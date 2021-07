Caixa inicia depÃ³sitos da 4Âª parcela

V » VERA BATISTA

A Caixa Econômica Federal iniciou, neste fim de semana, o pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial de 2021 destinado aos trabalhadores informais. O valor do benefício varia de R$ 150 a R$ 375 e o dinheiro ficará disponível em uma conta digital no aplicativo da Caixa Tem, só podendo ser usado para compras, pagamentos e transferências.

É importante lembrar que o calendário do benefício, para os informais, é de acordo com o mês de nascimento. Os pagamentos para os nascidos em janeiro e em fevereiro, por exemplo, foram realizados no sábado e no domingo, e os saques serão liberados nos dias 3 e 4 de agosto, respectivamente. Para os nascidos em março, o depósito ocorrerá amanhã e a retirada poderá ser feita em 5 de agosto, e, assim, sucessivamente. Em 30 de julho, será feito o depósito para os nascidos em dezembro, que poderão sacar o dinheiro em 18 de agosto. Os beneficiários do Bolsa Família seguem o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Nesse caso, vão receber hoje os que têm dígito de final 1 e, em 30 de julho, será a vez dos que têm dígito 0.

Em junho, o presidente Jair Bolsonaro assinou a prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses. As novas parcelas serão pagas em agosto, setembro e outubro, para os que estão inscritos no programa, ou 45,6 milhões de pessoas, e não haverá novo cadastramento. Esse contingente representa 22,6 milhões de pessoas a menos do que as contempladas no auxílio emergencial em 2020, de 68,2 milhões. A parcela inicial foi de R$ 600 e, depois, caiu para R$ 300 com a prorrogação.

Mesmo os já inscritos (que estão entre os 45,6 milhões) precisarão atender a uma série de critérios: ter recebido o auxílio emergencial em 2020, ser trabalhador informal ou beneficiário do Bolsa Família, ter renda familiar mensal de até R$ 3,3 mil, ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 550).

Dúvidas

O valor a ser recebido dependerá da situação em que se encontra o beneficiário. Para quem mora sozinho, são R$ 150 mensais. As famílias com mais de uma pessoa e que não são chefiadas por mulheres, recebem R$ 250. E as famílias chefiadas por mulheres, R$ 375. Quem tiver dúvidas pode verificar se está entre os que vão receber o auxílio no portal Dataprev (https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/#/), no site da Caixa (auxilio.caixa.gov.br), ou pelo telefone 111.

O calendário para o pagamento do benefício nos próximos três meses ainda não foi divulgado. Portanto, até o momento, as novas parcelas de agosto a outubro têm as mesmas regras: o governo deposita o auxílio nas contas digitais gratuitas na Caixa para os já cadastrados. O dinheiro, a princípio, será movimentado pelo aplicativo Caixa Tem e a retirada só poderá ser feita semanas depois.