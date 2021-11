Rede de MG lança pagamento por reconhecimento facial

CB Correio Braziliense

O varejo brasileiro é inovador. Em Minas Gerais, a rede D'Ville Supermercados, baseada em Uberlândia, passou a oferecer em uma de suas lojas físicas a opção de pagamento por reconhecimento facial — é a primeira rede do Estado a implementar a inovação. A tecnologia foi desenvolvida em parceria com a Rede, empresa de meios de pagamento do Itaú Unibanco, e a startup Payface. Funciona assim: sem mostrar o cartão, o consumidor paga as compras usando apenas o rosto.