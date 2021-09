Mercado S/A

CB Correio Braziliense

Racionamento ameaça recuperação do PIB

A adoção do racionamento de energia poderá ter efeitos catastróficos na recuperação econômica, que já não anda muito bem. Para dimensionar a gravidade da situação, basta observar o que ocorreu em 2001, ano marcado pelo colapso energético que provocou apagões e, depois, racionamento em diversas regiões do país. O PIB daquele ano avançou apenas 1,36%, muito abaixo dos 4,39% de 2000. Como não poderia deixar de ser, a popularidade do então presidente Fernando Henrique Cardoso despencou na mesma medida. No primeiro mês de racionamento, sua avaliação negativa cresceu de 28% para 37%. Além dos estragos econômicos de um novo — e talvez inevitável — racionamento, o presidente Bolsonaro teria pela frente, portanto, o descontentamento dos eleitores. Segundo projeções realizadas pela Genial Investimentos, a possibilidade de o Brasil ter racionamento de energia nos próximos meses está em torno de 30%. Não é pouca coisa.

Cristiano Ronaldo e Messi também brilham nas redes virtuais

A força das marcas Cristiano Ronaldo e Messi foi medida por estudo da consultoria KPMG. Desde a contratação do craque português, o clube inglês Manchester United adicionou 9 milhões de novos fãs às suas redes sociais (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok e Weibo). O argentino Messi fez o francês PSG ganhar 23 milhões de aficionados nas redes. Segundo a KPMG, o campeão mundial de popularidade virtual é o Barcelona, seguido por 276 milhões de pessoas.

Demissões por WhatsApp ganham espaço na pandemia

As demissões por WhatsApp se tornaram uma tendência com o avanço do home office. Informações compiladas pela plataforma de dados Data Lawyer Insights mostram que 103 mil ações foram abertas durante a pandemia envolvendo reclamações sobre desligamentos desse tipo. De acordo com advogados que atuam na área trabalhista, a Justiça tem considerado como válidas as demissões por aplicativos de mensagem. Isso, porém, não invalida o fato que o comunicado deve ser feito de maneira respeitosa.



Quer ganhar R$ 15 mil por mês? É só fritar hambúrgueres nos Estados Unidos

Faixas espalhadas por cidades dos Estados Unidos informam que o grupo McDonald’s está contratando atendentes. Os salários variam de US$ 15 a US$ 18 por hora. Se a jornada for de 8 horas diárias e cinco dias por semana, o valor chegará US$ 2.880 por mês. Ou R$ 15.100 — quase 14 vezes o salário mínimo brasileiro. Com a escassez de mão de obra, as empresas americanas foram obrigadas a aumentar os pagamentos. Para os brasileiros, o dólar caro faz o trabalho de fritar hambúrguer parecer sedutor.

35%

Foi quanto aumentou o número de brasileiros que passaram a viver no exterior na última década, segundo o Itamaraty. Agora são 4,2 milhões de pessoas.

"O Brasil é difícil para quem não conhece o país. Para nós, não é”

Roberto Fulcherberguer, CEO da Via, que controla as redes Casas Bahia e Ponto

Rapidinhas

» A plataforma de investimentos íon, do Itaú Unibanco, trouxe uma novidade para o mercado: a possibilidade de visualizar, em um único painel, até oito carteiras distintas, de diferentes contas do Itaú, de outros bancos e até corretoras. Ou seja, o aplicativo permite ao usuário acompanhar, no mesmo lugar, seus investimentos em diversas instituições.



» É curioso como as pessoas têm poucas contas. Um levantamento feito pelo íon para identificar o perfil de seus 100 mil usuários constatou que a maior parte dos investidores pessoa física (82,5%) concentra suas aplicações em duas instituições financeiras, enquanto 17,5% têm recursos em três ou mais instituições.



» A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) estima que o setor encerrará o ano com 80% a 85% da oferta de voos que havia antes da pandemia. A expectativa é que a normalidade retorne a esse segmento de negócios já no primeiro trimestre de 2022, o que seria uma vitória diante das dificuldades enfrentadas durante a crise.



» São Paulo é a única cidade brasileira a integrar o ranking feita pela revista inglesa Time Out que elenca os melhores destinos do mundo. A capital paulista está na 31ª posição — a outra sul-americana da lista é Buenos Aires, na Argentina, na 35ª. Entre os critérios do prêmio estão espaços verdes e vida cultural.