Quando recebeu o convite para assumir a direção de fotografia da nova adaptação de Harry Potter, o brasileiro Adriano Goldman já havia trabalhado em grandes produções da indústria audiovisual.

Aos 60 anos, o diretor acumula no currículo passagens por séries de sucesso como The Crown e Star Wars: Andor, além de sete indicações ao Emmy. Ainda assim, o tamanho da nova produção da HBO o surpreendeu.

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"Nunca vi realmente nada tão incrível, tão lindo e tão grande", diz Goldan à BBC News Brasil. "É um privilégio muito grande poder trabalhar no projeto."

A série, que estreia em 25 de dezembro na HBO e no streaming HBO Max, marca a primeira experiência de Goldman em um projeto de fantasia.

O diretor paulistano assina a fotografia da primeira temporada, que adapta Harry Potter e a Pedra Filosofal, da escritora britânica J. K. Rowling. A produção já tem a 2ª temporada garantida (A Câmara Secreta).

Atualmente, ele é o único brasileiro na equipe principal da série, trabalhando diretamente com o diretor Mark Mylod (que dirigiu O Menu e vários episódios da premiada série Succession) na definição da identidade visual da adaptação.

Goldman diz estar ciente do desafio e da responsabilidade que é readaptar o sucesso internacional 15 anos após a estreia do último filme da franquia.

"O público tem uma expectativa muito grande de releitura ou de revisitar os filmes e os livros", diz.

"E existe uma intenção de quem está por trás do projeto de agradar essa grande massa de fãs."

HBO Max/PA Alastair Stout como Ron Weasley, Dominic McLaughlin como Harry Potter e Arabella Stanton como Hermione Granger

A série de livros de Rowling já vendeu mais de 450 milhões de exemplares em todo o mundo e foi traduzida para mais de 70 idiomas.

"Não sinto que [a expectativa dos fãs] afete a mim diretamente, mas pode afetar. Uma vez que essa primeira temporada for entregue, vamos avaliar a recepção", diz Goldman.

Ao mesmo tempo, o diretor de fotografia acredita que a série tem elementos para conquistar tanto os admiradores de longa data quanto uma nova geração de espectadores.

"Tenho convicção de que o menino que faz o Harry Potter é um excepcional ator juvenil e acho que isso vai ajudar muito a ganhar o público que tem hoje um certo receio ou muita expectativa [em relação à nova adaptação]."

Segundo Goldman, para além da expectativa dos fãs, a dimensão da nova produção pode ser percebida nos cenários: grande parte do universo da série foi construída fisicamente nos estúdios da Warner Bros., ao noroeste de Londres, no Reino Unido.

"Quase 80% ou 90% do projeto é feito em cenários construídos. Eu nunca vi nada tão grande."

A busca por uma aparência mais realista também levou a equipe a recorrer a recursos práticos sempre que possível. Muitos ambientes são iluminados com chamas reais, operadas por uma equipe dedicada de efeitos especiais.

HBO Max/PA Lox Pratt interpreta Draco Malfoy na nova série

Essa opção dialoga com a visão criativa desenvolvida ao lado de Mylod. Segundo Goldman, a intenção é usar a iluminação para criar contraste entre o mundo real, dos chamados "trouxas", e o universo dos bruxos em Hogwarts.

Enquanto a escola de magia foi iluminada por cores mais quentes e acolhedoras, os tons mais frios predominam no início da série, quando Harry ainda não descobriu sua verdadeira identidade.

Goldman afirma ainda que outro grande desafio de filmar a primeira temporada foi construir os cenários e dar veracidade às cenas das partidas de quadribol, o esporte disputado no ar por bruxos montados em vassouras voadoras, que é uma das marcas de Harry Potter.

"A primeira temporada tem pelo menos três jogos, acho. Um deles é muito grande mesmo", conta o diretor brasileiro.

"Foi bastante desafiador porque é muito técnico e envolve todos os departamentos do figurino, a maquiagem, o efeito especial e efeitos visuais também."

Nova adaptação já divide opiniões nas redes

O desafio de convencer um público que tem uma relação afetiva muito forte com a versão cinematográfica e literária da história já começou antes mesmo da estreia de Harry Potter na HBO.

Nas redes sociais, fãs da saga fizeram críticas à escolha dos atores para os persongens principais e até à iluminação e escolha de cores exibida nos trailers.

A escalação de Paapa Essiedu, ator negro, para interpretar Severus Snape provocou uma onda de críticas de parte dos fãs, que questionaram a mudança em relação à descrição física do personagem nos livros e à interpretação de Alan Rickman nos filmes. O debate chegou a ultrapassar as discussões sobre fidelidade à obra e incluiu manifestações racistas e ameaças direcionadas ao ator.

Outras escolhas, como John Lithgow para Dumbledore e Nick Frost para Hagrid, também foram inevitavelmente comparadas às interpretações dos atores que deram vida aos personagens no cinema.

Já uma cena da série exibida durante uma premiação em Los Angeles também foi questionada por parte do público, que comparou a produção aos filmes originais, lançados entre 2001 e 2011. Entre as principais reclamações estão a aparência dos efeitos visuais, a iluminação e a falta de cores vibrantes nos cenários.

Apesar das críticas, a prévia também recebeu elogios. Parte do público destacou a escolha do elenco e a fidelidade de algumas cenas às descrições dos livros de J.K. Rowling.

Adriano Goldman falou à BBC News Brasil no final de agosto de 2026, antes de boa parte dessas reações. Assim, o diretor de fotografia não foi questionado sobre as críticas que surgiram posteriormente.

Além das questões relacionadas à adaptação, a série carrega ainda a controvérsia em torno de J.K. Rowling. A escritora, que participa da produção como produtora executiva, é alvo de críticas por suas declarações sobre pessoas trans.

Seus posicionamentos provocaram pedidos de boicote à nova produção e colocaram integrantes do elenco diante de questionamentos sobre sua associação ao projeto.

A rotina de filmagens com os jovens atores

A rotina de trabalho com o elenco infantil, que acompanhará a história ao longo dos próximos anos, também impôs seus próprios desafios.

"A legislação britânica só permite que as crianças trabalhem na frente da câmera por quatro horas ou quatro horas e meia por dia", conta Goldman.

Por isso, todos os preparativos técnicos e ensaios precisam ser feitos sem a presença dos atores mirins.

Enquanto em outras produções é possível ajustar enquadramentos, iluminação ou movimentação de câmera durante a gravação, em Harry Potter, grande parte das decisões precisam ser resolvidas com antecedência. "Não dá tempo de ser criativo quando as crianças estão no set", diz o diretor.

Para viabilizar as gravações, a produção chegou a construir uma escola dentro dos estúdios da Warner Bros., onde os jovens atores dividem os dias entre as aulas e as filmagens. A estrutura foi pensada para acompanhar o elenco durante boa parte da duração do projeto.

As salas de aula propostas foram projetadas para acomodar até 600 alunos em períodos de pico — como durante as filmagens de cenas com grande número de figurantes —, mas, em condições normais, atendem a cerca de 150 estudantes.

HBO Max/PA Para viabilizar as gravações, a produção chegou a construir uma escola dentro dos estúdios da Warner Bros. em Londres

Trabalhar com The Crown 'mudou minha vida'

Adriano Goldman começou sua carreira no audiovisual como operador de câmera e se tornou assistente de direção em uma produtora independente em São Paulo. Após uma especialização nos Estados Unidos, migrou para a área da fotografia, que sempre foi sua paixão.

Seu primeiro trabalho internacional foi no longa Sem Identidade, dirigido por Cary Fukunaga (que, mais tarde, dirigiu o último filme da série James Bond, 007 - Sem Tempo para Morrer), e filmado no México. O filme venceu dois prêmios principais do Festival de Sundance de 2009, incluindo o de Excelência em Cinematografia Dramática.

"Eu já tinha uma experiência profissional considerável, mas, quando fiz o primeiro projeto fora, a coisa engrenou", conta à BBC News Brasil.

"Depois do filme no México fui fazer outro em Michigan, depois em Los Angeles, então em Vancouver. Mas você está sempre aprendendo alguma coisa nova."

Guy Levy/BAFTA via Getty Images Trabalho na série 'The Crown' consolidou a carreira do brasileiro na indústria

O diretor de fotografia admite, porém, que seu trabalho nas seis temporadas de The Crown, da Netflix, foi o mais transformador para sua carreira e vida pessoal.

"De fato, mudou minha vida, né? Eu me mudei para a Inglaterra, foram oito anos da minha vida fazendo um projeto que me deixa muito orgulhoso", conta.

Goldman foi indicado ao Emmy de Melhor Fotografia em todas as seis temporadas da série e venceu duas vezes: em 2018 e em 2021.

Também ganhou um Bafta TV Craft Award em 2018 e conquistou dois prêmios e recebeu quatro indicações ao ASC Awards (da American Society of Cinematographers) pela produção.

Além do reconhecimento em premiações de cinematografia, a série também consolidou sua relação profissional com produtores e diretores no centro da indústria audiovisual.

No seu currículo de sucessos internacionais, o brasileiro também tem o longa Jane Eyre (2011) e a série Como um Relâmpago, da Netflix, que lhe rendeu a sétima indicação à principal premiação da indústria televisiva em 2026.

A trajetória chamou a atenção de Mark Mylod, diretor responsável pela nova adaptação de Harry Potter.

Netflix Imelda Staunton deu vida à rainha Elizabeth 2ª ao lado de Jonathan Pryce como príncipe Philip em 'The Crown'

Segundo o brasileiro, Mylod revelou que seu nome estava entre os primeiros considerados para assumir a direção de fotografia da série desde o início do projeto.

Goldman afirma que os dois desenvolveram rapidamente uma boa sintonia criativa, descrevendo o diretor como um profissional pragmático, eficiente e próximo da equipe.

"O Harry Potter, que no começo era um projeto enorme e dava uma certa ansiedade e angústia, agora se transformou em uma família", diz o diretor.

"Encontramos uma metodologia de trabalho que está se provando eficiente, e acho que está ficando bonito."

'Ainda carrego uma certa simplicidade'

Mas, apesar de sua vasta experiência em grandes produções, Goldman acredita que continua carregando características adquiridas durante a formação profissional no Brasil.

Ele define seu papel menos como o de um artista e mais como o de "um solucionador de problemas".

Na avaliação dele, profissionais brasileiros se acostumam a encontrar alternativas em ambientes com recursos limitados, o que acaba se tornando uma vantagem em produções internacionais.

"Quando você cresce dentro de uma indústria que tem poucos recursos, aprende a reclamar menos e tentar achar soluções. E eu ainda carrego comigo uma certa simplicidade nas soluções."

Goldman defende ainda não carregar consigo um estilo pessoal de direção de fotografia: "Eu tenho que me adaptar ao estilo do diretor e ajudar o máximo possível a contar aquela história e valorizar cada cena, cada plano, cada ação".

"A verdadeira colaboração artística entre diretor e diretor de fotografia existe, mas ela é a exceção. A regra é você ser contratado para fazer um trabalho e fazer o melhor possível daquela relação."

Por isso, argumenta, diretores de fotografia não são considerados coautores de uma obra cinematográfica. "Os autores são o diretor, o roteirista e os produtores. Eu entendo o que eu faço muito mais como um ofício do que uma arte", diz.

"A minha arte não existe sem um monte de outras coisas já terem acontecido antes, preciso que o cenário, o ator, a maquiagem, o figurino estejam ali. Mas, para mim, é suficiente. Eu gosto disso."