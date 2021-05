Mercado S/A

AS Amauri Segalla

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 7/1/19)

Cadastro Positivo avança e abre oportunidades para consumidores

Pesquisa realizada pela empresa de inteligência analítica Boa Vista junto a 1.015 brasileiros traz uma notícia positiva e aponta oportunidades perdidas pelos consumidores. A boa-nova é que 64% conhecem e utilizam a funcionalidade de consultar o seu Cadastro Positivo, inovação regulatória que traz os pagamentos de contas feitos em dia pelo consumidor, resultando em um score que pode habilitá-lo a obter financiamentos e fazer compras parceladas, mesmo que seja “desbancarizado”. Outros 71% também alegam que conhecem e utilizam a consulta de CPF, que aponta débitos pendentes. Por outro lado, o levantamento mostra que existem oportunidades de uso de serviços úteis ao consumidor, todos eles disponíveis no site e no app Boa Vista Consumidor Positivo. Entre eles estão alertas sobre roubo ou uso indevido de cheques e documentos (usado por apenas 26% dos respondentes), verificação de estabelecimentos que consultam o seu CPF (35%) e dicas de educação financeira (39%).

"O combate às mudanças climáticas não é uma guerra contra outras pessoas, ou um vírus, mas vai exigir coordenação de políticas públicas, escolhas bem pensadas e o engajamento da população para realizar a promessa de segurança, crescimento e emprego. O Brasil não pode ficar fora”

Joaquim Levy (foto), ex-presidente do BNDES e diretor de estratégia econômica e relações com mercados do Banco Safra

Comércio eletrônico continua em alta

Depois de crescer 74% em 2020, muitos analistas disseram que o segmento sofreria certa acomodação e que seria difícil repetir desempenhos tão positivos. Eles estavam errados. Em abril, o faturamento do setor aumentou 41% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo pesquisa da Compre & Confie em parceria com a Câmara Brasileira da Economia Digital. “As compras on-line continuam sendo a solução para muitos brasileiros no período de isolamento social”, diz Felipe Brandão, diretor da entidade.

250%

é quanto avançaram as ações da Positivo em apenas três meses. O salto se deve ao aumento explosivo das vendas de notebooks e tablets no primeiro trimestre de 2021

Terceira onda ou recuperação econômica?

O Brasil vive um momento contraditório. Enquanto muitos especialistas da área de saúde reforçam os perigos da terceira onda da pandemia, o mercado financeiro aposta na forte recuperação do país a partir do segundo semestre, que, ressalte-se, está logo ali. A questão está intimamente ligada a um único aspecto: vacina. O governo tem prometido a chegada de um número expressivo de doses, mas os céticos desconfiam — e a extensa lista de erros do Ministério da Saúde dá certa razão a eles.

Pesquisa revela que 86% dos brasileiros acessam serviços de streaming

As plataformas de streaming se tornaram onipresentes no Brasil. De acordo com pesquisa da consultoria KPMG, 86% da população acessa pelo menos um serviço desse tipo. O índice de pessoas que costumam assistir a duas plataformas é de expressivos 30%. Para escolher um novo streaming, os entrevistados consideram facilidade de acesso (59%), preço (49%) e conteúdo (38%). Mais da metade dos participantes da pesquisa (51%) acessam a programação por meio de tevês e 30%, por smartphones.

Rapidinhas

» A China não será capaz de conter a alta de commodities, especialmente cobre e soja. Essa é a principal conclusão de estudo feito pelo banco americano Goldman Sachs, que diz que as tentativas dos chineses de frear os avanços serão inúteis. Segundo o Goldman, as commodities continuarão em trajetória ascendente nos próximos meses. Isso é ótimo para o Brasil.

» Uma nova modalidade esportiva ganha espaço nas grandes cidades brasileiras que não têm praia: o beach tennis. Na falta de praia de verdade, alguns empresários estão construindo espaços artificiais para a prática do esporte. No ano passado, havia 90 locais desse tipo no estado de São Paulo. Agora são 150.

» Os drones provocam verdadeira revolução no campo. A China já tem 100 mil dessas aeronaves operando em suas lavouras. Há três anos, eram apenas 10 mil. A pulverização aérea também avança no Brasil, mas a falta de conectividade nas áreas rurais é um entrave que precisa ser superado. Estima-se que 1.500 drones monitorem as plantações do país.

» Os brasileiros estão sedentos para fazer turismo. Segundo a CVC, maior operadora da América Latina, as buscas por orçamentos de viagens subiram 42% em maio em relação a abril. Se o ritmo de vacinação avançar, o setor espera um crescimento sem precedentes a partir do segundo semestre do ano.