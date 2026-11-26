'Sereno', Trabuco é 'capaz de reduzir a tensão' com mercado, diz Lara Resende; veja a reação de outros economistas à escolha na Fazenda - (crédito: Patricia Monteiro/Bloomberg via Getty Images)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou o nome de seu primeiro ministro do quarto mandato, e de uma pasta de destaque: Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, comandará a Fazenda a partir de 2027.

Segundo o Palacio do Planalto, Trabuco aceitou o convite após reunir com Lula nesta quinta-feira (26/11).

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À BBC News Brasil, o economista André Lara Resende afirmou que a escolha foi uma "ótima opção".

"Uma personalidade serena, conciliadora, da confiança do Lula, capaz de reduzir a tensão entre o 'mercado' e o presidente", afirmou Resende, cujas propostas para as políticas monetária e fiscal causou alvoroço recentemente.

Trabuco trabalha no Bradesco desde os 17 anos, onde começou como escrituário. Assumiu funções como CEO (diretor-executivo) de 2009 a 2018, diretor de Marketing, Diretor-Presidente da Bradesco Vida e Previdência e Presidente do Bradesco Seguros. Em 2018, assumiu a presidência do Conselho de Administração.

Em 2014, Trabuco recusou o convite da então presidente Dilma Rousseff (PT) para assumir o Ministério da Fazenda.

Para Cristina Helena de Mello, professora da Sorbonne 1, em Paris, e coordenadora da pós-graduação em Economia da PUC-SP, o contexto para o positivo ao convite agora é outro.

"Faz algum sentido, nesse momento da vida dele, aceitar dar uma contribuição pública", avalia a professora.

A economista vê a escolha como motivada por uma tentativa de diálogo com "um mercado relativamente incompreensível com o poder público" — que tem reagido às propostas de Lula com aumento da percepção de risco e "movimentos bruscos" na precificação de ativos.

"Encontrar uma pessoa que pavimentou sua trajetória no setor privado, no setor financeiro, e que compreende e dialoga bem com esse interlocutor é interessante", avalia Mello.

Um economista que atua em uma organização internacional e preferiu não se identificar também elogiou a escolha. Ele usou uma metáfora para descrever o contexto econômico atual: é como se o Brasil estivesse em uma "festa em um lugar muito bonito", mas mesmo assim houvesse gente de mau humor.

"Está tudo funcionando, o clima está bom, mas mesmo assim as pessoas que organizam a festa estão muito mal-humoradas. Essa postura consegue contaminar a festa, deixá-la mais pesada", disse o economista, comparando os organizadores ao mercado — que está insatisfeito com os juros altos e coma vitória de Lula, embora a economia esteja indo "bem" e não haja "nada grave na conjuntura".

Nessa analogia, o novo ministro seria quem "salva a festa".

"A chegada do Luiz Carlos Trabuco é um jeito que o presidente encontrou para mudar o clima da festa, para desinflamar a economia", disse o economista.

"É um convite interessante, porque Trabuco é de uma época anterior ao protagonismo da Faria Lima, quando o mercado financeiro ainda era o financiador da atividade econômica, e não prestava um serviço ao sistema como um todo. Ele vai conseguir conectar esse mercado financeiro atual ao governo."

Patricia Monteiro/Bloomberg via Getty Images

Outro economista que preferiu não se identificar, atuante na Faria Lima, afirmou que esta foi a "melhor opção possível".

"O Trabuco conhece muito bem a realidade do setor privado, sabe a dor do empresário brasileiro e o mercado tem muita confiança nele", afirma.

Outro aspecto apontado pelo economista é o fato de o ministro escolhido não ser ligado ao PT, o que indica a perspectiva de "mudanças estruturais na agenda econômica para além de Lula".

"Se o presidente quisesse apenas impor o projeto econômico dele, não precisaria chamá-lo. Colocaria alguém ligado ao PT que só obedecesse a ele. A sinalização é que a agenda econômica terá autonomia", diz o economista.

"Tenho certeza que ele fará um ajuste fiscal muito mais robusto do que qualquer nome ligado ao PT. Não será um ajuste dos sonhos do mercado, mas também não será o que tem vindo do governo."

Essa fonte também elogiou a capacidade técnica e de diálogo do Trabuco — uma combinação que ministros anteriores não conseguiram alcançar.

Trabuco é graduado em filosofia e tem pós-graduação em Sócio-Psicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).

Em 2023, o banqueiro Trabuco foi um dos integrantes do "Conselhão" no governo Lula, um fórum criado por gestões petistas para dialogar periodicamente com membros da sociedade civil e de setores produtivo e financeiro.

Mais cedo, o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, subiu 6% diante das especulações de que Trabuco poderia se tornar ministro.