Depois de 35 anos vivendo na Espanha, a brasileira Rosemeire Jorge recebeu, em fevereiro, uma carta que lhe tiraria o sono pelo resto do ano. O documento lhe informava formalmente que ela teria que deixar o apartamento de 50 metros quadrados onde mora desde 2015, nas proximidades do Maloka – o bar e associação cultural que abriu há mais de duas décadas e se tornou um dos pontos de encontro de brasileiros em Madri.

As proprietárias haviam decidido vender o imóvel, e o que se seguiu foi uma via-crúcis para Rosemeire: a brasileira entrou em contato com dezenas de anunciantes e visitou pelo menos 15 apartamentos – sem sucesso.

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"Em muitos casos, é só o proprietário ouvir o meu sotaque brasileiro e já perde o interesse", relata.

Segundo Rosemeire, o aluguel na região em que ela mora dobrou nos últimos anos e os únicos imóveis acessíveis são cubículos sem ventilação.

"Enquanto isso, continuo recebendo cartas dos advogados das proprietárias com ameaças de que perderei o meu negócio se não sair rápido", diz. "O problema afetou a minha saúde: é angustiante não saber se vou conseguir um lugar para morar."

A história de Rosemeire ilustra a dimensão humana da crise habitacional que levou à convocação antecipada das eleições gerais deste domingo na Espanha (29/11) – e como ela afeta desproporcionalmente imigrantes, incluindo brasileiros.

O processo que culminou na votação começou com uma onda de protestos após o despejo de Maricarmen Abascal, de 87 anos, obrigada a deixar o apartamento onde vivia havia sete décadas após a empresa proprietária pressionar por um aumento expressivo do aluguel.

Em resposta aos protestos, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), de centro-esquerda, tentou aprovar dois decretos endurecendo as restrições aos reajustes de aluguéis e suspendendo, até 2030, os despejos de pessoas vulneráveis sem alternativa de moradia.

Quando o Congresso vetou os decretos, apelidados pela imprensa de "decretos Maricarmen", Sánchez convocou novas eleições, esperando que as urnas lhe dessem o apoio necessário para suas reformas no setor. As pesquisas, porém, apontam um resultado contrário ao que ele esperava.

Getty Images Despejo de Maricarmen Abascal provocou protestos na Espanha

Segundo o agregador de pesquisas do jornal El País, o Partido Popular (PP), de centro-direita, liderado por Alberto Núñez Feijóo, teria 31,4% das intenções de voto, contra 29,1% do PSOE e cerca de 17,9% do partido de direita radical Vox, de forte viés anti-imigração.

Somados os 1,8% de outro partido (o Se Acabó La Fiesta, SALF), o bloco da direita chegaria a 51,1%, contra 38,7% da esquerda, o que poderia abrir caminho para um governo de coalizão entre PP e Vox.

Os diferentes campos políticos têm propostas opostas para enfrentar a crise habitacional. Enquanto a esquerda aposta na regulação estatal e na ampliação do parque público de moradias, a direita defende a redução dos entraves à construção pelo setor privado e a revogação de normas que, segundo seus líderes, estariam distorcendo o mercado.

Como cerca de 70% dos estrangeiros de fora da União Europeia (UE) vivem de aluguel na Espanha, contra 14% dos espanhóis, segundo um estudo do Instituto de Pesquisa Urbana de Barcelona (IDRA), esta é uma das áreas em que as políticas do próximo governo poderão afetar mais diretamente a população imigrante.

'Racismo imobiliário'

Para entender como responder às proprietárias do imóvel em que vive, Rosemeire se filiou ao mesmo sindicato de inquilinas que apoiou Maricarmen.

"O ideal seria encontrar outro lugar novo, mas está particularmente difícil para imigrantes", diz ela.

Além da maior dependência do mercado de aluguel, há uma série de outros fatores que tornam os imigrantes muito vulneráveis à crise habitacional espanhola. Um deles é a discriminação por proprietários e imobiliárias.

"Os dados sobre o 'racismo imobiliário' contra estrangeiros são devastadores – não se trata de casos isolados. As pesquisas indicam que a forma de falar, o idioma, o sotaque e a aparência física influenciam as chances de uma pessoa ser alvo de discriminação e abuso (ao buscar uma moradia)", diz Jaime Palomera, codiretor do IDRA.

"Além disso, temos o que chamamos de 'inclusão predatória' no mercado: aos estrangeiros são oferecidas moradias de pior qualidade e em piores condições — e eles são mais vítimas de especulação."

Em grupos de WhatsApp de brasileiros de grandes e médias cidades espanholas, os relatos se repetem: proprietários que fazem exigências cada vez mais difíceis de cumprir, como vários meses de caução e fiadores; intermediários que cobram para indicar imóveis. Sem alternativa, muitos brasileiros acabam alugando quartos.

Esse foi o caso da brasileira Hévelle Neves, que trabalha de cuidadora de idosos e está tentando alugar um imóvel para viver com três filhos. Hévelle já morou em quatro lugares desde que chegou do Brasil, há cerca de dois anos, sempre dividindo imóveis com outras pessoas, e só conseguiu um apartamento para ficar, ainda que temporariamente, porque sua empresa fez a ponte com um proprietário.

"Sem um endereço fixo, eu não conseguia nem matricular as crianças na escola — precisei da ajuda de uma ONG para isso", diz ela. "Nas imobiliárias, não faz diferença dizer que tenho seis meses de aluguel para adiantar. Quando sabem que tenho três filhos, já me veem como uma potencial okupa (termo usado na Espanha em referência a quem ocupa um imóvel ilegalmente)."

Em apenas cinco anos, os preços dos aluguéis na Espanha subiram 45%, segundo dados do portal imobiliário Idealista. Em Madri, onde vive Rosemeire, a alta foi de cerca de 60%. Também dispararam os preços dos imóveis comercializados no país: subiram 12,2% no segundo trimestre em relação ao mesmo período de 2025, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Seja qual for o governo eleito neste domingo, o acesso à moradia será uma das áreas em que a população espanhola mais cobrará resultados. Na última pesquisa do Centro de Investigações Sociológicas (CIS), divulgada nesta semana, 59,5% dos entrevistados apontaram a habitação como um dos três principais problemas da Espanha.

Trata-se, de longe, da questão mais citada, muito à frente da situação econômica (24,7%) e da qualidade do emprego (23,9%). A imigração só ocupa o quarto lugar entre as preocupações dos espanhóis (23,1%).

Causas da crise

As causas da crise habitacional espanhola são complexas. José García Montalvo, economista e professor de Economia da Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, identifica quatro fatores principais por trás do problema: dois relacionados à oferta de imóveis e dois à demanda.

Do lado da oferta, o estouro da bolha imobiliária do país, em 2007, dizimou o setor da construção civil, levando ao colapso de muitas empresas. Além disso, uma série de entraves urbanísticos e burocráticos, muitos relacionados a governos e tribunais locais, tem dificultado a construção de novas casas. Esses obstáculos seriam agravados, segundo Montalvo, pela resistência de proprietários que não querem novas construções nas áreas onde vivem e pressionam as autoridades locais ou recorrem à Justiça para barrar empreendimentos.

"Um plano urbanístico para uma cidade pode demorar de 10 a 15 anos para ser aprovado; seu desenvolvimento, outros 5 a 7 anos; e uma licença para a construção, mais 1 ou 2 anos, quando deveria levar meses", relata o economista.

Do lado da demanda, a pressão aumentou por duas razões. A primeira é justamente o forte crescimento da imigração. Desde 2022, o número de residentes nascidos no exterior na Espanha passou de 7,4 milhões para 10,4 milhões — um aumento de cerca de 40% em um país de 50 milhões de habitantes.

Segundo o Itamaraty, em 2025, a Espanha ultrapassou o Reino Unido e se tornou o segundo país europeu com a maior comunidade brasileira, com 197 mil pessoas, atrás apenas de Portugal. E esse contingente continua crescendo: só nos primeiros nove meses de 2026, o INE registrou a chegada de 25,5 mil brasileiros.

"A economia espanhola precisa desses imigrantes. Mas, assim como precisamos oferecer educação e saúde aos recém-chegados, também precisamos oferecer moradia. E isso é algo em que ninguém parece ter pensado", diz Montalvo.

Para completar, em algumas localidades, como Málaga, as Ilhas Canárias e as Ilhas Baleares, a pressão sobre o mercado imobiliário se intensificou com a explosão do turismo após a pandemia e a destinação de imóveis para aluguel de temporada. Em 2025, a Espanha recebeu um número recorde de 96,8 milhões de turistas estrangeiros, quase o dobro da população do país.

"O problema de fundo é o que ensinamos aos alunos no primeiro ano da graduação em Economia: como a demanda é muito maior que a oferta, os preços sobem", afirma Montalvo. "Em 2019, havia 80 interessados para cada apartamento anunciado. Hoje são 300 ou 400. E, nessa fila para conseguir um lugar para morar, quem fica nas últimas posições é sempre o mesmo grupo: imigrantes, mulheres, mulheres com filhos e jovens."

A engenheira florestal brasileira Vanessa Oliveira, ativista do Comitê Impulsor das Mulheres Negras, reúne várias dessas características. Ela chegou à Espanha em 2017 e vive de aluguel com as duas filhas em um povoado perto de Madri. Vanessa conta que conseguiu alugar uma casa em parte porque, na época, era casada com um espanhol. Hoje, um de seus maiores medos é que o proprietário lhe peça o imóvel de volta e ela tenha de procurar outra moradia.

Arquivo Pessoal Vanessa Oliveira diz que conseguiu alugar uma casa em parte porque foi casada com um espanhol, mas hoje teme que o proprietário lhe peça o imóvel de volta

"Primeiro, devido às exigências muito rigorosas por parte das imobiliárias para pessoas autônomas, já que trabalho por conta própria. Além disso, sou mulher, estrangeira, afrodescendente e mãe de duas filhas – sei que minhas chances de conseguir outra casa ou apartamento seriam muito pequenas", afirma Vanessa. "Tenho amigas, também imigrantes, que estão procurando e não conseguem."

Palomera, do IDRA, destaca outro fator por trás da crise habitacional espanhola — e que também desfavorece imigrantes: a crescente concentração da propriedade imobiliária. Segundo o governo espanhol, entre 2008 e 2025, o número de imóveis em mãos de proprietários com mais de dez imóveis aumentou mais de quatro vezes, de 138 mil para 626 mil.

"Quem já tem muitos imóveis acumula renda e a reinveste na compra de mais imóveis, enquanto aqueles que não têm propriedades e vivem de aluguel empobrecem pagando aluguéis que absorvem uma parcela muito grande de seus salários", afirma Palomera. "Essa é uma dinâmica que o mercado sozinho não resolve."

Ele aponta que, se comparada a outros países europeus, a Espanha está muito atrás em termos de oferta de habitação social. Segundo um estudo da Comissão Europeia, menos de 2% do estoque de moradias do país é destinado ao aluguel social, ante 7% da média da OCDE e mais de 20% em países como Áustria, Dinamarca e Países Baixos.

"Não se apostou na criação de um sistema de habitação acessível e de um mercado regulado, mas em um modelo em que praticamente todos os imóveis estão no mercado e se comportam como ativos financeiros, e isso também contribuiu para a crise", analisa Palomera.

Políticas atuais

Desde que chegou ao poder, o governo Sánchez adotou uma série de medidas para conter a escalada dos aluguéis. Em 2019, ampliou de três para cinco anos a duração mínima dos contratos (ou sete anos quando o proprietário é uma empresa). Em 2022, introduziu um mecanismo de limitação dos reajustes anuais e, no ano seguinte, aprovou a Lei de Moradia, que amplia os controles e permite limitar também os valores dos novos contratos nas "zonas tensionadas", em geral nas grandes cidades.

Após a convocação antecipada das eleições, Sánchez também voltou a aprovar os dois "decretos Maricarmen" com algumas modificações. E um deles foi validado pelo órgão parlamentar que permanece em funcionamento durante o período eleitoral, prevendo limites aos reajustes dos aluguéis e a suspensão de despejos até 2030.

Economistas e especialistas do setor imobiliário se dividem sobre os efeitos dessas regulações. Montalvo aponta, por exemplo, que muitos dos que se beneficiam de limites a aluguéis em zonas tensionadas são nômades digitais, que trabalham remotamente para países como Alemanha e Suíça e tem renda elevada. "Em um mercado com escassez, eles acabam sendo 'os primeiros da fila' por um imóvel", diz.

Outra crítica às iniciativas do governo é que, embora protejam quem já tem um contrato de aluguel, desestimulariam os proprietários a colocarem seus imóveis no mercado, reduzindo a oferta e dificultando ainda mais a situação de quem procura moradia.

Reuters Moradia se tornou um dos principais temas da eleição espanhola

Segundo o site Idealista, entre setembro e outubro, em meio às discussões e à aprovação dos "decretos Maricarmen", o número de imóveis anunciados para aluguel caiu mais de 25% em algumas cidades espanholas. Ainda não está claro, porém, em que medida essa redução será permanente ou se parte dos imóveis voltará ao mercado quando houver mais clareza sobre as regras do setor.

Palomera vê com suspeita os números do Idealista e diz que as reformas do governo dão mais estabilidade ao mercado. "Por se tratar de um portal imobiliário, o Idealista não é neutro e os seus números apresentam distorções. Por exemplo, a extensão dos prazos dos contratos é algo que, no longo prazo, reduz o número de imóveis anunciados, mas é positivo para as famílias", argumenta.

Propostas opostas nas urnas

O resultado da votação deste domingo será decisivo para os rumos da política habitacional espanhola nos próximos anos.

Em seu programa eleitoral, o PSOE promete mobilizar anualmente recursos equivalentes a 1% do PIB para facilitar o acesso à moradia, ampliar a oferta de habitação pública e manter os mecanismos de controle dos aluguéis. Entre suas propostas estão a criação de um parque habitacional estatal de 100 mil imóveis e a tributação adicional de imóveis de grandes proprietários.

Tanto o PP como o Vox prometem revogar as normas que restringem os aumentos dos aluguéis e suspendem despejos, eliminando o que consideram distorções de mercado que estariam restringindo a oferta. "[Esses decretos] são ruins para os inquilinos e para os proprietários", disse Feijóo, candidato do PP, sobre os decretos Maricarmen.

Em seu programa de governo, o PP também promete viabilizar a construção de 1 milhão de moradias, embora não fique claro qual seria o nível de participação do setor público nesse processo. O partido promete ainda aprovar uma nova Lei do Solo para agilizar o planejamento urbanístico, ampliar o financiamento ao setor e conceder benefícios fiscais.

Além disso, propõe uma lei que permita aos proprietários recuperar em 48 horas imóveis ocupados ilegalmente (o chamado problema dos okupas) – um processo que hoje pode se arrastar por meses ou anos, o que gera alarme na opinião pública, embora o número de ocorrências tenha diminuído. Segundo o Ministério do Interior, em 2025 foram registrados cerca de 14,9 mil casos de ocupação ilegal de imóveis na Espanha, uma queda de 9,4% em relação a 2024 (cerca de 40% dos casos estão na Catalunha).

Em linha com seu discurso anti-imigração, o Vox também defende uma política de "prioridade nacional", que daria aos espanhóis preferência no acesso à habitação social e aos auxílios públicos para o pagamento de aluguéis – o que afetaria os imigrantes brasileiros que vivem e trabalham de forma regular no país.

A construção de moradias pelo setor privado poderia, em teoria, beneficiar os imigrantes, mas é uma solução de médio e longo prazo. Construir novos imóveis leva anos e boa parte dos imigrantes não teria condições financeiras de comprar uma casa se os preços não caíssem significativamente.

Para Palomera, o fim dos limites aos reajustes dos aluguéis e das proteções contra despejos deve afetar boa parte da população imigrante. "Como a maioria dos estrangeiros vive de aluguel, eles serão os que mais sofrerão com a revogação da Lei de Moradia", opina.

Os economistas e especialistas do setor divergem sobre qual parcela da expansão da oferta de moradias deveria caber ao setor público ou privado, mas há consenso de que essa expansão é fundamental para resolver o problema.

"A questão é que, no setor habitacional, as políticas começam a surtir efeito depois de três, quatro, cinco anos e só funcionam se forem consistentes e mantidas por um longo período de tempo", diz Montalvo. "Além disso, o governo central é apenas uma peça dessa engrenagem: os governos municipais e regionais também precisam estar alinhados."

José Javier Olivas Osuna, professor de Ciência Política da Universidade Nacional de Educação a Distância (UNED) e pesquisador associado da London School of Economics, destaca ainda um paradoxo: a imigração, apontada como um dos fatores que contribuem para a crise habitacional, também é fundamental para sua solução. "Para cumprir todas essas promessas de construir mais casas, a Espanha vai depender justamente da mão de obra imigrante."