lanche de presente. Esse trecho está sendo reproduzido nas redes. As pessoas dizem, a partir dele, que Suzane tem alguma complicação mental. Foi feito um exame na época para dizer se ela tinha alguma questão psiquiátrica?

Casoy — Foram feitos exames. Não vou entrar muito nessa seara porque ela é muito técnica. Mas posso te dizer que não houve um diagnóstico de psicopata. Agora, a gente tem que considerar o seguinte: [as pessoas pensam que] quem mata não pode mais rir, né? Não pode ser feliz. Isso acompanha a condenação. Do jeito que ela é condenada moralmente, como assim você vai rir? Cala a boca. Você não vai ficar rindo aí na minha cara, né? Você não vai ser feliz. Como assim você casou e tem um filho? Está louca? Você não merece.

Eu, se estivesse presa e fosse retirada à noite para ser levada a uma promotoria para ouvir um promotor, ia estar gelada de medo. Ela não teve medo. Não é interessante? Eu acho mais interessante isso. Para ela, foi engraçado; para mim, seria amedrontador. Mas para ela foi patético. Você vê como ela tem um entendimento intelectual muito mais forte do que o entendimento emocional.

BBC News Brasil — De toda forma, ela não parece ter sido absolvida pelo público. Ou ela pode ter feito o documentário apenas para ganhar dinheiro.

Casoy — Aliás, deixa eu falar sobre dinheiro. Nunca ouvi falar disso. Estava dentro [da produção]. Nunca ouvi falar que Suzane tenha recebido dinheiro. Não estou dizendo peremptoriamente que não, mas não tive essa informação. Perguntei e sempre foi negado. Talvez eu fosse a última a saber mesmo, né?

Mas me espanta a aversão das pessoas. A sociedade continua condenando depois da pena. Mas eu concordo que ganhar dinheiro com o próprio crime é algo de que discordo veementemente, por óbvio. Nos Estados Unidos, já tem lei contra isso. Li neste fim de semana que no Brasil tem algumas propostas nesse sentido, de que quem comete um crime não pode ganhar com o próprio crime.

BBC News Brasil — Você já teve alguma conversa com ela, já a entrevistou?

Casoy — Nunca tentei. Só me interessaria uma entrevista de confronto, mas aí já sei a resposta, né? Desse mato não sai coelho. Eu não acho que ela vá querer falar, porque acredito que tem uma defesa psíquica importante, como Christian Dunker explica no documentário. Ela precisa dizer que não foi ela até para sobreviver psiquicamente. Então, ela se tira fora desse jogo. Não é para mim, porque eu não vou resolver a cabeça dela. Eu gosto do processo, porque o processo não gosta de ninguém. São informações, e quem lê é que decide o que pensa.

Conversar com ela que benefício poderia me trazer? Eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não poderia fazer uma avaliação mental; também não há mais nada a investigar na fase policial, está tudo esclarecido. A fase judicial também, ela já está cumprindo pena. A não ser que surgisse uma novidade estrondosa, não vai modificar.

BBC News Brasil — Você trabalhou em outro caso de parricídio, o de Gil Rugai, acusado de matar o pai e a madrasta, e está lançando um livro sobre ele. Qual foi sua contribuição nesse caso?

Casoy — Tenho um filho advogado, Marcelo Feller, e ele foi nomeado pela Defensoria Pública para defender o Gil. Eu já ajudava a polícia, a promotoria, mas quase sempre pela acusação, né? Ele me questionou: "Que tal participar de uma defesa?" Leio um processo muito diferente de um advogado, porque não tenho formação jurídica. Eu leio como você lê Agatha Christie. Para mim é uma história, e assim vou procurando coisas que passam juridicamente, mas não passam em quem lê. Eu disse que só ia se achasse que ele era inocente. Eu conto essa história, tanto minha quanto dele, no livro.

Transcrevi na íntegra os depoimentos do júri, porque, se eu editasse, você ia falar: "Ah, que parte você editou? Você ajudou seu filho, que ajudou a defesa." Não, eu deixei na íntegra os depoimentos. O jurado será o leitor. O caso já está julgado, e Gil foi condenado por quatro votos a três, o que nada mais é do que uma dúvida razoável. Nem os jurados conseguiram ter certeza de uma coisa ou de outra. Então, para mim, isso tem que ser revisto.

[Nota da redação: Gil Rugai foi condenado a 33 anos e 9 meses de prisão em 2013, após um júri popular. O crime foi em março de 2004, quando Rugai tinha 20 anos. Luiz Carlos Rugai e Alessandra de Fátima Troitino foram mortos com 11 tiros em Perdizes, bairro de São Paulo. Entre prisões e recursos, Gil cumpriu menos de 12 anos de prisão. Ele foi solto em agosto de 2024, após a Justiça conceder progressão para o regime aberto.]

BBC News Brasil — Qual é a sua avaliação sobre ele?

Casoy — Ele foi o único suspeito investigado, e era o suspeito perfeito. Não é que não tivesse pé nem cabeça suspeitar do Gil. Tinha. O Gil é muito estranho. Eu sei que ser estranho não é crime, porque senão eu estaria presa, mas ainda assim compõe um imaginário popular. A principal coisa é que nunca foi estabelecida a hora do crime. Isso me incomodou demais, porque, quando você não estabelece a hora do crime, você não dá pro réu a possibilidade de ter um álibi.