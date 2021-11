Rapidinhas

CB Correio Braziliense

A retomada do turismo aumentou a procura por seguro viagem. A Globus Seguros, corretora com atuação nacional, observou no mês de outubro a alta de 30% na contratação desse tipo de produto ante igual período de 2020. "Estimamos que nos meses de novembro, dezembro e janeiro o aumento será de 80% em relação a outubro", diz Bruno Motta, diretor da empresa.

A suspensão das vendas de carne bovina do Brasil para a China, que se mantém desde 4 de setembro após dois casos atípicos de vaca louca, provoca estragos no setor. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, as exportações brasileiras registraram em outubro o menor volume mensal desde junho de 2018.

Uma pesquisa realizada pela Bare International, empresa americana especializada em análise de dados, mostra a importância da Black Friday para a economia brasileira. Segundo o estudo, 84% dos brasileiros planejam consumir no período. Os valores, contudo, não são altos: metade deles pretende gastar no máximo R$ 500.

O ano de 2021 não tem sido fácil para as redes sociais. Depois da pane que no início de outubro tirou o Facebook, WhatsApp e Instagram do ar por aproximadamente seis horas, ontem houve nova instabilidade. Desta vez, apenas o Instagram apresentou oscilações no funcionamento em diversos países, inclusive no Brasil.