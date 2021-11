Família de Kobe Bryant embolsa US$ 400 milhões da Coca-Cola

CB Correio Braziliense

(crédito: GABRIEL BOUYS)

A compra da fabricante de bebidas Body Armor pela Coca-Cola fará a família de Kobe Bryant, a estrela da NBA que morreu em um acidente de helicóptero em 2020, embolsar uma fortuna. Em 2014, Bryant investiu US$ 6 milhões para adquirir 10% da empresa. Com o negócio feito pela Coca-Cola, a participação equivale agora a US$ 400 milhões -- é mais do que todo o dinheiro que o jogador ganhou na liga profissional de basquete dos Estados Unidos. O valor irá para os herdeiros de Bryant.