Indústria recua 0,4%

A produção industrial encolheu 0,4% na passagem de agosto para setembro, conforme dados divulgados, ontem, pelo Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa é a quarta queda consecutiva do indicador, que acumula perda de 2,6% no período. Com isso, a indústria se encontra 3,2% abaixo do patamar de fevereiro de 2020, no cenário pré-pandemia, e 19,4% abaixo do nível recorde, registrado em maio de 2011.No ano, o setor acumulou expansão de 7,5% e, nos últimos 12 meses, de 6,4%.