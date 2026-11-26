Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou o nome de seu primeiro ministro do quarto mandato, e de uma pasta de destaque: Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, comandará a Fazenda a partir de 2027.
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Segundo o Palacio do Planalto, Trabuco aceitou o convite após reunir com Lula nesta quinta-feira (26/11).
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À BBC News Brasil, o economista André Lara Resende afirmou que a escolha foi uma "ótima opção".
"Uma personalidade serena, conciliadora, da confiança do Lula, capaz de reduzir a tensão entre o 'mercado' e o presidente", afirmou Resende, cujas propostas para as políticas monetária e fiscal causou alvoroço recentemente.
Trabuco trabalha no Bradesco desde os 17 anos, onde começou como escrituário. Assumiu funções como CEO (diretor-executivo) de 2009 a 2018, diretor de Marketing, Diretor-Presidente da Bradesco Vida e Previdência e Presidente do Bradesco Seguros. Em 2018, assumiu a presidência do Conselho de Administração.
Em 2014, Trabuco recusou o convite da então presidente Dilma Rousseff (PT) para assumir o Ministério da Fazenda.
Para Cristina Helena de Mello, professora da Sorbonne 1, em Paris, e coordenadora da pós-graduação em Economia da PUC-SP, o contexto para o positivo ao convite agora é outro.
"Faz algum sentido, nesse momento da vida dele, aceitar dar uma contribuição pública", avalia a professora.
A economista vê a escolha como motivada por uma tentativa de diálogo com "um mercado relativamente incompreensível com o poder público" — que tem reagido às propostas de Lula com aumento da percepção de risco e "movimentos bruscos" na precificação de ativos.
"Encontrar uma pessoa que pavimentou sua trajetória no setor privado, no setor financeiro, e que compreende e dialoga bem com esse interlocutor é interessante", avalia Mello.
Um economista que atua em uma organização internacional e preferiu não se identificar também elogiou a escolha. Ele usou uma metáfora para descrever o contexto econômico atual: é como se o Brasil estivesse em uma "festa em um lugar muito bonito", mas mesmo assim houvesse gente de mau humor.
"Está tudo funcionando, o clima está bom, mas mesmo assim as pessoas que organizam a festa estão muito mal-humoradas. Essa postura consegue contaminar a festa, deixá-la mais pesada", disse o economista, comparando os organizadores ao mercado — que está insatisfeito com os juros altos e coma vitória de Lula, embora a economia esteja indo "bem" e não haja "nada grave na conjuntura".
Nessa analogia, o novo ministro seria quem "salva a festa".
"A chegada do Luiz Carlos Trabuco é um jeito que o presidente encontrou para mudar o clima da festa, para desinflamar a economia", disse o economista.
"É um convite interessante, porque Trabuco é de uma época anterior ao protagonismo da Faria Lima, quando o mercado financeiro ainda era o financiador da atividade econômica, e não prestava um serviço ao sistema como um todo. Ele vai conseguir conectar esse mercado financeiro atual ao governo."
Outro economista que preferiu não se identificar, atuante na Faria Lima, afirmou que esta foi a "melhor opção possível".
"O Trabuco conhece muito bem a realidade do setor privado, sabe a dor do empresário brasileiro e o mercado tem muita confiança nele", afirma.
Outro aspecto apontado pelo economista é o fato de o ministro escolhido não ser ligado ao PT, o que indica a perspectiva de "mudanças estruturais na agenda econômica para além de Lula".
"Se o presidente quisesse apenas impor o projeto econômico dele, não precisaria chamá-lo. Colocaria alguém ligado ao PT que só obedecesse a ele. A sinalização é que a agenda econômica terá autonomia", diz o economista.
"Tenho certeza que ele fará um ajuste fiscal muito mais robusto do que qualquer nome ligado ao PT. Não será um ajuste dos sonhos do mercado, mas também não será o que tem vindo do governo."
Essa fonte também elogiou a capacidade técnica e de diálogo do Trabuco — uma combinação que ministros anteriores não conseguiram alcançar.
Trabuco é graduado em filosofia e tem pós-graduação em Sócio-Psicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).
Em 2023, o banqueiro Trabuco foi um dos integrantes do "Conselhão" no governo Lula, um fórum criado por gestões petistas para dialogar periodicamente com membros da sociedade civil e de setores produtivo e financeiro.
Mais cedo, o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, subiu 6% diante das especulações de que Trabuco poderia se tornar ministro.