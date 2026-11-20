O prefeito de Cincinnati, Aftab Pureval, lamentou a morte do animal, que virou sabor de sorve e até inspirou uma personagem do balé da cidade. "Ela trouxe sorrisos a muitos rostos", disse ele em seu perfil no X - (crédito: Getty Images)

A hipopótamo Fiona, que viralizou nas redes sociais em 2017 depois de sobreviver a um nascimento prematuro, morreu nesta quinta-feira (19/11) no zoológico de Cincinnati, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, informou a instituição em uma nota oficial.

Há dez dias, ela engoliu um chapéu de tricô que caiu no local onde vivia.

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"É com extrema tristeza que damos a notícia devastadora de que Fiona não resistiu, apesar das várias tentativas da nossa equipe incrível de veterinários e tratadores para ajudá-la nessa emergência médica", informou o zoológico.

Eles "tentaram de tudo para ajudá-la", mas "no fim, foi muito difícil para ela superar", adicionou.

"Estamos em choque", seguiu o diretor do zoológico de Cincinnati, Dave Jenike, em outro comunicado. "Não esperávamos por isso. Ela lutou até não poder mais."

Michelle Curley, porta-voz da instituição, contou que o chapéu chegou ao recinto de Fiona por acidente, depois que um visitante do zoológico o jogou para o alto e ele ficou preso em um ventilador de teto que, então, o arremessou ao local onde o animal vivia.

"Provavelmente não conseguiríamos repetir isso mesmo se tentássemos", lamentou Curley.

Sob cuidados humanos, hipopótamos costumam viver, em média, por 50 anos.

Embora, inicialmente, tivesse demonstrado estar bem, o apetite de Fiona começou a diminuir nos últimos dias, quando a equipe veterinária passou a incentivar a hipopótamo a se alimentar para expelir o chapéu pelo sistema digestivo.

Um exame de ultrassom realizado horas antes da morte mostrava o objeto atravessado no seu intestino delgado. Como um procedimento cirúrgico não é indicado para animais adultos, um tratador afirmou, na ocasião, que "nossa melhor chance de sucesso com Fiona seria se ela conseguisse expelir o chapéu sozinha".

Em outra abordagem, a equipe médica também incentivou Fiona a ficar em pé em uma plataforma vibratória emprestada de uma fazenda de cavalos, o que poderia fazer o chapéu se movimentar no corpo dela.

"Nossa equipe foi heróica nos esforços para salvá-la. Fez tudo o que era possível, mas o corpo dela não aguentou", disse Jenike.

Fiona lutou para sobreviver ao seu nascimento, depois de um parto prematuro no próprio zoológico de Cincinnatti, em 2017. Ela pesava 13 quilos — a metade do menor peso já registrado em partos de animais da sua espécie.

Getty Images O prefeito de Cincinnati, Aftab Pureval, lamentou a morte do animal, que virou sabor de sorve e até inspirou uma personagem do balé da cidade. "Ela trouxe sorrisos a muitos rostos", disse ele em seu perfil no X

A morte de Fiona levantou um debate sobre o comportamento de visitantes em zoológicos. "Embora não tenha sido intencional, esse é um lembrete trágico sobre como todos devem se comportar com cuidado e respeito perto dos animais", disse Debbie Metzler, diretora do grupo People for the Ethical Treatment of Animals, ou PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais, em tradução livre).

"A PETA espera que o zoológico revise seus protocolos para ajudar a evitar que algo assim aconteça novamente, e pedimos a todos os visitantes que guardem seus pertences em segurança e nunca joguem objetos perto do recinto dos animais", agregou ela.

Depois que viralizou nas redes, Fiona inspirou um sabor de sorvete e até uma personagem do balé de Cincinnati.

O prefeito, Aftab Pureval, disse que a hipopótamo "era um símbolo de perseverança e alegria" na cidade.

"Ela trouxe sorrisos a tantos rostos, de crianças a pais e visitantes de todo o mundo", escreveu ele em seu perfil no X.

"Nossa cidade está de coração partido, mas não poderíamos estar mais gratos por ela ter feito parte de nossas vidas e de nossa comunidade como um todo."