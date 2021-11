Jorge Paulo Lemann abre mão de controle da Americanas

CB Correio Braziliense

Depois de 40 anos, o trio de sócios Jorge Paulo Lemann (foto), Beto Sicupira e Marcel Telles abriu mão do controle da rede Americanas. Segundo comunicado, a mudança responde a uma demanda de investidores e simplifica a estrutura societária da companhia. A Americanas passará a ser listada nos Estados Unidos e focará na internacionalização dos negócios. Com a nova estrutura, também migrará suas ações para o Novo Mercado, o segmento da Bolsa brasileira com maiores exigências de governança.