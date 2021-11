Vendas de carros novos e usados caem em outubro

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulga??o)

A indústria de veículos teve o pior outubro dos cinco últimos anos. As vendas de carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus totalizaram 162,4 mil unidades no mês, o que representa um tombo inesperado de 24,5% em relação ao mesmo período de 2020 — ano, ressalve-se, marcado pela pandemia. O resultado fraco se deve sobretudo à paralisação de fábricas por falta de componentes como chips, mas a crise econômica também tem causado estragos no setor. Até os negócios envolvendo usados, que vinham em bom ritmo, recuaram. Segundo a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), 58.424 carros de segunda mão foram vendidos por dia em outubro, contra 63.823 em setembro. O aumento da taxa Selic é um complicador: com os juros em alta, os financiamentos de automóveis inevitavelmente sobem. Como se vê, o segmento parece viver uma tempestade perfeita.