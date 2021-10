mercado s/a

AS Amauri Segalla





Sem agenda positiva, economia afunda

A inflação em franco crescimento e o crédito mais caro fizeram desabar as vendas do comércio em agosto. Elas caíram 3,1% em relação a julho, resultado bem pior do que a expectativa do mercado, que havia estimado um avanço de 0,6%. Não há um dia sem susto. No início da semana, veio a informação sobre a produção industrial: ela encolheu 0,7% na mesma base comparativa. Por mais que alguns analistas prefiram ignorar os fatos, a indisfarçável realidade é que a economia brasileira vai mal. O PIB não anda, o desemprego segue nas alturas, os investimentos sumiram, a bolsa desabou, o dólar encareceu. Quem poderia estar satisfeito com um cenário desses? Num país assim, todos perdem — empresas e trabalhadores, ricos e pobres, e até os políticos que pouco fazem para mudar a situação. O Brasil precisa de uma agenda positiva para combater a paralisia generalizada, mas não se vê nada nesse sentido. Enquanto isso, a economia afunda.

Nas ferrovias, Brasil perde até para a Argentina

O Marco Legal das Ferrovias, aprovado no Senado e agora segue para análise da Câmara, é vital para melhorar as operações logísticas e reduzir o custo do transporte em diversos ramos econômicos. A malha ferroviária brasileira estende-se por 30 mil quilômetros. Não é nada diante da dimensão territorial do país. Na Argentina, nação que tem uma área que equivale a um terço do Brasil, são 37 mil quilômetros. Nos Estados Unidos, 293 mil. Números como esses reforçam a urgência de investimentos no setor.



Empresa britânica quer aproveitar marco do saneamento

Na área de saneamento, o novo marco regulatório desperta o interesse de investidores internacionais. Principal empresa do setor de água e esgoto do Reino Unido, a British Water assinou, nesta semana, um memorando de cooperação técnica com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Segundo a empresa, a iniciativa deverá resultar em aportes no mercado brasileiro. Até o momento, os cinco leilões para a concessão de serviços de saneamento básico ao setor privado movimentaram R$ 63 bilhões.



Empresas de capital aberto não têm mulheres na alta direção

Um levantamento realizado pela B3, a Bolsa brasileira, revela como a inclusão de gênero é uma falácia no mundo corporativo. Segundo o estudo, 61% das 408 companhias de capital aberto do país não contam com uma única mulher na alta direção e 45% sequer têm participação feminina no Conselho de Administração. Mesmo entre as companhias mais diversas, a presença delas é pequena: 25% têm somente uma mulher no quadro diretivo e 6% empregam três ou mais. Como se vê, o caminho para a inclusão é longo.

“A agenda de concessões de infraestrutura está andando, com os leilões de portos, ferrovias e outros ativos, e o Brasil passou por reformas estruturais importantes nos últimos anos. Vejo vários setores com um ciclo de investimentos melhor nos próximos três ou quatro anos”

Mansueto Almeida, ex-secretário do Tesouro Nacional e economista-chefe do BTG Pactual

5,6%

foi quanto cresceu a produção de veículos entre agosto e setembro, segundo dados da Anfavea, a associação que representa as montadoras. Em relação a setembro de 2020, porém, a queda chegou a 21%

Rapidinhas

As companhias aéreas Gol, Latam Brasil, Voepass e Itapemirim tornaram obrigatória a vacinação contra a covid-19 de todos os seus funcionários. Em caso de recusa, o profissional poderá ser demitido. Segundo a Abear, entidade que reúne as empresas, a decisão protege colaboradores e passageiros.



O Shopping Del Rey, do grupo brMalls, celebra 30 anos em outubro na contramão do mercado. Localizado em Belo Horizonte, o empreendimento alcançou 96% de taxa de ocupação de lojas e a renovação de 30% de suas operações — acima dos índices registrados em tempos de pandemia. O desempenho é resultado de investimentos em produtos digitais e reposicionamento do mix.



O grupo chinês Qianjiang, um dos maiores fabricantes de motos do país asiático, quer montar uma operação no Brasil. Para encurtar caminhos, a ideia é se associar a alguma empresa já instalada no mercado brasileiro. Na China, a Qianjiang mantém parceria com a icônica marca Harley-Davidson.



As incertezas trazidas pela pandemia impulsionam o setor de seguros. Em julho, as empresas arrecadaram R$ 12,4 bilhões, o que corresponde a uma alta de 9% em relação a igual mês de 2020 e ao maior avanço em sete anos. Os dados da plataforma de análises IRB+Inteligência mostram também que, no acumulado de 2021, o crescimento chegou a 15%.